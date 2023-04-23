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Новости Война в Украине
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Франция (3081) Никоненко Олег (143)

Причастные к репортажу France 24 из лагеря российских оккупантов будут отвечать по закону, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мзс

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подверг критике французский канал France 24 за сюжет с оккупированной территории Украины о подготовке российских военных.

Об этом Николенко написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сюжет France 24 о российских военных, которые готовятся убивать украинцев – позор журналистике. Попадание на оккупированные территории без согласия Украины нарушает украинское законодательство, и причастные к таким действиям будут отвечать по закону", – отметил он.

Читайте также: Телеканал France 24 видалив сюжет, у якому український контрнаступ називали "ворожим"
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Топ комментарии
+24
якщо франція своїх жабоїдів не посадить або якщо ми не подамо запит на естрадицію то це означає що франція ставиться до цієї війни як до сутички африканських племен.
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14.04.2023 22:28
+20
Мабуть,ще й чай там з ними пили? З головорізами..
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14.04.2023 22:32
+14
Небось ручкались там с вагнерами которые их же, лягушатников, из ЦАР выдавливают. Маладцыыыы!
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14.04.2023 22:35
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якщо франція своїх жабоїдів не посадить або якщо ми не подамо запит на естрадицію то це означає що франція ставиться до цієї війни як до сутички африканських племен.
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14.04.2023 22:28 Ответить
як правило національне законодавство різних країн забороняє видавати своїх громадян, а от притягувати до відповідальності за злочини вчинені в інших країнах, якщо у них це теж карний злочин, то так.
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14.04.2023 22:42 Ответить
1. Не посадить 100 відсотків.
2. Не подамо запит на екстрадицію. 100 відсотків
Далі що?
Відмовишся від Цезарів?
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14.04.2023 23:43 Ответить
по перше не тикайте мені, я вас уперше бачу а українці на ти тільки до рідних та до бойових побратимів звертаються.

по друге я не влада, ви за мене не голосували, отже, у мене перед вами нема обов'язку ні звітувати ні щось робити.

питайте з тих, кому ви довірили владу.
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15.04.2023 01:12 Ответить
Ти не відповів на питання, від Цезарів відмовишся?
Питання чому на заході журналісти такі потрібно задавати не Франції, а українській владі, яка під час війни продовжує гроші витрачати на піар в дебіломарафоні і ні копійки не фінансує інформаційні матеріали про Україну на заході.
І поки ви у своїй масі не зрозумієте причинно- наслідкові зв'язки так і будете писати про "вони винні".
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15.04.2023 09:47 Ответить
Поділіться досвідом власної боротьби і виходу з даної ситуації ?
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15.04.2023 11:11 Ответить
патякання на цензоре
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15.04.2023 19:44 Ответить
Власний досвід- суперпропаганда росії у ФРН.
Починаючи із соціальних мереж, телебачення( донедавна), сотні статей у провідних ЗМІ, формуючих уявлення німців про "опасность ескалации войны для Германиии" і ще дуже багато речей, про які знають усі сценарісти, продюсери, стенд- апп коміки, промушоністі із Кварталу 95.Які власне і розміщені усі у владних кабінетах. До них зверніться, вони усе знають, тільки витрачають кошти на дебіломарафон.
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15.04.2023 23:14 Ответить
еще чего придумаете ?
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15.04.2023 00:15 Ответить
Схоже переіли токсічних жабенят та й путінськи мільони дуже гріють кішені.
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14.04.2023 22:29 Ответить
Мабуть,ще й чай там з ними пили? З головорізами..
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14.04.2023 22:32 Ответить
по українському законодавству цим кретинам світить як мінімум:

1. незаконний перетин українського кордону
2. співпраця з окупантами

достатньо щоб підняти кіпеж в назіданіє іншим бажаючим журналюгам
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15.04.2023 00:05 Ответить
Боярышник🤣🤣🤣
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15.04.2023 01:26 Ответить
самое мерзотное это когда Генерал Де-Голь дал свободу колонии Франции в Африке Марокко то многие французы посчитали его предателем как посмел негодный дать свободу КОЛОНИИ.. а тут оккупация интервенция война гибель гражданских и типа интересно же блин...и бабло не пахнет...
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14.04.2023 22:34 Ответить
Цікаво. А ті журналісти не хочуть з'їздити в ЦАР і зробити репортаж про "вагнерівців", які вони молодці?
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14.04.2023 22:52 Ответить
осталось определиться шо важнее для всу...
высеры тупого телеканала чы леклерки и бк...
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14.04.2023 22:35 Ответить
А чи будуть леклерки та бк коли громадська думка зміниться на протилежну? А цей канал показує Україну як ворога.
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14.04.2023 22:41 Ответить
Тут нізя порівнювати. Т.з. "высеры тупого телеканала" впливають на м'якенькі мізки французів які їх дивляться, а до думок французів повинно прислуховуватися керівництво Франції, якщо хоче залишитися при владі на наступний термін. І якщо відслідкувати цей ланцюжок, то ні "леклерків", ні "бк" ми можемо не побачити, від слова "ніколи", бо до влади прийде умовна Марін Ле Пен.
Л-логіка!
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14.04.2023 22:49 Ответить
Небось ручкались там с вагнерами которые их же, лягушатников, из ЦАР выдавливают. Маладцыыыы!
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14.04.2023 22:35 Ответить
Контрнаступление Украины могут отложить до 2024 года

https://haqqin.az/news/280633
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14.04.2023 22:38 Ответить
хоча, про що це я...

наша влада гнівно ...заборонить французам заїжджати в крижопіль.

це є вже було(с)
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14.04.2023 22:46 Ответить
Реакция основной массы населения Земли на войну в Украине наводит на очень печальные мысли, человечеству глубоко плевать на то, что в 21-м веке ядерная держава, которая претендует на роль гаранта мира во всём мире, цинично уничтожает народ чужой страны ради захвата её территории, и никому даже не приходит на ум, что уже завтра, любая часть этого населения может быть подвергнута такому же истреблению, такое человечество обречено на исчезновение, это аксиома.
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14.04.2023 22:56 Ответить
а ещё пидаростан постоянный член совбеза оон с правом вета...
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14.04.2023 23:18 Ответить
Жаборналісти повинні сидіти в тюрмі за незаконний перетин кордону України.
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14.04.2023 23:09 Ответить
У нас, наскільки я пам'ятаю, незаконний перетин кордону - це не "уголовка", а лише "адмінка".
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14.04.2023 23:25 Ответить
Це в залежності з якою метою.
А якщо з метою вбивства? Тоді їх теба не просто посадити, а і вбити.
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14.04.2023 23:35 Ответить
Та ну?
Це у якому законі написано?
Адміністативна відповідальність. Заборона в'їзду.
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14.04.2023 23:46 Ответить
Хранція та Маруся Лепен - забули хто такі Гумьери?
У нас це десятки тисяч вагнерів. А у них можливо мільйони.
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14.04.2023 23:19 Ответить
Сильно сомневаюсь.... Журналисты - работа у них такая... За интервью с Гитлером они левую тестикулу отдадут...
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15.04.2023 01:13 Ответить
Правильна позиція.

Не можна дозволяти показувати рф інакше чим варварів та звірів. Не можна дозволяти рф пропагувати свої наративи і міфи.
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15.04.2023 02:04 Ответить
Так RT-France прикрили, грошики залишились, то на них і купили час в eтeрі.
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15.04.2023 07:56 Ответить
 
 