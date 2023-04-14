РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7171 посетитель онлайн
Новости За рубежом
6 657 43
CNN (108) Тейшейра Джек (7)

Подозреваемый в сливе информации из Пентагона Тейшейра отвечал за безопасность связи, имел все допуски, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

тейшейра,фбр

На заседании суда в Бостоне Джеку Тейшейре, который подозревается в организации утечки секретной информации из Пентагона, были зачитаны обвинения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

ФБР подозревает Тейшейру в несанкционированном хранении и передаче информации, касающейся национальной обороны, а также в несанкционированном удалении секретной информации. Он останется под стражей как минимум до следующего заседания суда 19 апреля.

CNN сообщает со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонных сферах, что Тейшейра служил в подразделении, которое является "круглосуточной оперативной миссией" и собирает разведданные из разных источников и отчитывается для высокопоставленных военных руководителей по всему миру.

Читайте также: Тейшейра, подозреваемый в "сливе" секретных документов, предстанет перед судом в пятницу

В обязанности Тейшейры входила не работа с информацией, а обеспечение работы специальной защищенной информационной системы. В связи с этим, утверждает источник, Тейшейре был оформлен допуск к сверхсекретным/конфиденциальным закрытым данным.

По словам госслужащего, Тейшейра прошел перед этим "крайне тщательную проверку". Лица с таким уровнем допуска подписывают соглашение о неразглашении и обязаны сообщать, если допускают любую ошибку, которая может поставить под угрозу секретность информации или "повлиять на психическое состояние и способность продолжать выполнять свою работу".

Как сообщают американские СМИ, 21-летний Джек Тейшейра является членом разведывательного подразделения Воздушных сил Нацгвардии штата Массачусетс. Он модерировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, в Discord, куда начали сливать документы из Пентагона.

Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.

По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подлогом. В свою очередь, как пишет Politico, утечка секретных документов привела к кризису отношений между США и союзниками.

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+18
Пацану 21 рік. Надсекретні документи. Дегенерат не Тейшейра, а той, хто надав йому допуски до цих оборонних документів.
показать весь комментарий
14.04.2023 20:50
+12
Дебіл. Мав усе. Кар'єрний ріст при такому ранньому 21 рік) старті обіцяв бути карколомним. Але дебіл зіпсував життя в першу чергу собі.
показать весь комментарий
14.04.2023 21:05
+11
мы клоуну дали допуск. а голова ГУР видає ордени шлюхам.)))))))) хз де гірше
показать весь комментарий
14.04.2023 21:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чем дальше в лес - тем толще Тейшейра...
показать весь комментарий
14.04.2023 20:39 Ответить
Він якийсь хакер-вундеркінд самовучка як в кіно??? Бо як у 20 років можна працювати у Пентагоні спеціалістом з інформаційної безпеки??????
показать весь комментарий
15.04.2023 01:06 Ответить
Апдейт. Його взяли на цей пост у 2021, йому було 19 років.... Це як взагалі?
показать весь комментарий
15.04.2023 01:11 Ответить
не забудьте мыдаль тому,хто дав вылупку допуск...
показать весь комментарий
14.04.2023 20:40 Ответить
він нагадує фейсом втікача-недомера Мелітополя федорова... таке ж наркоманське обличчя
показать весь комментарий
14.04.2023 20:43 Ответить
А як тоді справи з ядерною зброєю? Невже і там можуть бути якісь несподіванки...?
показать весь комментарий
14.04.2023 20:44 Ответить
Да уж. Не думал что США дойдет до такого позора. Хотя по тому что Трамп с рашистами почти захватили Вашингтон етого стоило ожидать
показать весь комментарий
14.04.2023 20:48 Ответить
Збій може статися в будь-який системі. Головне - правильно відреагувати.
показать весь комментарий
14.04.2023 23:28 Ответить
Пацану 21 рік. Надсекретні документи. Дегенерат не Тейшейра, а той, хто надав йому допуски до цих оборонних документів.
показать весь комментарий
14.04.2023 20:50 Ответить
В IT сфері переважно "пацани" і працюють. Сам по собі вік не про що не каже. Сноудену скільки було?
показать весь комментарий
14.04.2023 23:36 Ответить
Даже не знаю.... Радоваться что даже в США допуски дают кому попало? И не одни мы такие.....
показать весь комментарий
14.04.2023 20:55 Ответить
мы клоуну дали допуск. а голова ГУР видає ордени шлюхам.)))))))) хз де гірше
показать весь комментарий
14.04.2023 21:35 Ответить
Черговый "Сноуден"
Кремляди обменяют его на журналиста?
показать весь комментарий
14.04.2023 20:56 Ответить
Дебіл. Мав усе. Кар'єрний ріст при такому ранньому 21 рік) старті обіцяв бути карколомним. Але дебіл зіпсував життя в першу чергу собі.
показать весь комментарий
14.04.2023 21:05 Ответить
30 років дадуть
показать весь комментарий
14.04.2023 21:36 Ответить
а Украине и отношениям США с союзниками он испортил жизнь во вторую очередь? На его испорченную никчемную жизнь как-то пох
показать весь комментарий
15.04.2023 11:39 Ответить
якби в США була "зе влада", Тейшера міг би без ніяких проблем віддати рашистському куйлу Алску і плюс в додачу злити ще де з 4-5 штатів ,
показать весь комментарий
14.04.2023 21:08 Ответить
та приватизувати стратегічний нафтовий запас країни
показать весь комментарий
14.04.2023 21:11 Ответить
"зе влада" --- при чем тут зе влада к этой новости, где тут связь вообще? Американцы обосрались,в результате чего у нас будут еще плюс очень много убитых людей,потому что эти данные хотя там не все правда,а есть кучу вбросов не очень хорошо повлияют на войну. Я конечно понимаю что влада у нас говно,но когда на ровном месте начинать ее вспоминать это уже болезнь какую то напоминает
показать весь комментарий
14.04.2023 21:11 Ответить
зе влада" --- при чем тут зе влада к этой новости, где тут связь вообще?--якби в США була "зе влада", Тейшера міг би без ніяких проблем віддати рашистському куйлу Алску і плюс в додачу злити ще де з 4-5 штатів , це порівняння дії американської влади ,по відношенню до державного службовця в США, і аналогія тому, що в Україні людей ,котрі здають цілі області,розміновують стратегічні напрямки для успішного і швидкого наступу окупанта,як би і нічого не було, хоч результат- окуповані території і десятки тисяч вбитими... Не болейте
показать весь комментарий
14.04.2023 21:21 Ответить
У нас зрадників що серед влади,що серед ждунів купу, в США такого немає,у нас тут роками і навіть зараз є купу консерв котрі здають,наводять,продають і так далі все кацапам, тут немає що рівняти. Якщо у нас всю історію вибирали прокацапську владу то що тут можна рівняти?
показать весь комментарий
14.04.2023 21:25 Ответить
"зе влада" --- при чем тут зе влада к этой новости, где тут связь вообще?- відповів Андрій Саган(((У нас зрадників що серед влади,що серед ждунів купу, в США такого немає,у нас тут роками і навіть зараз є купу консерв котрі здають,наводять,продають і так далі все кацапам, тут немає що рівняти. Якщо у нас всю історію вибирали прокацапську владу то що тут можна рівняти?)))
показать весь комментарий
14.04.2023 21:31 Ответить
Так ти рівняєш американців і українців,нам до американців у всіх відношеннях,що влади,що людей купу десятків років, тому і виникає питання,для чого вести порівняння того,що не порівнюється? У американців ніхто би не розміновував області,у американців ніхто б не наводив ворожі ракети на свої же міста і так далі, і що? Тому що там нормальна країна і суспільство, це не порівнюється з тим що є у нас
показать весь комментарий
14.04.2023 21:35 Ответить
Тому що там нормальна країна і суспільство, це не порівнюється з тим що є у нас- саме це якнайкраще підходить для "зрадників" і тих,хто торгує Україною ,та ще й за них голосує.
показать весь комментарий
14.04.2023 21:38 Ответить
Що саме найкраще підходить для зраджників,убоге суспільство котре є у нас? Напевно так,тут можна творити що заманеться,влада корупційна, можна все вирішувати за гроші,знайомства в обхід закону, купу кацапських консерв, патріотів від сили процентів 20%, решту або ждуни які чекають кацапів,або інертна масса яка просто чекає коли це все закінчиться нічого не роблячи. З америкою це взагалі не порівнюється. Важко уявити що якщо б на них хтось там напав вони б наводили ракети ворога насвої ж міста
показать весь комментарий
14.04.2023 21:49 Ответить
Саме американець передав технологію виробництва ядерної зброї сссру. Американці вибирали Трампа і штурмували Білий Дім. В США, в середині 20 століття не можна було людям різного кольору шкіри разом ходити в одні ж громадські місця. Коли рахувати роки розвитку наших держав з моменту отримання незалежності, мабуть ми розвиваємося швидше ніж Штати.
показать весь комментарий
14.04.2023 23:17 Ответить
Ничего против геймеров не имею, но на посаду от которой зависят наверное судьбы миллионов людей и государств таких бы не брал, что там за такая "суровая проверка" была тоже не понимаю, одним словом США тоже не идеальная страна и дебилов что у власти что среди людей предостаточно. Расслабили булки после распада совка, потеряли опты,хватку в противостоянии на глобальном уровне, в итоге набирают не пойми кого на важнейшие посады.
показать весь комментарий
14.04.2023 21:08 Ответить
Да какие там "судьбы миллионов"? Вот же , здесь, в этой статье написано: "может быть подлогом" , "имеет существенные неточности".
В отношении Украины эти документы раскрыли охеренный секрет - "не хватает боеприпасов для тяжелого вооружения", раньше то все думали, что ВСУ снаряды девать некуда!
показать весь комментарий
14.04.2023 23:12 Ответить
Могу я дать ответ уж я-то знаю, где секрет!\" Секрет? Какой ещё секрет? Секрета никакого нет!
Да и вообще: сидел мальчик, подшивал в папку вырезки из газет. Просёра никакого нет. Вы, лучше, на Ермака посмотрите.
показать весь комментарий
15.04.2023 10:04 Ответить
https://t.me/RostyslavS/2652
показать весь комментарий
14.04.2023 21:26 Ответить
Цілком звичайна ситуація. Ви що, думаєте, на посаді ІТ двірника (ким Texeira і був) сидять розумні люди? Ні, там ті хто землю від паркану до обіду копати не хоче, але особливими здатностями не відрізняється. Я сам був безпосереднім свідком як такий ІТ-шник в нашій компанії використав свої повноваження щоби злити компромат на власника компанії в обмін на по**батися десяток разів. В результаті заробив п'ять років в камері з чорним Баббою. А здавався цілком нормальним, пройшов всі перевірки в ФБР тощо.
показать весь комментарий
14.04.2023 21:28 Ответить
Тут скоріше справа не в розумових здібностях, а в психологічних особливостях цього персонажа. Як я розумію, він вів у свої групі, як йому здавалося просвітницьку роботу, викладаючи цю інфу, при цьому спочатку він її переказував текстом, а коли набридло, почав кидати готові копії. Таке собі самоствердження на рівні малого прайду)
показать весь комментарий
14.04.2023 22:00 Ответить
Персонаж однозначно підписував про нерозголошення, і не один раз а кожний рік, плюс регулярні інструктажі з безпеки. Як можна оцінити розумові здібності людини що не може запам'ятати банальні інструкції з третього разу?
показать весь комментарий
14.04.2023 22:10 Ответить
Так він їх і не забув. Дивних людей безліч, успішні люди ставлять під сумнів і політ на Місяць 50 років тому. Я не знаю, які перевірки проходять подібні люди, але в першу чергу копав би там.
показать весь комментарий
14.04.2023 22:19 Ответить
Ну хоть ****** потом, за эти пять лет ))))
показать весь комментарий
14.04.2023 23:13 Ответить
только не тем с кем хотел
показать весь комментарий
15.04.2023 19:54 Ответить
Можливо, що в цій дуже каламутній справі мають місце одночасно всі наведені версії.
І суперництво різних поглядів на війну в американських елітах, і ювелірна операція спецслужб, яким у своїх інтересах знадобилося висвітлити якісь надсекретні документи, і зраду молодого чмира, який не підозрює, що його ведуть і все що він робить начебто самостійно, розумні дядьки вже прорахували на три ходи вперед.
Вищий пілотаж агентурної роботи - використання агента наосліп, коли об'єкт розробки навіть не підозрює, що його використовують.
показать весь комментарий
14.04.2023 21:31 Ответить
Так, цього пацана з його ігроманством і схильністю до порушення правил, певне що вичислили давненько, коли зафіксували перші "витоки", щоби використати в сліпу, як природній канал, для поширення дезінформації у потрібний час.
Тож, сяде він по-любе і надовго незалежно від результатів тої спецоперації, в якій він мимоволі став публічною фігурою.
показать весь комментарий
14.04.2023 23:17 Ответить
Стрілочник завжди винний.
показать весь комментарий
14.04.2023 23:56 Ответить
На такие должности близко нельзя брать геймеров и подростков. Он же в принципе не понимал, что делает. Если человек играет с сетевые игры - это д.б. стопом для любых допусков.
показать весь комментарий
15.04.2023 08:38 Ответить
Необычный персонаж....
В 21 год "обеспечение работы специальной защищенной информационной системы"....
Вообще-то университет заканчивают в 22 года.
Вундеркинд с тараканами в голове?
показать весь комментарий
15.04.2023 10:49 Ответить
 
 