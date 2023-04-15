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Шмыгаль Денис (2314) актив (75)

Для восстановления Украины можно привлечь до $500 миллиардов замороженных активов РФ, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шмигаль

Правительство Украины ведет переговоры с партнерами по юридическому обоснованию и практическому привлечению замороженных российских активов, охватывающих от $300 до $500 миллиардов, на проекты восстановления разрушенной украинской инфраструктуры.

Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время пресс-конференции в пятницу в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсуждаем с нашими партнерами все возможные юридически правовые механизмы, как конфисковать все эти (замороженные – ред.) активы, и как их направить на проекты восстановления украинской инфраструктуры", - отметил Шмигаль.

Он подчеркнул, что именно агрессор, а не международные доноры, должены компенсировать все потери и разрушения, причиненные им Украине.

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"Мы видим, что это единственный важный, значительный источник для восстановления Украины. Сумма составляет потенциально от $300 до $500 миллиардов", – отметил Премьер.

Он также сказал, что это одна из самых сложных тем для партнеров, однако благодаря последовательной работе уже сейчас есть сдвиги. В частности, по его словам, Канада стала "драйвером" конфискаций средств российского олигарха. На очереди – конфискация самолета "Руслан" компании "Волга-Днепр". Кроме того, США изъяли первые более 5 миллионов долларов и передали их Украине.

"То есть это – открытая дверь для того, чтобы мы продолжили разговор о конфискации российских средств",- отметил Шмыгаль.

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Топ комментарии
+35
Шмигаль , ніхто зеленій владі цих грошей не віддасть , бо ви все вкрадете ! Зеленський і вся його шайка це тупі ненажерливі дегенерати .
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15.04.2023 00:41
+16
З гуманітарки колумбійської.
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15.04.2023 00:44
+15
Шмигаля у шію треба гнати разом з ткаченко і гетьманцевим.

рік війни , а воно тількі на західні гроши розраховуе . А те що українцям забороняють ввозити комплектуючі для виробництва беспилотників і інших необхідних військовим речей - то він жопу від крісло не відірвав щоб вникнути у проблеми і домогли країні.

ТАКИЙ СРАНИЙ ПРЕМЬЕР .
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15.04.2023 01:03
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і скальпи кремлядєй в нагрузку...
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15.04.2023 00:38 Ответить
бонусом 😂
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15.04.2023 10:58 Ответить
Нашим КОРРУПЦИОНЕРАМ и 500 ( !!! ) миллиардов !!!
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15.04.2023 13:13 Ответить
Шмигаль , ніхто зеленій владі цих грошей не віддасть , бо ви все вкрадете ! Зеленський і вся його шайка це тупі ненажерливі дегенерати .
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15.04.2023 00:41 Ответить
Ну почему же, могут дать при условии жесткого контроля, назначат своих представителей в наблюдатели и все, вот будет ли вообще решение о передаче заблокированных рашистских средств на восстановление Украины, пока не ясно.
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15.04.2023 04:23 Ответить
Микола Бабич , вся зелена влада це патологічні вори і корупціонери , це моральні уроди для яких не існує ніяких етичних норм , окрім тотального грабунку держави і армії вони навіть не гребують красти світову гуманітарну допомогу для наших переселенців ! Це не влада - це біосміття ! Впевнений , що ніхто на Заході не надасть гроші на відбудову України поки не зміниться влада .
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15.04.2023 05:49 Ответить
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15.04.2023 08:22 Ответить
А він вже Переміг у війні.... чи як.... пи5дота вже руки потирає на "велике відбудивництво"....
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15.04.2023 10:14 Ответить
а агрохімія - страшна подружка, щоб хоч на контрасті виглядати якось краще?
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15.04.2023 11:01 Ответить
Там же ж виявилось що немає ніяких 500 млрд, а ті 100, які є, законно ЄС не має права передавати іншим країнам.

Так що цілком реально, що не буде ніяких репарацій і відбудов за рахунок русні.
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15.04.2023 00:42 Ответить
Поки що знайшли лише 21, і так майже відкрито говорять, що повернуть їх раші після закінчення війни, можливо з якимось обмовками на кшталт згоди на виплати репарацій...
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15.04.2023 08:39 Ответить
Цікаво звідки беруться ці цифри...
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15.04.2023 00:42 Ответить
З гуманітарки колумбійської.
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15.04.2023 00:44 Ответить
чисто по кацапской пословице все это выглядит, как делить шкуру неубитого медведя, чего хорошо у нас в Украине научились, как языком болтать, обещать и врать и деньги делить между собой у власти.
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15.04.2023 00:45 Ответить
Шмигаля у шію треба гнати разом з ткаченко і гетьманцевим.

рік війни , а воно тількі на західні гроши розраховуе . А те що українцям забороняють ввозити комплектуючі для виробництва беспилотників і інших необхідних військовим речей - то він жопу від крісло не відірвав щоб вникнути у проблеми і домогли країні.

ТАКИЙ СРАНИЙ ПРЕМЬЕР .
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15.04.2023 01:03 Ответить
Уже карманы приготовил шмигаль?
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15.04.2023 01:07 Ответить
Дайте денег, дайте мне денег, - орёт шмыгаль. бездушный запад молчит. Мне нужны бабки!!! Дайте!!! В ответ - тишина. Я под Бахмутом пролил, я под Киевом налил, - дайте денег, суки. У меня внучка, внук и Жучка... Нечем кормить... А ещё на Украину дайте. Дайте мне, а я ей передам. Бездушные гейропейцы.. суки.. ааа.. хоть немного. ...
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15.04.2023 01:11 Ответить
КРАЩЕ ЇХ ЗАЛУЧИТИ ЩОБ ЗНИЩИТИ РФ !!! ЧИ МОЖЕ ТИ ЇХ АГЕНТ !?)
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15.04.2023 01:26 Ответить
НЕУЖЕЛИ ЗА ЭТИ ВСЕ ДЕНЬГИ НЕЛЬЗЯ УНИЧТОЖИТЬ ПУТИНА И ВСЕХ ЕГО БЛИЗКИХ !!!???
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15.04.2023 01:29 Ответить
Мало.

Треба воювати на території рф і брати репарації силою відбираючи все в росіян щоб вони жили в землянках. Інакше ми будемо єдиними хто справді поніс значні втрати від війни.

А всіх хто виступає проти не те що контрибуцій чи репарацій, а навіть передачі Україні конфіскованих активів рф треба вистежувати та фізично забивати нах. Бо вони просувають наратив рф що можна допускати таку думку що конфісковані гроші рф не будуть передані Україні, що лідери світу можуть зморозитись і не будуть за це записані в пособники рф та в списки на страту.
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15.04.2023 01:33 Ответить
Шморгаль а сколько ты хочешь прикарманить ?никто вам ничего не даст пока зэ-Иуды при власти запад ни копейки не передаст
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15.04.2023 01:47 Ответить
Вам вже на паливо для ЗСУ дали. Скільки ви там ********? 400 млн $? Це здається з мільярда. Харя не лусне в таких пропорціях 500 млрд поділити?
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15.04.2023 03:07 Ответить
-Суки, ми перемогли у війні??
-Збудували армію зразка НАТО???
То яка в мзду відбудова???
Ви тільки чекаєте поки ці кошти розблокують і ви зможете їх дерибанити🤬🤬🤬
*****!!!
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15.04.2023 03:08 Ответить
а не жирно тобi буде?
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15.04.2023 03:10 Ответить
"Відбудова України" - це лише кодове слово для Шмигаля.
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15.04.2023 03:37 Ответить
Вже давно розумні люди пояснили, що ніяких міфічних 500 млрд на відбудову просто фізично немає. Фінансування відбудови буде скоріш за все проходити по наступному сценарію: десь 15-20% необхідних грошей дадуть донори, а все інше - це іноземні інвестиції. Тобто без реформ, які ********** сюди інвесторів ніякого масового відновлення країни не буде.
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15.04.2023 06:22 Ответить
Наши любимые заподные воздыхатели нашли только 30 льярдов... Какие нах 300/500... Лапшогон
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15.04.2023 06:28 Ответить
Як що не буде реформ на Україну чекає сумне майбутнє
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15.04.2023 06:29 Ответить
шмугаль-штратег - это интересно... а кроме того он еще и в цифире толк знает... учиться этому дырэхтару ТЭС и учиться... все-равно подознет тупым...
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15.04.2023 07:18 Ответить
А потвм ес заговорить
Ми ж вам допомагали --- нам потрібна компенсація
Якщо віддадуть активи росії то росія забере активи ес
А вони є в ес
Ми ще забрали активи росії в україні
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15.04.2023 09:17 Ответить
А этому бабки не дают покою,никто не даст вам в руки ни доляра.Крысы тыловые.
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15.04.2023 09:40 Ответить
"Сегодня прошла информация от Die Welt, что нанятые ЕС эксперты сообщили своему заказчику, что они не видят юридических возможностей конфисковать российские деньги (как деньги ЦБ РФ, так и деньги частных лиц и компаний) замороженные в Европе. И что после окончания войны их нужно будет вернуть владельцам.
Если к мнению юристов добавить еще мнение экономистов о том, что в случае такой конфискации по доверию к западной финансовой системе со стороны инвесторов из Азии, Африки и пр. будет нанесет колоссальный удар, то шансы на то, что Украина когда-нибудь получит эти деньги я считаю очень невысокими.
К тому же, известно, что ЕЦБ не может найти в европейских банках эти русские 300 млрд. долларов. Да похоже, что их никто и не ищет. Банки просто арестовали эти активы и тихонько крутят, используя как дармовой депозит. Кому война, а кому - мать родна…

Я давно говорю: не верьте болтунам, которые обещают Украине золотой дождь из русских денег. Это просто махровый популизм. Мировая финансовая система не допустит практики конфискации без суда. А в суде частные деньги будут немедленно освобождены от заморозки, поскольку в 99% случаев они арестованы без всяких юридически значимых доказательств вины, а на деньги ЦБ распространяется суверенный иммунитет.
Впрочем, дело вкуса. Можете продолжать верить Фейгину-Арестовичу про комиссию Ермака-Макфола. Скажу только одно: прошло уже больше года как эти деньги заморожены. Этого времени было более чем достаточно, чтобы найти юридическую конструкцию, позволяющую конфисковать их. И если она до сих пор не обнаружена, то это значит, что ее попросту не существует."
@Альфред Кох
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15.04.2023 10:20 Ответить
"что нанятые ЕС эксперты сообщили своему заказчику" 😂😂🤣🤣🤣🤣
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15.04.2023 11:05 Ответить
Можна залучити, намірені отримати, плануємо забрати, очікуємо на поступлення, хочемо повернути, думаємо відсудити, надіємось використати .... оце і все нінащо не спосібне наше керівництво - вологі фантазії, коли не стоїть.
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15.04.2023 10:34 Ответить
Що ? швондєр вже знов за будову - от нікчема , як не наступає то асфальт ну хто ж це таких недолугих понабирав? хоча у цій команді інших бути не може
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15.04.2023 10:47 Ответить
У Єврокомісії займе 3 -5 років провести це за законом
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15.04.2023 11:03 Ответить
Так , з москалів потрібно здерти останню шкіру . Але що там з сотнями млрд доларів , які були незаконно виведені в офшори з України за десятки років, за наведеними даними ще у 2012 році у ВР депутатами від ВО "Свобода " близько тих же 500 ? Вони навіть законопроєкт з вилучення цих коштів зареєстрували . З того часу , на мій хлопський розум , кількість сотень млрд $ значно збільшилась . То як бути з цим ?
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15.04.2023 11:25 Ответить
а може в свой краіні треба піднімати виробництво, давати людям розвиватися, а не тільки коломойскім та ахметовим, з прибутку яких треба драти податки та ще привести з/плати чиновників до якогось нормального рівня, а головне це корупція, де деклараціі чиновників і слуг , затаілись, гребуть по повній?
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15.04.2023 13:21 Ответить
 
 