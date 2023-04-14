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Новости За рубежом
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Саммит НАТО не будет историческим без решения о приглашении Украины, - Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ольга,стефанішина

Украина проводит длительную и основательную подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, и имеет четкие ожидания от мероприятия.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на масштабы подготовки к саммиту, это мероприятие не будет историческим без четкого решения относительно приглашения Украины в НАТО. На сегодняшний день мы видим позитивные сигналы в этом направлении, в частности, решение парламента Литвы о том, что на саммите НАТО Украина должна быть приглашена в членство с дальнейшим определением процедур присоединения к НАТО с учетом текущей ситуации безопасности. Это важный месседж. Мы также обратили внимание на заявление Польши о важности предоставления Украине гарантии безопасности именно в рамках Вильнюсского саммита", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что о необходимости интеграции Украины в трансатлантические структуры безопасности как полноправного члена говорится также в опубликованном недавно обращении американских лидеров мнений к государствам-членам НАТО.

Вице-премьер выразила ожидание, что, несмотря на опасения и сдержанность отдельных союзников относительно начала процесса вступления Украины, в конце концов важные политические решения будут приняты.

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Стефанишина также рассказала о подготовке Украины к саммиту в Вильнюсе: по ее словам, речь идет не только о политических вопросах, но и о достижении полной взаимосовместимости Украины с государствами-членами Альянса.

Вицепремьер подчеркнула, что сегодня на поле боя Вооруженные силы Украины достигают совместимости с натовскими, в частности осваивают современную технику западного образца; продолжаются процессы достижения стандартов НАТО в организации обороноспособности государства.

"Уже сейчас могу сказать, что договоренности (по практическому сотрудничеству – ред.), которые мы готовим на Вильнюс, имеют поддержку. Но, конечно, они не будут иметь решающего значения без четких гарантий безопасности для Украины и четкой стратегической определенности и приглашения Украины в НАТО", - отметила вице-премьер.
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Топ комментарии
+8
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14.04.2023 20:34
+5
Значить не буде
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14.04.2023 20:25
+5
Пачіму ми єщє не в НАТО...
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14.04.2023 20:35
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Значить не буде
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14.04.2023 20:25 Ответить
Ось дійсно не зрозуміло чим взагалі займається ця мадам окрім виступів на тому зеленому марафоні.
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14.04.2023 20:30 Ответить
без запрошення України в НАТО,це буде не саміт НАТО,а збіговисько 3,14стаболів натівських
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14.04.2023 20:31 Ответить
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14.04.2023 20:34 Ответить
Пачіму ми єщє не в НАТО...
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14.04.2023 20:35 Ответить
Хіба трудно послати туди Резнікова ? А їм що важко прийняти в свої ряди злодія який будує собі катітал під час війни крадучи у військових ?
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14.04.2023 20:36 Ответить
Наявність у владі таких стефанішиних і є однією з причин, що ніяких історичних заяв з боку НАТО у відповідь на істЕричні заяви таких «державних» діячів не буде!
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14.04.2023 20:40 Ответить
Це збіговисько зЕбілів у відосиках робить усе аби усі повірили, але як можуть прийняти у НАТО воюючу країну, зЕбіли звикли порушувати усі норми і закони, красти все що можна, як їх вчив беня, і тепер хочуть щоб і весь світ так робив... Гидка шобла...
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14.04.2023 20:48 Ответить
губоньки накачала... щечки начала... а как насчет...
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14.04.2023 20:48 Ответить
Иди на ***
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14.04.2023 20:48 Ответить
Там щеплення від хуцпи вашої,дітям роблять,тому ваше смердяче болото каломийського може тільки смердіти.
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14.04.2023 20:56 Ответить
Що пліснява зробила для того, щоб цей саміт НАТО став історичним для України?
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14.04.2023 21:03 Ответить
Стефанишина опублікуй всі вимоги НАТО до країни щодо членства в цій організації і хай українці оцінять- чи готова Україна стати хоча би країною-кандидатом до вступу в НАТО.
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14.04.2023 22:17 Ответить
Боюся, що НАТО пафос непокоїть не так сильно, як ********.

Тому вони будуть виходити з прагматичних факторів, а не з балаканини немитих клоунів.
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14.04.2023 22:50 Ответить
 
 