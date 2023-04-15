Аккаунт фейковой спецслужбы Польши посоветовал Медведеву "смешивать наркотики и алкоголь". Все поверили, что это всерьез (исправлено)
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Twitter-аккаунт "Агентства национальной безопасности Польши" посоветовал заместителю Совбез РФ Дмитрию Медведеву и дальше "смешивать алкоголь с наркотиками". Позже внимательный гражданин Польши отметил, что такого органа в его стране нет и что "АНБ Польши" – это просто сатирический аккаунт.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
Медведев написал, что Польша как форпост НАТО в Европе "обязательно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром".
На это в "АНБ Польши" ответили: "Дорогой господин Медведев. Пожалуйста, не забывайте, что смешивать алкоголь с наркотиками крайне опасно. Пожалуйста, не останавливайтесь".
Вскоре глава общественной организации Центр исследований современной среды безопасности Михал Марек в комментарии под ответом "спецслужб" отметил, что в Польше нет учреждения под названием Agencja Bezpieczeñstwa Narodowego – есть Agencja Bezpieczeñstwa Wewnętrznego.
Несмотря на синюю галочку, которая ранее была знаком верификации в соцсети, "АНБ Польши" – фейковый аккаунт. Марек отметил, что, вероятно, это обстоятельство и невнимательность пользователей ввело в заблуждение не только СМИ, но и иностранных чиновников и политиков, в том числе украинских.
"Всегда стоит проверять информацию и сохранять дистанцию/здравый смысл при сборе информации", – резюмировал польский общественный деятель.
Это не первый случай, когда действующему заместителю председателя Совета безопасности РФ Медведеву в ответ на выпады указывают на его вредные привычки. 10 апреля представитель Украины в ООН Сергей Кислица предположил, что Медведев "смешал алкоголь и кокаин" и "использует Twitter как помойку". Тогда же владелец Twitter Илон Маск отказался удалять твит Медведева о том, что "Украина исчезнет, потому что никому не нужна", пояснив это тем, что "все новости в определенной степени являются пропагандой".
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История: Истоки его названия, что называется, канули в Лету. Предполагается, что «Балтийский чай» стали так называть в честь мужества и отваги моряков Балтийского флота. Как известно из источников, во времена Первой мировой бои на море шли нечеловеческие, многим, естественно, приходилось испытывать жутчайшее чувство страха. И тогда командиры начали подмешивать в спирт для бойцов кокаин. Название этому напитку было дано балтийскими матросами, отличавшимися особой лихостью как во времена Первой мировой, так и в период становления власти большевиков.
А на фронті в наркомівськи, теж для подавлення страху перед атакою.
Кампанія 1917 року увінчалася повним успіхом німецького флоту. Російський флот продовжував перебувати в пасивному стані, не чинячи жодних спроб активних бойових дій. До того ж льодова обстановка взимку та навесні не сприяла проведенню масштабних військових дій. Але вирішальним фактором стало те, що в Російській імперії вибухнула гостра політична криза, яка наприкінці лютого - початку березня 1917 року призвела до повалення російської монархії і створення Тимчасового уряду.
вікі
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Звичка до вживання наркотиків у матросів балтійського флоту була наслідком розкладання до якого схильні військові частини що тривалий час не беруть участі в боях. Завдяки цьому болшевицька пропаганда мала там набагато більший ніж в частинах успіх. Вбівства офіцерів, крейсер Аврора, тощо. Моряки балтійського флоту брали активну участь у більшовицькому перевороті, після того як моряки виконали свою задачу Кронштадт зачистили.
віки
При штурмі було вбито 1 тис. бунтівників, понад 2 тис. було «поранено й захоплено в полон зі зброєю в руках», понад 2 тис. - здалися в полон і близько 8 тисяч - пішли у Фінляндію.
Після взяття Кронштадта почалася жорстока розправа не тільки над тими, хто тримав у руках зброю, але й над населенням, оскільки всі жителі бунтівного міста вважалися винними. До вищої міри покарання були засуджені 2103 людини і до різних термінів покарання 6459 осіб. З весни 1922 почалося масове виселення мешканців Кронштадта з острова.
На цьому історичному плакаті дивна схожість мідвєдєва і намальованого большевіка
А мені нагадалася одна дивакувата панночка з таким фамілійом. Якщо вони родичі, то, мабуть, йдеться про фамільні риси...
Тобто з відділу дезінформаційних операцій ФСБ.
Але тут, як кажуть, "на кожен товар знайдеться свій покупець".
"Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить «полюбить» РФ и ее руководство, бессмысленно и крайне опасно.
Применение военной силы против Украины, во - первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. В - третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи (десятки тысяч) погибших молодых, здоровых ребят, что безусловно скажется на будущей демографической ситуации в наших вымирающих странах. На поле боя, если это случится, российские войска столкнутся не только с украинскими военнослужащими, среди которых будет много русских ребят, но и с военнослужащими и техникой многих стран НАТО
...
Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества, и вероятно будет лишена статуса независимого государства.
http://www.ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79
безмозглое ***** просто решило войти в истрию
Берлускони уже успокоился и работает на аптеку.
Це дурко вже зовсім сказилося.
А дурко завше таке чудило. Інша справа, що тепер йому це належить робити в якості виконання посадових обов'язків.
А от чистых рук он пьёт шампунь.
дремучее существо было у них президентом, более позорного государственного чиновника, такого
уровня, нет и не было ни в одной стране мира!
Цим має займатись "Веринарна служба"!
Ну, або якийсь областний цирк для недолугих...