Для восстановления Украины можно привлечь до $500 миллиардов замороженных активов РФ, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Правительство Украины ведет переговоры с партнерами по юридическому обоснованию и практическому привлечению замороженных российских активов, охватывающих от $300 до $500 миллиардов, на проекты восстановления разрушенной украинской инфраструктуры.
Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время пресс-конференции в пятницу в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы обсуждаем с нашими партнерами все возможные юридически правовые механизмы, как конфисковать все эти (замороженные – ред.) активы, и как их направить на проекты восстановления украинской инфраструктуры", - отметил Шмигаль.
Он подчеркнул, что именно агрессор, а не международные доноры, должены компенсировать все потери и разрушения, причиненные им Украине.
"Мы видим, что это единственный важный, значительный источник для восстановления Украины. Сумма составляет потенциально от $300 до $500 миллиардов", – отметил Премьер.
Он также сказал, что это одна из самых сложных тем для партнеров, однако благодаря последовательной работе уже сейчас есть сдвиги. В частности, по его словам, Канада стала "драйвером" конфискаций средств российского олигарха. На очереди – конфискация самолета "Руслан" компании "Волга-Днепр". Кроме того, США изъяли первые более 5 миллионов долларов и передали их Украине.
"То есть это – открытая дверь для того, чтобы мы продолжили разговор о конфискации российских средств",- отметил Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Так що цілком реально, що не буде ніяких репарацій і відбудов за рахунок русні.
рік війни , а воно тількі на західні гроши розраховуе . А те що українцям забороняють ввозити комплектуючі для виробництва беспилотників і інших необхідних військовим речей - то він жопу від крісло не відірвав щоб вникнути у проблеми і домогли країні.
ТАКИЙ СРАНИЙ ПРЕМЬЕР .
Треба воювати на території рф і брати репарації силою відбираючи все в росіян щоб вони жили в землянках. Інакше ми будемо єдиними хто справді поніс значні втрати від війни.
А всіх хто виступає проти не те що контрибуцій чи репарацій, а навіть передачі Україні конфіскованих активів рф треба вистежувати та фізично забивати нах. Бо вони просувають наратив рф що можна допускати таку думку що конфісковані гроші рф не будуть передані Україні, що лідери світу можуть зморозитись і не будуть за це записані в пособники рф та в списки на страту.
-Збудували армію зразка НАТО???
То яка в мзду відбудова???
Ви тільки чекаєте поки ці кошти розблокують і ви зможете їх дерибанити🤬🤬🤬
*****!!!
Ми ж вам допомагали --- нам потрібна компенсація
Якщо віддадуть активи росії то росія забере активи ес
А вони є в ес
Ми ще забрали активи росії в україні
Если к мнению юристов добавить еще мнение экономистов о том, что в случае такой конфискации по доверию к западной финансовой системе со стороны инвесторов из Азии, Африки и пр. будет нанесет колоссальный удар, то шансы на то, что Украина когда-нибудь получит эти деньги я считаю очень невысокими.
К тому же, известно, что ЕЦБ не может найти в европейских банках эти русские 300 млрд. долларов. Да похоже, что их никто и не ищет. Банки просто арестовали эти активы и тихонько крутят, используя как дармовой депозит. Кому война, а кому - мать родна…
Я давно говорю: не верьте болтунам, которые обещают Украине золотой дождь из русских денег. Это просто махровый популизм. Мировая финансовая система не допустит практики конфискации без суда. А в суде частные деньги будут немедленно освобождены от заморозки, поскольку в 99% случаев они арестованы без всяких юридически значимых доказательств вины, а на деньги ЦБ распространяется суверенный иммунитет.
Впрочем, дело вкуса. Можете продолжать верить Фейгину-Арестовичу про комиссию Ермака-Макфола. Скажу только одно: прошло уже больше года как эти деньги заморожены. Этого времени было более чем достаточно, чтобы найти юридическую конструкцию, позволяющую конфисковать их. И если она до сих пор не обнаружена, то это значит, что ее попросту не существует."
@Альфред Кох