Удар по Славянску: количество жертв возросло до 9, еще 4 человека находятся под завалами

В Славянске, по которому российские захватчики 14 апреля нанесли ракетный удар, достали тело девятой погибшей.

Об этом со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области сообщило "Суспильне", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 23:50 в Славянске спасатели изъяли из-под завалов тело погибшей женщины, продолжаются поиски еще 4 человек. Общее число погибших возросло до 9", - говорится в сообщении.

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Поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщалось, днем ​​14 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по г. Славянск Донецкой области, в результате чего повреждены 10 домов и гражданская инфраструктура.