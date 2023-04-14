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Новости За рубежом
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Телеканал France 24 удалил сюжет, в котором украинское контрнаступление называли "вражеским"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

france24

Телеканал France 24, который финансирует госбюджет Франции, удалил сюжет о подготовке российских оккупационных войск к контрнаступлению Украины, который в материале назывался "вражеским".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

На сайте телеканала, а также на Youtube-канале France 24 больше недоступен сюжет под названием "Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением".

На этот сюжет отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко в своем твиттере: "Плохой пример так называемой "нейтральной журналистики": репортаж France 24 с позиций оккупантов, которые учатся убивать украинцев (и готовятся к очередной Буче). Вряд ли можно представить себе такой репортаж с нацистских позиций в Нормандии накануне "Дня Д". Или я ошибаюсь, разве это нормально?", – написал он.

Омельченко также отметил, что журналист вспоминает о "контрнаступлении врага", когда говорит об украинской армии, и поинтересовался, на чьей телеканал стороне.

Напомним, съемочная группа телеканала France 24 посетила лагерь российских окупантов, готовящихся к украинскому контрнаступлению. Журналист назвал контрнаступление "вражеским".

Читайте также: France 24 показал сюжет из лагеря российских оккупантов и назвал "вражеским" контрнаступление Украины. ВИДЕО
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Топ комментарии
+12
а шо такое??? наступний сюжет-касабский прапор на Ейфелевій вежі?
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14.04.2023 21:32
+12
Це не свобода слова, а повна деградація і маразм. Можна було б взяти інтервью у колишнього есесівця, хай би він пожалівся яка це важка праця душити євреїв в газоій камері. Ми ж повинні зважати і на думку "іншої сторони"?
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14.04.2023 22:06
+11
"єлісєйская рєзня"..
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14.04.2023 21:36
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а шо такое??? наступний сюжет-касабский прапор на Ейфелевій вежі?
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14.04.2023 21:32 Ответить
"єлісєйская рєзня"..
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14.04.2023 21:36 Ответить
Гей- парад рашистських п....ів на Єлісейських Полях
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14.04.2023 21:39 Ответить
Про "асвабадітєлєй", які у французькому ресторані підганяють кельнера: "бістро, бістро"...
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14.04.2023 22:15 Ответить
знає чиє сало з'їла !
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14.04.2023 21:35 Ответить
Хто медсестра?
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14.04.2023 21:37 Ответить
Франція 24 !
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14.04.2023 21:42 Ответить
Ну так телеканал він а не вона - ну буду нічого стверджувати але на ваш комент здається вплинув мій комент.
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14.04.2023 21:45 Ответить
Франція - вона . але справа не в тому ,тут в іншому дописі мені казали що цей сюжет нейтральний .
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14.04.2023 22:02 Ответить
хто-хто, але наші дипломати travaillent bien
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14.04.2023 21:46 Ответить
Жабоїди ******* нацистам підіргувати...
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14.04.2023 21:46 Ответить
І як можна довіряти після цього таким безхребтникам, сьогодні вони знімуть наші позиції, а завтра покажуть московитам.
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14.04.2023 21:55 Ответить
Це не свобода слова, а повна деградація і маразм. Можна було б взяти інтервью у колишнього есесівця, хай би він пожалівся яка це важка праця душити євреїв в газоій камері. Ми ж повинні зважати і на думку "іншої сторони"?
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14.04.2023 22:06 Ответить
А якби горші із дебіломарафону Зеленьського, пускали на промоушн України у західних ЗМІ. То на рівні підсвідомості у журналістів не виникали би словосполучення " Україна, ворог". Але простіше мавпу навчити писати, ніж Зеленьського відірвати від піару.
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14.04.2023 22:10 Ответить
Beep out the Wognijud (Wagner) swearing.
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14.04.2023 22:20 Ответить
А як взагалі журналісти цього каналу опинилися в таборі окупантів? Хіба законно? Чому проти них не порушено хоч якусь справу? Хіба французьке законодавство дозволяє своїм громадянам їздити на окуповані території?
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14.04.2023 22:35 Ответить
кто-то же снимал этот сюжет. Незаконно проникли в Украину. У них фамилии есть?
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14.04.2023 23:27 Ответить
Якщо журналіст знімав матеріал в російському таборі, ну звісно ж росіяни будуть казати "вражеское контрнаступление", тут все логічно. Якщо сам журналіст такого не казав, він начебто нейтральний. Але те, що він дає висловлюватись іншій стороні, висвітлює її позицію, робить центром уваги, вже і є пропаганда. Тобто канал таким чином виступає проксі-структурою для поширення точки зору окупантів, виходить такий собі ANNA-News під логотипом France 24.
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15.04.2023 01:54 Ответить
Обісрались.
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15.04.2023 02:18 Ответить
Та не, токо воздух испортили, но завоняло на всю Хранцию
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15.04.2023 03:34 Ответить
Але ж прибрали той шлак? Прибрали. Отже, таки всралися (ну або налякалися, щоб політкоректність не постраждала).
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16.04.2023 00:27 Ответить
Так вище керівництво орків досі не може розібратися, хто у них ворог: Украина чи США? Від цього залежить, яку війну веде російський Ганнибал: гальську чи пунічну? Українське керівництво теж не може розібратися в цьому питанні, з 2003 року.
"Майн кампф" в цей раз вийшов у відео версії двома частинами: "Брат" і "Брат 2".
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15.04.2023 18:46 Ответить
 
 