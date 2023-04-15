2 840 6
Удар по Славянску: количество жертв возросло до 9, еще 4 человека находятся под завалами
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Славянске, по которому российские захватчики 14 апреля нанесли ракетный удар, достали тело девятой погибшей.
Об этом со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области сообщило "Суспильне", информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 23:50 в Славянске спасатели изъяли из-под завалов тело погибшей женщины, продолжаются поиски еще 4 человек. Общее число погибших возросло до 9", - говорится в сообщении.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Как сообщалось, днем 14 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по г. Славянск Донецкой области, в результате чего повреждены 10 домов и гражданская инфраструктура.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Не хочу стьобу - але спитаю - там у Слов'янську москалiв досі називають НАШІ МАЛЬЧИКИ(Неля Штепа) ?