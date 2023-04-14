Телеканал France 24 удалил сюжет, в котором украинское контрнаступление называли "вражеским"
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Телеканал France 24, который финансирует госбюджет Франции, удалил сюжет о подготовке российских оккупационных войск к контрнаступлению Украины, который в материале назывался "вражеским".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
На сайте телеканала, а также на Youtube-канале France 24 больше недоступен сюжет под названием "Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением".
На этот сюжет отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко в своем твиттере: "Плохой пример так называемой "нейтральной журналистики": репортаж France 24 с позиций оккупантов, которые учатся убивать украинцев (и готовятся к очередной Буче). Вряд ли можно представить себе такой репортаж с нацистских позиций в Нормандии накануне "Дня Д". Или я ошибаюсь, разве это нормально?", – написал он.
Омельченко также отметил, что журналист вспоминает о "контрнаступлении врага", когда говорит об украинской армии, и поинтересовался, на чьей телеканал стороне.
Напомним, съемочная группа телеканала France 24 посетила лагерь российских окупантов, готовящихся к украинскому контрнаступлению. Журналист назвал контрнаступление "вражеским".
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