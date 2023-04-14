Подозреваемый в сливе информации из Пентагона Тейшейра отвечал за безопасность связи, имел все допуски, - CNN
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
На заседании суда в Бостоне Джеку Тейшейре, который подозревается в организации утечки секретной информации из Пентагона, были зачитаны обвинения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
ФБР подозревает Тейшейру в несанкционированном хранении и передаче информации, касающейся национальной обороны, а также в несанкционированном удалении секретной информации. Он останется под стражей как минимум до следующего заседания суда 19 апреля.
CNN сообщает со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонных сферах, что Тейшейра служил в подразделении, которое является "круглосуточной оперативной миссией" и собирает разведданные из разных источников и отчитывается для высокопоставленных военных руководителей по всему миру.
В обязанности Тейшейры входила не работа с информацией, а обеспечение работы специальной защищенной информационной системы. В связи с этим, утверждает источник, Тейшейре был оформлен допуск к сверхсекретным/конфиденциальным закрытым данным.
По словам госслужащего, Тейшейра прошел перед этим "крайне тщательную проверку". Лица с таким уровнем допуска подписывают соглашение о неразглашении и обязаны сообщать, если допускают любую ошибку, которая может поставить под угрозу секретность информации или "повлиять на психическое состояние и способность продолжать выполнять свою работу".
Как сообщают американские СМИ, 21-летний Джек Тейшейра является членом разведывательного подразделения Воздушных сил Нацгвардии штата Массачусетс. Он модерировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, в Discord, куда начали сливать документы из Пентагона.
Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.
Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.
Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.
По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подлогом. В свою очередь, как пишет Politico, утечка секретных документов привела к кризису отношений между США и союзниками.
Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.
В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".
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Кремляди обменяют его на журналиста?
В отношении Украины эти документы раскрыли охеренный секрет - "не хватает боеприпасов для тяжелого вооружения", раньше то все думали, что ВСУ снаряды девать некуда!
Да и вообще: сидел мальчик, подшивал в папку вырезки из газет. Просёра никакого нет. Вы, лучше, на Ермака посмотрите.
І суперництво різних поглядів на війну в американських елітах, і ювелірна операція спецслужб, яким у своїх інтересах знадобилося висвітлити якісь надсекретні документи, і зраду молодого чмира, який не підозрює, що його ведуть і все що він робить начебто самостійно, розумні дядьки вже прорахували на три ходи вперед.
Вищий пілотаж агентурної роботи - використання агента наосліп, коли об'єкт розробки навіть не підозрює, що його використовують.
Тож, сяде він по-любе і надовго незалежно від результатів тої спецоперації, в якій він мимоволі став публічною фігурою.
В 21 год "обеспечение работы специальной защищенной информационной системы"....
Вообще-то университет заканчивают в 22 года.
Вундеркинд с тараканами в голове?