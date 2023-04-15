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Новости За рубежом
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Медведев (4036) Польша (7455)

Аккаунт фейковой спецслужбы Польши посоветовал Медведеву "смешивать наркотики и алкоголь". Все поверили, что это всерьез (исправлено)

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

медведєв

Twitter-аккаунт "Агентства национальной безопасности Польши" посоветовал заместителю Совбез РФ Дмитрию Медведеву и дальше "смешивать алкоголь с наркотиками". Позже внимательный гражданин Польши отметил, что такого органа в его стране нет и что "АНБ Польши" – это просто сатирический аккаунт.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Медведев написал, что Польша как форпост НАТО в Европе "обязательно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром".

На это в "АНБ Польши" ответили: "Дорогой господин Медведев. Пожалуйста, не забывайте, что смешивать алкоголь с наркотиками крайне опасно. Пожалуйста, не останавливайтесь".

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Аккаунт фейковой спецслужбы Польши посоветовал Медведеву смешивать наркотики и алкоголь. Все поверили, что это всерьез 01

Вскоре глава общественной организации Центр исследований современной среды безопасности Михал Марек в комментарии под ответом "спецслужб" отметил, что в Польше нет учреждения под названием Agencja Bezpieczeñstwa Narodowego – есть Agencja Bezpieczeñstwa Wewnętrznego.

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Несмотря на синюю галочку, которая ранее была знаком верификации в соцсети, "АНБ Польши" – фейковый аккаунт. Марек отметил, что, вероятно, это обстоятельство и невнимательность пользователей ввело в заблуждение не только СМИ, но и иностранных чиновников и политиков, в том числе украинских.

"Всегда стоит проверять информацию и сохранять дистанцию/здравый смысл при сборе информации", – резюмировал польский общественный деятель.

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Это не первый случай, когда действующему заместителю председателя Совета безопасности РФ Медведеву в ответ на выпады указывают на его вредные привычки. 10 апреля представитель Украины в ООН Сергей Кислица предположил, что Медведев "смешал алкоголь и кокаин" и "использует Twitter как помойку". Тогда же владелец Twitter Илон Маск отказался удалять твит Медведева о том, что "Украина исчезнет, потому что никому не нужна", пояснив это тем, что "все новости в определенной степени являются пропагандой".
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Топ комментарии
+41
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15.04.2023 00:13
+41
Респект полякам...!)
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15.04.2023 00:16
+40
Це не алкоголь і наркотики він є таким по життю ********.
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15.04.2023 00:18
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15.04.2023 00:13 Ответить
любить дімон "балтійського чайку" посьорбати... із блюдєчка, по-кацапськи для ліхості

История: Истоки его названия, что называется, канули в Лету. Предполагается, что «Балтийский чай» стали так называть в честь мужества и отваги моряков Балтийского флота. Как известно из источников, во времена Первой мировой бои на море шли нечеловеческие, многим, естественно, приходилось испытывать жутчайшее чувство страха. И тогда командиры начали подмешивать в спирт для бойцов кокаин. Название этому напитку было дано балтийскими матросами, отличавшимися особой лихостью как во времена Первой мировой, так и в период становления власти большевиков.
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15.04.2023 00:24 Ответить
Документалка була. В Другу світову й повоєнні роки добавляли наркоту до хлібу цивільним, щоб не було страху й могли працювати по 20 годин й жінки могли тягати важке.

А на фронті в наркомівськи, теж для подавлення страху перед атакою.
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15.04.2023 00:54 Ответить
До початку кампанії 1916 року німецьке верховне командування повернуло лінійні з'єднання флоту, що діяли на Балтиці, в Північне море. Але Балтійський флот росіян, попри виникнення величезної переваги над противником, жодних активних дій по суті не планував, залишаючись пасивним...

Кампанія 1917 року увінчалася повним успіхом німецького флоту. Російський флот продовжував перебувати в пасивному стані, не чинячи жодних спроб активних бойових дій. До того ж льодова обстановка взимку та навесні не сприяла проведенню масштабних військових дій. Але вирішальним фактором стало те, що в Російській імперії вибухнула гостра політична криза, яка наприкінці лютого - початку березня 1917 року призвела до повалення російської монархії і створення Тимчасового уряду.

вікі
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Звичка до вживання наркотиків у матросів балтійського флоту була наслідком розкладання до якого схильні військові частини що тривалий час не беруть участі в боях. Завдяки цьому болшевицька пропаганда мала там набагато більший ніж в частинах успіх. Вбівства офіцерів, крейсер Аврора, тощо. Моряки балтійського флоту брали активну участь у більшовицькому перевороті, після того як моряки виконали свою задачу Кронштадт зачистили.

віки

При штурмі було вбито 1 тис. бунтівників, понад 2 тис. було «поранено й захоплено в полон зі зброєю в руках», понад 2 тис. - здалися в полон і близько 8 тисяч - пішли у Фінляндію.

Після взяття Кронштадта почалася жорстока розправа не тільки над тими, хто тримав у руках зброю, але й над населенням, оскільки всі жителі бунтівного міста вважалися винними. До вищої міри покарання були засуджені 2103 людини і до різних термінів покарання 6459 осіб. З весни 1922 почалося масове виселення мешканців Кронштадта з острова.
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15.04.2023 01:32 Ответить
Респект полякам...!)
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15.04.2023 00:16 Ответить

На цьому історичному плакаті дивна схожість мідвєдєва і намальованого большевіка
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15.04.2023 08:29 Ответить
Це не алкоголь і наркотики він є таким по життю ********.
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15.04.2023 00:18 Ответить
одне не заважає іншому.
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15.04.2023 00:20 Ответить
***.нутий ********, але дійсно шось він вживає нестандартне, бо ну таким ******* без впливу якогось гівна просто так не станеш
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15.04.2023 05:36 Ответить
Це бояра з стєкломоєм
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15.04.2023 07:56 Ответить
нормально менделя потролили...
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15.04.2023 00:20 Ответить

А мені нагадалася одна дивакувата панночка з таким фамілійом. Якщо вони родичі, то, мабуть, йдеться про фамільні риси...
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15.04.2023 01:52 Ответить
Спікер Зєро ?
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15.04.2023 09:25 Ответить
Ніт. Оця панночка:

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16.04.2023 00:19 Ответить
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16.04.2023 01:25 Ответить
Я ж ії і мав на увазі, ця Сарочка була прес-секретарем Зєро (спікер то інше)
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16.04.2023 07:43 Ответить
Тоді перепрошую - Ваш Квест я не "розпакував" .
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16.04.2023 13:26 Ответить
Інформація про "перше" прізвище Медведєва - "мендель", виходить із того ж джерела, що й інформація про "перше" прізвище Порошенка - "вальцман".
Тобто з відділу дезінформаційних операцій ФСБ.
Але тут, як кажуть, "на кожен товар знайдеться свій покупець".
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15.04.2023 05:36 Ответить
Скорше за все, історія про "перше прізвище" мєдвєда - чистий фейк. Але у кацапів від того горять дупи. То хай і не гаснуть.
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16.04.2023 00:23 Ответить
та у вас и кириенко сергей владиленович чистокровный бандеровец...
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17.04.2023 13:32 Ответить
🤣
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15.04.2023 00:22 Ответить
А що парадоксального у відповіді спецслужби Польщі цьому ідіоту?
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15.04.2023 00:26 Ответить
Явно мається на увазі що не зовсім "дипломатично"...😁
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15.04.2023 00:30 Ответить
"Будь ласка, не зупиняйтесь"...- цимус тута.
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15.04.2023 00:33 Ответить
Класно вмочили цього карликового імбецила мордою в гівно))
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15.04.2023 00:30 Ответить
Ядерний пупсік знову всрався налюдях...)))
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15.04.2023 00:41 Ответить
шоу дімончика.... відчуває падлюка ,що скоро гаплик..в передсмертних конвульсіях сипле прокльонами.
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15.04.2023 00:44 Ответить
І це бувший президент найбільшої у світі країни. Його ще трохи офіційно на@уй не посилають ) орки ваше керівництво клоуни позорні )
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15.04.2023 00:47 Ответить
ВІН ПРОСТО КОЛИ НЕ БУХАЄ ЯК ГРУШКА ПАДАЛКА !)
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15.04.2023 00:48 Ответить
Ви помітили,що тексти медвєдьова та жиріновського дивним чином схожі за манерою,своєю безглуздістю і маразматичністю? Бо роль жиріновського в кацапії має хтось виконувати,поки той у кобзона на концерті розважається. Нащо жиріновський оте все ляпав,для мене досі загадка.
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15.04.2023 00:48 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1680877857-shcho-prihovue-rosiya-pro-tempi-vimirannya-vlasnogo-naselennya.html
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15.04.2023 10:30 Ответить
есть такой кацапчик - генерал в отставке Леонид Ивашов. Ярый имперец. Вот его цитата от 31.01.2022

"Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить «полюбить» РФ и ее руководство, бессмысленно и крайне опасно.
Применение военной силы против Украины, во - первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. В - третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи (десятки тысяч) погибших молодых, здоровых ребят, что безусловно скажется на будущей демографической ситуации в наших вымирающих странах. На поле боя, если это случится, российские войска столкнутся не только с украинскими военнослужащими, среди которых будет много русских ребят, но и с военнослужащими и техникой многих стран НАТО

...

Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества, и вероятно будет лишена статуса независимого государства.

http://www.ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79
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15.04.2023 12:15 Ответить
президентские выборы? В расии??
безмозглое ***** просто решило войти в истрию
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15.04.2023 16:13 Ответить
цель войны, в сумрачном сознании ***** - это восстановление СССР. Без Украины московия - это ничто, пустое место в геополитике
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15.04.2023 16:32 Ответить
Скоро й наші дограються
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15.04.2023 00:57 Ответить
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15.04.2023 00:58 Ответить
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15.04.2023 01:11 Ответить
Димона успокоит только онкология.
Берлускони уже успокоился и работает на аптеку.
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15.04.2023 07:33 Ответить
Ніби макаронник вже готується на канцерт кабздона?
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15.04.2023 10:01 Ответить
Поки не виздихають старi вато.ердуны, сидящие на кацапской углеводородной игле, толку не будет... там , в Западной Европе, не все так однозначно, как говорят цапорылi. Мало того , что с давних времен галло-франко, германцы были врагами англосаксов. Но они враги - еще и промеж собов.
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15.04.2023 10:59 Ответить
Жирний тролінг! )
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15.04.2023 01:05 Ответить
Добре поляки відповіли.
Це дурко вже зовсім сказилося.
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15.04.2023 01:47 Ответить
Поляки - вони такі.
А дурко завше таке чудило. Інша справа, що тепер йому це належить робити в якості виконання посадових обов'язків.
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15.04.2023 01:56 Ответить
Дерьмона снова превселюдно опустили, какая печалька
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15.04.2023 03:29 Ответить
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15.04.2023 07:07 Ответить
димон-алкаш - он такой... ему говорят - это не любовь - это упорноборьба, а оно отвечает - мне нравится... что можно взять с безголового кацапа-полукровки менделя...
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15.04.2023 07:16 Ответить
вождь чєкістанцєв знову випив огнєной води
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15.04.2023 07:27 Ответить
Чисто для подогреву пламенного сердца.
А от чистых рук он пьёт шампунь.
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15.04.2023 07:41 Ответить
Та сторінка в твітері наче як не має відношення до спецслужби, це як фейковий акаунт під назвою ПузатаХата, просто так названий, без відношення до торгової марки.
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15.04.2023 08:33 Ответить
Але ж ЦРУ Польщі таки існує .... 😁😁😁
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15.04.2023 09:07 Ответить
сразу і ні узнаіш мєдвєдєва...
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15.04.2023 09:11 Ответить
Волосатые гусеницы - это что-то. Идеально чистят ботинки.
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15.04.2023 09:53 Ответить
Чтобы оценить уровень деградации населения расеи достаточно только вспомнить, что это

дремучее существо было у них президентом, более позорного государственного чиновника, такого

уровня, нет и не было ни в одной стране мира!
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15.04.2023 09:11 Ответить
Ну так наші діячі шапіто 95 теж стараються не відставати.
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15.04.2023 10:04 Ответить
Так цю істоту ніхто президентом не обирав. Її назначила президентом ще більш дрімуча істота - чекіст , яка хоч і не бухає як мєдвєдка та піклується за своє нікчемне здоров'я , але ця божевільна істота залякує весь цивілізований світ і у порівнянні з цим алкоголіком і є самою страшною ганьбою серед чиновників усіх часів та народів.
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15.04.2023 10:07 Ответить
Жарти жартами, але цілком слушна порада.
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15.04.2023 09:16 Ответить
І що поляки цим довели? Що на офіційному рівні не можуть поставити на місце алкоголіка і наркомана?
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15.04.2023 09:19 Ответить
А нічого і доводити, - собака гавкає, вітер носить, або ж, - якщо ідіот, то це надовго.
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15.04.2023 09:30 Ответить
Дійсно, чогоб це "АНБ" цікавилась "творчістью" цього п*дарастичного гомункула?
Цим має займатись "Веринарна служба"!
Ну, або якийсь областний цирк для недолугих...
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15.04.2023 09:23 Ответить
Медед-медед... Не удивлюсь если окажется, шо и у муйлуши есть справка из кащенко-алексеевки.
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15.04.2023 09:30 Ответить
А хто такий «муйлуша» ?
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15.04.2023 10:09 Ответить
повірив. от я лох...
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15.04.2023 09:35 Ответить
 
 