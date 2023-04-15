Электронные повестки свидетельствуют о том, что Россия готовится к длительной войне, - британская разведка.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Введение в России электронных повесток указывает на подготовку Москвы к продолжительной войне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
Как отмечается в сводке, 11 апреля Госдума РФ приняла закон о создании единого реестра лиц, подлежащих призыву на военную службу. Ключевым следствием этого мероприятия является то, что в будущем власти смогут вручать повестки в электронном виде, а не почтой, устраняющей одно препятствие, которое ранее позволяло некоторым уклоняться от призыва.
По данным британской разведки, теперь, когда данные о призыве отдельных лиц в цифровом виде связаны с другими государственными онлайн-сервисами, вполне вероятно, что власти будут наказывать уклонян, автоматически ограничивая права на трудоустройство и ограничивая поездки за границу.
Сообщается, что мероприятия вступят в силу позже этого года. При этом они непосредственно не указывают на какую-то великую новую волну принудительной мобилизации. Сейчас Россия уделяет первостепенное внимание набору дополнительных добровольческих войск.
"Эта мера, скорее всего, является частью долгосрочного подхода к предоставлению личного состава, поскольку Россия ожидает затяжного конфликта в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.
Пожалуйста, подождите...
P. S. Візьміть мене у розвідку я знаю рашистів повадки не погано (краще за Британську розвідку й інститут вивчення війни).
В з приводу рашистів у Бахмуті, ти вважаєш наші там не гинуть? Роки вільно гуляють центром Бахмуту, роблять селфі на фоні адміністрації, і в них нічого не прилітає. Ціна оборони Бахмуту нажаль дуже велика.
Рік пройшов, бунтів на Засрашці немає проти війни..... є прохання - "дайтє мальчікам аружіє і научітє іх убівать а уж патом атправляйтє на Украіну" ..... звісно є кількість розумних кацапорабів котрі здаються у полон ЗСУ але їх не достатньо ще.
А імпотенти із Заходу продовжують давати зброю Україні по "чайній ложці". З такими успіхами, в Україні закінчиться чоловіче населення для ведення війни, а ніж у кацапів моб ресурс.
Краще робити усе по закону як подобає країні яка прагне буди частиною ЄС. Резерви треба було навчати рік тому, а не відправляти на нуль зараз тих хто не вмотивований і не навчений. А ще не треба було кидати самих вмотивованих і досвідчених на Азовсталі кожного дня співаючи про ЕКСТРАШЕН по телемарафону. Кілька днів тому новина була, що зараз повістки можна вручати незалежно від місця реєстрації. Дуже правомірно, поїхав до родичів в інше місто і ходи з тією повісткою. Мені начхати скільки там на болотах подохне, але треба розуміти, що в нас мобілізація ще гірша. І зараз не друга світова коли можна було совку закидувати м'ясом німців. Зараз потрібна артилерія, танки, літаки, ракети. Ворог кожного дня став використовувати КАБи, а в відповідь в нас яйця, асфальт і телемарафон.
которое поставят страны-доноры, а ещё, от сроков их поставки, но даже это не самое главное,
главным был, есть и будет, моральный дух нашей армии и единство народа Украины, без них
победа будет невозможна!
Сегодня нужно выгнать врага со своей территории и закрыть границы, а всё остальное
потом, без этого не будет остального.
Коротше, зараз, як ніколи у нас є можливість перемогти орду, головне не попускати та не зупинятися.