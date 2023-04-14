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Новости За рубежом
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Бразилия (259) Китай (2393) Си Цзиньпин (189)

Единственным способом урегулирования "кризиса в Украине" является диалог и переговоры, - совместное заявление лидеров Китая и Бразилии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

китай,бразилія

Глава КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Лула де Силва во время переговоров в Пекине обменялись мнениями относительно "кризиса в Украине" и призвали мир содействовать всем усилиям, направленным на его решение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление на сайте МИД Китая.

В нем отмечается согласие Си и де Силвы с тем, что "единственным возможным способом урегулирования "кризиса в Украине" является диалог и переговоры", и все усилия, способствующие мирному решению вопроса, должны поощряться и поддерживаться.

"Лидеры двух государств призвали мир играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса в Украине"", - отметили в МИД КНР, добавив, что президенты договорились продолжать общаться по этому вопросу.

Как сообщалось, президент Бразилии Лула де Силва находится в Пекине с официальным визитом. Его цель – переговоры по торговле между Бразилией и Китаем, а также обсуждение развязанной Россией войны в Украине.

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Топ комментарии
+39
Подарите кацапам Рио-де-Жанейро с Гонконгом вместе с их гражданами. Голуби мира, ****
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14.04.2023 19:37
+23
.... а результатом діалогу повинно бути вйобування кацапів за межі України 1991 року,. і ніяк інакше! + репарації державі і сім'ям загиблих героїв!
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14.04.2023 19:35
+23
В Україні немає кризи-в Україні має місце варварська агресія чухонсько-мордовських комуно-фашистських нацистів.А перемовини можуть відбутись після вигнання московітської орди з території України.
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14.04.2023 19:38
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А де були Китай та Бразілія 5-6-7-8 років тому ? Спали ?
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14.04.2023 19:33 Ответить
В Бразилії багато диких абізян. Де ми і де та Бразилія.
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14.04.2023 19:33 Ответить
.... а результатом діалогу повинно бути вйобування кацапів за межі України 1991 року,. і ніяк інакше! + репарації державі і сім'ям загиблих героїв!
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14.04.2023 19:35 Ответить
Aбсолютно згідний)Москалів вигнати від кордону на 100 км,а тоді переговори про репарпції та суди.
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14.04.2023 19:36 Ответить
Подарите кацапам Рио-де-Жанейро с Гонконгом вместе с их гражданами. Голуби мира, ****
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14.04.2023 19:37 Ответить
У них,пилять,симбиоз

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14.04.2023 19:58 Ответить
+ віддати НАМ СВОЇ (Бразильскі, Китайські) території з виробництвом / видобутком ресурсів (шахти, підприємства, заводи, технології), які перекривали би збитки, які ми понесли в результаті втрати виробничих/видобувничих потужностей.
Починаємо "мирні" переговори, "шановні" Бразилія та Китай ? )
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14.04.2023 20:24 Ответить
+ віддати НАМ ..... території з виробництвом / видобутком ресурсів (шахти, підприємства, заводи, технології), які перекривали би збитки, які ми понесли в результаті втрати виробничих/видобувничих потужностей.
Нам это Ахметову за повреждённое оборудование частной компании ДТЭК?
Формация в стране сейчас такая, что материальные активы нам это значит им. А ружьё им это значит нам.
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14.04.2023 20:57 Ответить
В Україні немає кризи-в Україні має місце варварська агресія чухонсько-мордовських комуно-фашистських нацистів.А перемовини можуть відбутись після вигнання московітської орди з території України.
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14.04.2023 19:38 Ответить
Ну, подивимось, як китайці, політико-дипломатичним шляхом, вирішиватимуть китайсько-тайванську кризу...
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14.04.2023 19:38 Ответить
бразилія краще б зайнялась своїми питаннями з криміналітетом... її вплив на арені нуль
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14.04.2023 19:38 Ответить
Восьмое место по ВВП в мире
Эмбаер - это они.
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14.04.2023 21:02 Ответить
A Китай та Бразілія probyvaly kolys´ domovytysja iz krokodylom, jakyj v4epyv ih za nogu? 🤨
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14.04.2023 19:39 Ответить
- Ось ти - пішов *****!
- А я?
- Ти теж!
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14.04.2023 19:40 Ответить
Криза в Украіні -- иобу дались .
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14.04.2023 19:40 Ответить
нах - це туда!
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14.04.2023 19:40 Ответить
Бразилии лучше не отвлекаться от своих карнавалов.
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14.04.2023 19:43 Ответить
Видно, ще мордору гаплик, якщо він палить останні "консерви". Смерть мордору.
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14.04.2023 19:43 Ответить
Поки з нами Штати, Велика Британія і ЄС, усілякі курви-порадники можуть лише скавучати і злягатися десь на болотах.
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14.04.2023 19:44 Ответить
Між Китаєм і Тайванем можливі тільки домовленості і переговори! Ніяких військових навчань, ніяких провокацій! Тільки переговори!
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14.04.2023 19:46 Ответить
В даний час жодна з країн БРІКС не ввела обмежень проти Росії. Зростання торгівлі між Росією і Китаєм, зокрема, допомогло трохи послабити західні санкції, і Пекін використовував ці умови, щоб підштовхнути більше компаній торгувати юанями, що в деяких випадках дозволило їм взагалі обійти долар.
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14.04.2023 19:49 Ответить
у них экономика больше G7.
поэтому себя так и ведут вальяжно.
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14.04.2023 20:10 Ответить
А я всё ждал, когда БРИКС высрется. Выспался все таки. Индия ещё вот в засаде сидит
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14.04.2023 19:50 Ответить
она играет свою роль, в нее переводят производства из Тайваня.
вобщем из одной руки в другую переложат, ну а потом опять будет как сейчас.
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14.04.2023 20:13 Ответить
Криза в Москві і зветься вона нацизм.
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14.04.2023 19:51 Ответить
Недавно Сі казав що готує китайців до війни. Може йому вже починати мирні переговори ще до початку війни. Добре таку муть заявляти, коли знаєш що на твою країну на посміють напасти головорізи і ґвалтівники.
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14.04.2023 19:51 Ответить
за ручки взялись и за кораблем!
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14.04.2023 19:53 Ответить
"єдиним можливим способом врегулювання "Судетської кризи" є діалог та переговори"
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14.04.2023 19:54 Ответить
єдиним можливим способом врегулювання "кризиси 22 июня 1941" є діалог та переговори".
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14.04.2023 20:01 Ответить
Нехай керманичі Китаю та Бразилії пояснять електорату, що відрізання голови захистника України є "врегулювання" кризи в Україні.
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14.04.2023 19:56 Ответить
Чому єдиним? Можу ще варіант запропонувати. Китай починає бомбити рашку і перемовини не ************.
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14.04.2023 19:56 Ответить
ще в абізян не питали що та як нам з кацапами робити
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14.04.2023 19:56 Ответить
я бы губы накладные новой почтой лидерам китая и бразилии выслал...
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14.04.2023 19:57 Ответить
колысь и офис бубы навчыться ******* называты ********.
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14.04.2023 20:00 Ответить
Коммуняка Де Сильва - знатный коррупционер, вор и "миротворец".
Пробу ставить негде
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14.04.2023 19:59 Ответить
читайте по губам н.хуй де ви були коли бамбас дамбілі уроди
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14.04.2023 20:00 Ответить
А кому цікаво погляди
Бразилії і
Китаю ці країни взагалі нічим не допомагали
Україні у війні з РФ тому
Україна має і не реагувати на такі різкі промови
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14.04.2023 20:01 Ответить
Как бы хотелось взять этих двух дебилов, узкоглазого диктатора и бразильского макаку и отправить их на передовую, к вагнеровцам, чтобы они им сразу отрезали яйца, а потом медленно по частям распиливали, чтобы эти гниды больше не воняли со своими идиотскими предложениями о переговорах с параноиками.

Вы подонки и негодяи, чтобы закончилась война нужно, чтобы путлер вывел своих отморозков с территории Украины, вот и все переговоры!!

После войны нужно навсегда закрыть украинские границы для китайцев и для бразильцев!
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14.04.2023 20:02 Ответить
Китай заздрить американцям, але йому ніколи не бути лідером, бо підор не лідер, хай навіть він перекупить все що може, ну а про бразильських макак..., навіть і згадувати немає про що...
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14.04.2023 20:04 Ответить
Та домовляйтеся там між собою скільки хочете, можете навіть один одному відсмоктати
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14.04.2023 20:10 Ответить
криза в ваших бошках, в нас війна...
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14.04.2023 20:12 Ответить
Так вісім років говорили та балакали, а в 2022му отримали результат. Так що дякуємо, їжте самі.
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14.04.2023 20:14 Ответить
Бразилия начинает подскуливать, значит санкции уже серьёзно начали работать!
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14.04.2023 20:18 Ответить
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14.04.2023 20:21 Ответить
Китай, як один із гарантів безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України згідно з Будапештським меморандумом, - разом з США, Великобританією та Францією - мав б ще в 2014 році, - якби хотів, - заставити Росію поважати міжнародне право і забратися геть з України. Чи ратували б Китай і Бразилія про вирішення "китайської кризи"/"бразильської кризи" мирним шляхом після того як агресори "відтяпали" у них по 20% їх територій? Риторичне запитання...
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14.04.2023 20:22 Ответить
Оці два іменника точно не є єдино можливим способом. Хоча ймовірним. Все в руках Господа нашого Іісуса Христа.
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14.04.2023 20:23 Ответить
У нас кризиса нет. У нас война с рашкой. Так что бразильская и китайская обезьяны могут дальше сношаться и рашку могут между собой положить
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14.04.2023 20:24 Ответить
Вот ******* черножопая ОБЕЗЪЯНА и УЗКОГЛАЗЫЙ УТЫРОК - о выводе войск ********** из Украины они дажк не вспоминают!!!!!!
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14.04.2023 20:25 Ответить
Дякуємо за такі поради ,але краще ви зупинили кривавого ката і рашиську федорацію що б вони вивели своїх варварів з території України.
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14.04.2023 20:27 Ответить
два ідіота
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14.04.2023 20:33 Ответить
Ябать. Вам бы петушары пожить полгодика у меня в Николаеве, может тогда бы ваши тупые бошки забыли слово "кризис".
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14.04.2023 20:38 Ответить
От сволота! ****** корупційні! Як жити нормальним людям в цьому світі? Коли навколо стільки мразоти
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14.04.2023 20:47 Ответить
Ідіть в дуп...у зі своїми переговорами з вбивцею Ви теж з такими призивами стаєте на бік маньяка
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14.04.2023 20:48 Ответить
Ну китайцы давно х..нёй занимаются. А эти куда? Пираньи покусали?
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14.04.2023 20:50 Ответить
Fuck
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14.04.2023 21:11 Ответить
Два дебіла щось там заявили і пішли на х...й
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14.04.2023 21:14 Ответить
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14.04.2023 21:14 Ответить
А они это, так скромненько, называют "кризис" ...
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14.04.2023 21:16 Ответить
Ну это же не их убивают ...
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14.04.2023 21:19 Ответить
китай и бразилия это кто и это что и это кому гнилые намеки на дерьмо Вот и идите туда за сруцким кораблем
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14.04.2023 21:17 Ответить
Запам'ятайте шкіряні нацюцюрники *****, криза в Україні переростає у катастрофу вигрібної ями-404! Китай, а це тебе особливо стосується!
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14.04.2023 21:22 Ответить
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14.04.2023 21:28 Ответить
мерзавцы, лицемеры.
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14.04.2023 21:29 Ответить
Лула - левый коммуняка из партии Трудящихся. Они любят разные лозунги. Диалог - да без проблем, прекращение оккупации и репарации. Путина повесить на Бессарабской площади.
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14.04.2023 21:31 Ответить
Ось те що я кажу чим довше граються партнери чим довше тянуть кота за яйця і цю війну тим більше з'являється покидьків і союзів які починають свою гру.Все меньше і меньше часу нам на дії на фронті.Тим більше ми даємо часу рашці піддянути резерви і оборону.Не може довго тривати ця патова ситуація.Це не на нашу користь.Бо далі найдуться покидьки які почнуть поставляти рашці в повному обсязі зброю,вже йде ця тенденція і вона буде наростати.І поки штати будуть розбиратися і думати про санкції наші люди будуть гинути.Наступ на херсонщині і звільненя міста дав нам час який вже сплинув.Якщо в нас немає повного резерву і обсягу зброї на всю ділянку фронту потрібно рухатися хоч на одній.Інакше будуть погані речі які навіть думати не хочеться.Покидьки з кожним днем роблять оборону і знаходяться країни які грають на руку рашці.
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14.04.2023 22:06 Ответить
Жуй на них
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14.04.2023 22:26 Ответить
тобто дали добро ***** на продовження агресії і руйнування незалежної держави
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14.04.2023 22:40 Ответить
Пошли на х...й суки.
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15.04.2023 00:01 Ответить
Просто полижите очко друг друга ))) твари
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15.04.2023 00:05 Ответить
ВПИСДУ ТВАРИ))
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15.04.2023 00:08 Ответить
 
 