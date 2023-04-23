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Причастные к репортажу France 24 из лагеря российских оккупантов будут отвечать по закону, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подверг критике французский канал France 24 за сюжет с оккупированной территории Украины о подготовке российских военных.
Об этом Николенко написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Сюжет France 24 о российских военных, которые готовятся убивать украинцев – позор журналистике. Попадание на оккупированные территории без согласия Украины нарушает украинское законодательство, и причастные к таким действиям будут отвечать по закону", – отметил он.
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+24 Сашко Бабенко e87585fa
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Пожалуйста, подождите...
2. Не подамо запит на екстрадицію. 100 відсотків
Далі що?
Відмовишся від Цезарів?
по друге я не влада, ви за мене не голосували, отже, у мене перед вами нема обов'язку ні звітувати ні щось робити.
питайте з тих, кому ви довірили владу.
Питання чому на заході журналісти такі потрібно задавати не Франції, а українській владі, яка під час війни продовжує гроші витрачати на піар в дебіломарафоні і ні копійки не фінансує інформаційні матеріали про Україну на заході.
І поки ви у своїй масі не зрозумієте причинно- наслідкові зв'язки так і будете писати про "вони винні".
Починаючи із соціальних мереж, телебачення( донедавна), сотні статей у провідних ЗМІ, формуючих уявлення німців про "опасность ескалации войны для Германиии" і ще дуже багато речей, про які знають усі сценарісти, продюсери, стенд- апп коміки, промушоністі із Кварталу 95.Які власне і розміщені усі у владних кабінетах. До них зверніться, вони усе знають, тільки витрачають кошти на дебіломарафон.
1. незаконний перетин українського кордону
2. співпраця з окупантами
достатньо щоб підняти кіпеж в назіданіє іншим бажаючим журналюгам
высеры тупого телеканала чы леклерки и бк...
Л-логіка!
https://haqqin.az/news/280633
наша влада гнівно ...заборонить французам заїжджати в крижопіль.
це є вже було(с)
А якщо з метою вбивства? Тоді їх теба не просто посадити, а і вбити.
Це у якому законі написано?
Адміністативна відповідальність. Заборона в'їзду.
У нас це десятки тисяч вагнерів. А у них можливо мільйони.
Не можна дозволяти показувати рф інакше чим варварів та звірів. Не можна дозволяти рф пропагувати свої наративи і міфи.