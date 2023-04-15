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Новости За рубежом
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Австрия всеми способами будет поддерживать вступление Украины в ЕС, – президент Ван дер Беллен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

австрия,беллен

Австрия всеми возможными способами будет поддерживать Украину на ее пути к членству в Европейском Союзе.

Об этом заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Президент Австрии во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой обсудил полномасштабное вторжение Российской Федерации и совместные меры по поддержке Украины.

"Мы также приветствуем желание Украины и Молдовы присоединиться к ЕС. Это ободряет, и это хорошо для всех нас. Мы будем поддерживать эти две страны на их пути в Евросоюз всеми возможными способами", - отметил Ван дер Беллен.

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Политик добавил, что члены Европейского Союза должны и дальше сплоченно стоять на стороне независимой Украины.
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Топ комментарии
+4
та випустіть вже настільну гру ЯК НАМАХАТИ УКРАЇНЦІВ.

правила прості, кидаєш кубик(насправді можна і не кидати але українці вірять що треба кинути) і потім всі кажуть що вони підтримують вступ України в ...(тут підстав назву чого хочеш, наприкляд НАТО чи ЕС) і лише одна держава проти.

і всі такі - ну от, доведеться українцям ще десять років почекати адже хтось проти.

і далі знову кидати кубик...
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15.04.2023 09:11
+1
Браво. Прям в точку. Согласен на 100%
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15.04.2023 09:55
+1
Ну хто нас кудись прийме з таким рівнем корупції ?
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15.04.2023 10:47
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та випустіть вже настільну гру ЯК НАМАХАТИ УКРАЇНЦІВ.

правила прості, кидаєш кубик(насправді можна і не кидати але українці вірять що треба кинути) і потім всі кажуть що вони підтримують вступ України в ...(тут підстав назву чого хочеш, наприкляд НАТО чи ЕС) і лише одна держава проти.

і всі такі - ну от, доведеться українцям ще десять років почекати адже хтось проти.

і далі знову кидати кубик...
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15.04.2023 09:11 Ответить
Браво. Прям в точку. Согласен на 100%
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15.04.2023 09:55 Ответить
100 пудов, так и есть...Недалекие этого совсем не понимают....Верят в добрую Европу, которая уже прогнила ментально...хорошо еще, что хотя бы коррупция на низших уровнях пресекается...
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15.04.2023 10:26 Ответить
Врёт как срёт.
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15.04.2023 09:29 Ответить
Бреше, я думаю...
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15.04.2023 09:34 Ответить
Може будуть вирішувати питання більшістю .
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15.04.2023 09:34 Ответить
В тому то й справа, що рішення має бути одностайним ( угорщина, німеччина а може ще хтось точно забанять) . А тому можна сміливо , не боячись наслідків, обіцяти "ми вас всіма способами підтримуватимемо"
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15.04.2023 15:15 Ответить
Щось я сумніваюсь в вашій підтримці!
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15.04.2023 09:53 Ответить
Капец, ещё один проснулся и сам не понял что сказал
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15.04.2023 09:54 Ответить
Ну хто нас кудись прийме з таким рівнем корупції ?
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15.04.2023 10:47 Ответить
Не для кого не таємниця,що мережи Сильпо,Фора,Пузата хата-не сплачують ПДВ.
Це тільки що я знаю,а скільки ще....
Про яку ЕС ви кажите....
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15.04.2023 11:19 Ответить
добре ,було б ще краще якби ви вигнали з Австрії всіх російських шпигунів яких там як тарганів у радянській їдальні.
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15.04.2023 11:27 Ответить
Лицемер великолепный--- браво поганец! ЕС для нас сегодня менее важно чем НАТО. Но это чэпурело промолчали про НАТО, хотя все понимает. Но Австрия нейтральная страна, это и даёт ему шанс так лицемерить. Промолчать про НАТО! Та почти вся элита Европы такая. Кроме Польши. Поляки знают кацов отлично. Они реалисты в этом смысле. И союзники нам!
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15.04.2023 11:58 Ответить
Кандидат до балаган 95.?
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15.04.2023 12:00 Ответить
Sehr gut, das is richtig!
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15.04.2023 13:17 Ответить
 
 