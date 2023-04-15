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оккупация (9495) Скадовск (47) Хлань (86)

Со Скадовска захватчики вывозят не только оккупационные администрации, но и "министерства", - Хлань

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

скадовськ

Из оккупированного города российские захватчики начали перемещать администрации и министерства.

Об этом на Facebook-странице сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Со Скадовска подальше начинают перемещаться не только оккупационные администрации, но и "министерства", - написал он.

Хлань отметил, что неизвестно куда делось так называемое "министерство мелиорации" россиян. Он предполагает, что, возможно, это связано с тем, что они пообещали аграриям обеспечить подачу воды и орошения, но так ничего и не сделали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированной территории Херсонщины продолжаются депортация и обыски, - Хлань

"Понятно, что и не сделают, и все восстанавливать нужно будет уже нам, после деоккупации", - отметил депутат облсовета.
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Кацапня тримається за Херсонську область , як воша кожуха ,
бо поруч Крим , але недовго вам , кляті московіти , залишилось топтати
украінську , святу землю !
Здохнете всі , чортові виб@ ядки 😠
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15.04.2023 10:40 Ответить
Пишіть повністю! ********.
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03.06.2023 21:57 Ответить
 
 