Единственным способом урегулирования "кризиса в Украине" является диалог и переговоры, - совместное заявление лидеров Китая и Бразилии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Лула де Силва во время переговоров в Пекине обменялись мнениями относительно "кризиса в Украине" и призвали мир содействовать всем усилиям, направленным на его решение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление на сайте МИД Китая.
В нем отмечается согласие Си и де Силвы с тем, что "единственным возможным способом урегулирования "кризиса в Украине" является диалог и переговоры", и все усилия, способствующие мирному решению вопроса, должны поощряться и поддерживаться.
"Лидеры двух государств призвали мир играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса в Украине"", - отметили в МИД КНР, добавив, что президенты договорились продолжать общаться по этому вопросу.
Как сообщалось, президент Бразилии Лула де Силва находится в Пекине с официальным визитом. Его цель – переговоры по торговле между Бразилией и Китаем, а также обсуждение развязанной Россией войны в Украине.
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Починаємо "мирні" переговори, "шановні" Бразилія та Китай ? )
Нам это Ахметову за повреждённое оборудование частной компании ДТЭК?
Формация в стране сейчас такая, что материальные активы нам это значит им. А ружьё им это значит нам.
Эмбаер - это они.
- А я?
- Ти теж!
поэтому себя так и ведут вальяжно.
вобщем из одной руки в другую переложат, ну а потом опять будет как сейчас.
Пробу ставить негде
Бразилії і
Китаю ці країни взагалі нічим не допомагали
Україні у війні з РФ тому
Україна має і не реагувати на такі різкі промови
Вы подонки и негодяи, чтобы закончилась война нужно, чтобы путлер вывел своих отморозков с территории Украины, вот и все переговоры!!
После войны нужно навсегда закрыть украинские границы для китайцев и для бразильцев!