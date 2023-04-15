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Удар по Славянску: количество жертв возросло до 9, еще 4 человека находятся под завалами

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

словянськ

В Славянске, по которому российские захватчики 14 апреля нанесли ракетный удар, достали тело девятой погибшей.

Об этом со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области сообщило "Суспильне", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 23:50 в Славянске спасатели изъяли из-под завалов тело погибшей женщины, продолжаются поиски еще 4 человек. Общее число погибших возросло до 9", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Славянске в результате обстрела оккупантами 5 человек погибли, 15 ранены, под завалами могут находиться 7, - ОВА. ФОТО

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщалось, днем ​​14 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по г. Славянск Донецкой области, в результате чего повреждены 10 домов и гражданская инфраструктура.
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Жах
Не хочу стьобу - але спитаю - там у Слов'янську москалiв досі називають НАШІ МАЛЬЧИКИ(Неля Штепа) ?
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15.04.2023 07:59 Ответить
Ти один із них
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15.04.2023 10:23 Ответить
З больной голови на здорову?
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15.04.2023 11:06 Ответить
Мрію, щоб кажне місто, кожна вулиця, кожен будинок на мацкаляндіі виглядав так! Нехай вони будуть прокляті на віки вічні!!
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15.04.2023 08:51 Ответить
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15.04.2023 10:11 Ответить
🙏
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15.04.2023 10:22 Ответить
 
 