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Вышла в свет книга с уникальными фотографиями фотокорреспондента Лукацкого "Решающий момент". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине опубликовали книгу фотокорреспондента Ефрема Лукацкого "Решающий момент Ефрема Лукацкого. Истории легендарных фотографий"

Об этом сообщается на сайте книги, передает Цензор.НЕТ.

Ефрем Лукацкий с 1989 года - фотокорреспондент Associated Press. Снимал в Чечне, Афганистане, Ираке, Секторе Газа, в Приднестровье, снимал задержание Саддама Хусейна, зафиксировал исторический момент внесения государственного флага в украинский Парламент в августе 1991 г. Его снимки публиковали практически все ведущие мировые СМИ, среди которых The New York Times, The Guardian, The Independent. Является автором украинской фотографии, проданной на аукционе "Sotheby's".

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"За каждым моим фото стоит обширная интересная история, за каждым фото можно снимать фильм", - утверждает сам фотожурналист.

В книге "Решающий момент Ефрема Лукацкого. Истории легендарных фотографий" собрано 500 уникальных фотографий.

"Первые 10 экземпляров. Похоже, книга ушла в свет. Спасибо издателям", - прокомментировал выход книги Лукацкий.

Заказать книгу можно по ссылке.

Вышла в свет книга с уникальными фотографиями фотокорреспондента Лукацкого Решающий момент 01

Вышла в свет книга с уникальными фотографиями фотокорреспондента Лукацкого Решающий момент 02
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Вітаю,пане Єфреме! Як це воно? Бути в епіцентрі історичних подій? Та ще й бути геніальним фотографом
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15.04.2023 00:29 Ответить
Штучний інтелект показав, як бачить перемогу України у війні.Midjourney - це цифрова арт-платформа, на якій зображення створюється за текстовим запитом.
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15.04.2023 00:37 Ответить
фото перемоги України, Midjourney видав зображення палаючого Кремля.
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15.04.2023 00:38 Ответить
это что - реклама алкогольных напитков или книги?
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15.04.2023 07:20 Ответить
Пляшка відвернута етикеткою назад.
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15.04.2023 08:14 Ответить
Как то загадочно с бутылками..
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15.04.2023 11:31 Ответить
И ремень расстегнут.. Так бывает, когда фотографа фотографирует не фотограф..
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15.04.2023 11:35 Ответить
 
 