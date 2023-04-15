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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Великобритания (4236) разведка (3996) повестка (77)

Электронные повестки свидетельствуют о том, что Россия готовится к длительной войне, - британская разведка.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,ворог,армія,кацап,мобілізація,русня,орк,чмобік,мобілізований

Введение в России электронных повесток указывает на подготовку Москвы к продолжительной войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, 11 апреля Госдума РФ приняла закон о создании единого реестра лиц, подлежащих призыву на военную службу. Ключевым следствием этого мероприятия является то, что в будущем власти смогут вручать повестки в электронном виде, а не почтой, устраняющей одно препятствие, которое ранее позволяло некоторым уклоняться от призыва.

По данным британской разведки, теперь, когда данные о призыве отдельных лиц в цифровом виде связаны с другими государственными онлайн-сервисами, вполне вероятно, что власти будут наказывать уклонян, автоматически ограничивая права на трудоустройство и ограничивая поездки за границу.

Сообщается, что мероприятия вступят в силу позже этого года. При этом они непосредственно не указывают на какую-то великую новую волну принудительной мобилизации. Сейчас Россия уделяет первостепенное внимание набору дополнительных добровольческих войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин подписал закон, внедряющий электронные повестки в России

"Эта мера, скорее всего, является частью долгосрочного подхода к предоставлению личного состава, поскольку Россия ожидает затяжного конфликта в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.
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Топ комментарии
+20
Когда уже запад поймет что Украине нужна реальная помощь, а не поставки оружия по чайной ложке.
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15.04.2023 09:58
+16
Зате нам розказують, що іще трішки і ми перемогли
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15.04.2023 10:30
+14
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15.04.2023 10:45
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Правила форума Совет форумчан
Путину народа не жалко. и рязанский сахар тому подтверждение.
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15.04.2023 09:54 Ответить
***** ви мали на увазі?
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15.04.2023 10:06 Ответить
Ви дуже кмітливі!
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15.04.2023 10:09 Ответить
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15.04.2023 10:45 Ответить
Когда уже запад поймет что Украине нужна реальная помощь, а не поставки оружия по чайной ложке.
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15.04.2023 09:58 Ответить
Трупи на росію ідуть по чайній ложці. Лише 200 тисяч закобзонили. А як розкрутиться маховик військової промисловості Євпропи, коли почне виготовляти ********** на повну потужність - так в кожній російській родині буде лежати цинкова труна
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15.04.2023 10:04 Ответить
Тоталітарними країнами війни вести куди легше ніж у демократичних, зігнав холопів і погнав на фронт,нічого не хвилює,поставиви ззаді заградотряди і на амбразуру, у нас наприклад же стільки визгу про те,що їх хочуть мобілізувати що це капець, кацапи гонять,ніхто нікого не питає,більшість ще й з радістю іде подихати,а у нас патріоти котрі хотіли йти уже або загинули,або інваліди,решта сидить і не думає рипатися
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15.04.2023 10:13 Ответить
І тоталітарним лекго і демократичним не важче - чучасна зброя швидко викосить всіх холопів у будь-якій кількості. Але росія ні та ні інша - там дерьмократія. До тоталітаризму сраліна, який знищив 20 мільнонів у війні та 40 мільйонів у концтаборах ху#лу як до москви рачки - може він би і радий був у своїх хворих фантазіях за кожним солдатом поставити заградотряди, і всіх поклавши захопити Україну, але реальність виявилась протилежною. Щоб його чомбіки пішли на самогубство, заградотрятам треба покласти не менше десятків тисяч своїх же, а йому слабо це зробити і тому коли чмобіки бунтують та тікають з полю бою, ніякі заградотряди їх вже не зупиняють, бо ніхто не бажає вмирати за ху#ла та олігархів, лише зеків-смертників, яких нікому не жалку змушують стратами та тортурами іти на самогубство.
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15.04.2023 10:41 Ответить
А где же ее взять эту "******** зброю"? В том-то и проблема, что запад дает ее в пепеточном режиме....
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15.04.2023 13:43 Ответить
протести на московії можуть розпочатися не через труну в кожному будинку, а якщо за це не платитимуть грошима, білими ладами, або хоча б пельменями
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15.04.2023 11:50 Ответить
Заходу это кому? Венгрии?
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15.04.2023 10:05 Ответить
заходу до дупи що потрібно Україні! їх усе влаштовує.
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15.04.2023 10:37 Ответить
Когда уже Украина поймёт, что запад мог бы ей помочь (от слова РЕАЛЬНО помочь), но не делает этого - потому как ему это выгодно? Уже за год полномасштабной войны должно было до мозга от всех органов чувств дойти. Впрочем в Раде знают что делают - только деньги, деньги, деньги, а то мы воевать перестанем, и завтра вам в Европе капец. 12 стульев, Остап Бендер - Я дам вам парабеллум. Отличный способ выманивания денег
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15.04.2023 12:52 Ответить
Даи БОГ піднакопим сили і вдарим по звірині -- шоб відбити ім хотєлки .
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15.04.2023 10:01 Ответить
Те що ***** й режим ******* ср4ли на кількість вбитих рабокацапів й будуть вести війну до останнього рабокацапа було зрозуміло з самого початку.
P. S. Візьміть мене у розвідку я знаю рашистів повадки не погано (краще за Британську розвідку й інститут вивчення війни).
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15.04.2023 10:09 Ответить
Тільки рабокацапам не наср4ти на своє життя - дурних немє дохнути за ху#ла та олігархів. Тому окрім зеків, яких стратами змушують наступати немає бажаючих подохнути і ху#ло не знає, що робити з 300 тисячами чмобіків, які не ідуть на смерть
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15.04.2023 10:46 Ответить
Зато в нас усі дурні мають дохнути тому, що бубочка не хотів втрачати 7 мільярдів на місяць. І як він ще казав Я НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН, ТОЛЬКО СВОИМ РОДИТЕЛЯМ. А воїні які зараз гинуть, що залишать своїм батькам? Пенсію в 2 тисчі гривень?
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15.04.2023 11:46 Ответить
Ну якщо ти не розумієш, що захист таке Батьківщини, що Батьківщина для тебе обмежується лише Зеленським, що наші воїни героїчно б'ються з ворогом, який пришов знищити наш народ, що вони гинуть бо їх вбивають нелюди, які їм відрізають голови, а не Зеленський, то що з тобою розмовляти. Хоча для таких як ти і немає Батьківшини, гідності, національної свідмості, але твої батьки і діти будуть жити лише завдяки героїзму наших воїнів, які зараз віддають життя, щоб жили твої рідні, щоб жив ти та вас не поховали під руїнами ваших осель як у Маріуполі, не розстріляли, не вирізали як у Бучі, не катували у підвалах, не згвалтували твою дитину. Наші воїни б'ються не за гроші, а за життя в Україні, в Євпропі та у світі, за справедливсть і залишать батькам, дітям та онукам цвітучу, відновлену, європейську Україну, які у складі НАТО вже не ніколи стануть жертвою російських покидьків
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15.04.2023 12:02 Ответить
Щоб за щось вмерти це щось має щось давати у відповідь? Не вважаєшь? Я прекрасно розумію які кацапи істоти, я ВПО вже вдругий раз. В мене окрім життя все нічого не лишилося. І 8 років я отримував 400 грн допомоги, доки зрадники яких влада називала ОНИ ЖЕ НАШИ ЛЮДИ отримували по 2 пенсії та жили у своїх домівках.
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15.04.2023 12:09 Ответить
Не вважаю. Життя віддають за інше життя, життя інших людей, життя свого народу, життя своїх рідних якиі не можна виміряти грошима і чимось іншим і навіть якщо ти щось не отримаєшь, то не можна віддавати ворогу своїх рідних та співітчизників на розтерзання. Людське життя і гроші, матеріальні блага це абсолютно не сумісні речі. Я розумію як тобі важко, але уяви як важко тим, кого рашисти живцем поховали разом рідними під завалми у Маріполі, і вони повільно помирали без жодної надії на порятунку, матір, в якої на її очах гвалтують дитину, уяви яким нелюдським мукам піддають нелюди цивільних у катівнях на окупованих територіях. Не доведи господь тобі потрапити на їх місце, бо ти б тоді щиро позаздрив таким як ти, які хоч і кинуті державою, але живі і здорові. А кожен день свого життя ти відтепер прожив лише завдяки тим, хто безкорисно віддає зараз своє життя заради твого та твоїх рідних
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15.04.2023 12:24 Ответить
Мій народ обрав яка різница і гірше вже не буде. А якщоб я мав можливість виїхати за кордон і працюювати там зараз, я би хочаб для своїх батьків пенсіонерів зміг купити житло. Вони теж вдруге ВПО. Батько 71 рік, 3 інсульти. Люди може виїхати, я рік тому виїхав з Лисичаньска, 1 квітня зі своєю родиную. Ті хто зашилися це ждуни. Мати зможети виїхати за кордон, а батько не витримає, в мене дохід 10000 грн у місяць, це ставку + 0,5 в іншій установі + виплати ВПО, я живу в гуртожитку у Дніпрі з якого нас хочуть вигнати, тому що цей гуртожиток здали маріупольцям якомусь фонду ямаріуполь. Я сплачував незаконно 1915 грн за ліжко в кімнаті з тараканами, тому що на попередній роботі нас змушували підписувати договора з цим гуртожитком ДНУ. А хто не підпише тих лишать заробітної плати. Житло в Дніпрі я фізично не зможу винаймати. Наскіль я би не підримував Україну, в моєму місті окрім оккупації у 14 році не було війни, це моя била позиція не жити в оккупації і виїхати на территорію України, але Україна мені нічого не давала, зовсім. І зараз навіть рік тому, я коли проходив ТЦК щоби стати на облік пійшов у лікарню, мені видали талон, прийшов на наступний день, а лікар каже у нас місць немає тому йдіть *****. І я заплатив 1000 грн у приватній кліниці щоб зробити аналазі для ТЦК у воєнний час. Для держави я худоба і мобілізаційний ресурс який буде давати змогу красти з міжнародної підримтки доки йде війна. Країн в стіві багато, а життя в мене одне, 8 років з яких я намагався будувати нове життя та не жив. Дайте мені змогу виїхати з України, а не тримайте м'ясом для захисту наступних руїн пілся Бахмуту. Мені за півроку настільки набридла зелена брехня, пів року тому я вірив у перемогу, а зараз вже ні. Мені дуже шкода людей які гинуть зараз, вони дійсно більш гідні сини України ніж я. Але для мене патріотизм і телевізор закічився коли переміг холодильник.
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15.04.2023 17:52 Ответить
Житло в Дніпрі дуже дороге і роботи там немає, тому можна пошуткати житло і роботу у інших містах, наприклад Запоріжжі. Там і житло дешевше і всі заводи працюють.
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15.04.2023 18:26 Ответить
А ще прилітає періодично. Я б міг таким чином і на окупованій території вижити. В ще можна у Нікополь поїхати де обстрілюють майже кожного дня з артилерії. А ще можна десь до села поїхати, але роботи там немає.

В з приводу рашистів у Бахмуті, ти вважаєш наші там не гинуть? Роки вільно гуляють центром Бахмуту, роблять селфі на фоні адміністрації, і в них нічого не прилітає. Ціна оборони Бахмуту нажаль дуже велика.
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15.04.2023 22:29 Ответить
І ще пів року тому я був вмотивований йти воювати якщо мені прийде повістка, дійсно пілся Харкивщіни та Херсону була мотивація, а потім ракетні обстріли, руйнування, ми пережили зиму, але захід вже каже, що війна на роки, але не дає достатьно зробії. Окрім внутрішніх проблем захід також хоч і дає зброю, але дуже мало. Я кожного дня живу у зеленому марафоні де все гарно, земля подмезне контрнаступ, на весні контрнаступ, ну тепер вже влітку контрнаступ, а може й восени. Дійстність вона відрізняється від телемарафону, люди хто залишився жив рік боронять нас, а зараз мобілізація як в лугандоні, повістка на вулиці, посадили в машину та на фронт через тиждень. Відео з цього приводу не фейкових достатньо. Півроку тому я казав кацап, що повістка на вилуці це не білет на фронт, а тількі перевірка данних, але дійстність інша, я вірю нашим військовим які кажуть, що присилають на Бахмут людей які зброю не тримали і це не фейк які знімають расеяне.
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15.04.2023 18:02 Ответить
Якби у Бахмуті воювали ті, що зброю ніколи не тримали, то там би не було 30 тисяч трупів рашистів, а зараз може і всі 50. Захисники Бахмуту нищать ворога тим що є і якби в наших воїнів була мотивація лише тоді, коли надохидть західна зброя, то рашисти зараз були б у Львові. А вони вистояли, дочекалися снарядів і у останні дні хоч ворог і дещо просунувся, але артилерія їх так порвала на шаматки, що захисники Бахмуту навіть відвоювали деякі позиції. І запорука цього успіху саме в правильній мотивації навіть у найважчу хвилину - захищати рідну землю, вірити у партнерів, які не підвели і ніколи не підведуть зі зброєю.
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15.04.2023 18:37 Ответить
слава Богу что большинство не такое как вы, не распускает сопли, работает, или идет воевать.
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15.04.2023 19:28 Ответить
Аби ж так.... але рабокацапів не запитають що вони бажають.
Рік пройшов, бунтів на Засрашці немає проти війни..... є прохання - "дайтє мальчікам аружіє і научітє іх убівать а уж патом атправляйтє на Украіну" ..... звісно є кількість розумних кацапорабів котрі здаються у полон ЗСУ але їх не достатньо ще.
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15.04.2023 13:05 Ответить
А клоунські дебіли із Банкової продовжують розказувати брехню на тєлємарафоні, що війна закінчиться вже влітку.
А імпотенти із Заходу продовжують давати зброю Україні по "чайній ложці". З такими успіхами, в Україні закінчиться чоловіче населення для ведення війни, а ніж у кацапів моб ресурс.
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15.04.2023 10:21 Ответить
Ви задумувалися чому вони так роблять? На мою думку, вони роблять це спеціально, все заплановано. Це ціна, яку українці мають сплатити за те, що нічого не робили і грабували країну 30 років. І щоб після війни нарешті почали наводити порядок в своїй країні, звісно якщо дійде.
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15.04.2023 10:42 Ответить
"А клоунські дебіли із Банкової продовжують розказувати брехню на тєлємарафоні, що війна закінчиться вже влітку." - це метод, коли варять жабу починаючи з холодної води - "синдром жаби".
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15.04.2023 11:33 Ответить
Совершенно верно. Чайная ложка. И Хаймарсы о которых с каждого утюга орали оказался совсем ни о чём. И Буданов в прошлом году в марте ЭТОГО года уже деоккупировал всю Украину, с Крымом разумеется. И люди с оккупированных территорий пишут, что пришельцы чувствуют себя как на курортах - ходят за пивом, и вообще всё гут. Где эти Хаймарсы и каждый день в сводках сотни убитых оккупантов - я не знаю
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15.04.2023 13:03 Ответить
Зате нам розказують, що іще трішки і ми перемогли
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15.04.2023 10:30 Ответить
З такими казочками красти легше !
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15.04.2023 12:58 Ответить
У нас треба теж саме. Одні воюють , а другі сидять в кафе , ресторанах . Ми не залізні, нас треба міняти.
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15.04.2023 10:35 Ответить
Одні сидять у окопах, а інші з Німеччини розповідають як треба.
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15.04.2023 10:40 Ответить
Цензор з якоїсь причини часто змінює прапорці. Це по-перше. По-друге: ви не згодні з дописом автора? Вважаєте інакше? Я хочу почути вашу думку про це.
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15.04.2023 11:30 Ответить
Скопіюю з попередньої новини про повістки на болтах.

Краще робити усе по закону як подобає країні яка прагне буди частиною ЄС. Резерви треба було навчати рік тому, а не відправляти на нуль зараз тих хто не вмотивований і не навчений. А ще не треба було кидати самих вмотивованих і досвідчених на Азовсталі кожного дня співаючи про ЕКСТРАШЕН по телемарафону. Кілька днів тому новина була, що зараз повістки можна вручати незалежно від місця реєстрації. Дуже правомірно, поїхав до родичів в інше місто і ходи з тією повісткою. Мені начхати скільки там на болотах подохне, але треба розуміти, що в нас мобілізація ще гірша. І зараз не друга світова коли можна було совку закидувати м'ясом німців. Зараз потрібна артилерія, танки, літаки, ракети. Ворог кожного дня став використовувати КАБи, а в відповідь в нас яйця, асфальт і телемарафон.
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15.04.2023 11:35 Ответить
Багато зарозумного патякання, яке не дає відповідь на допис вгорі
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15.04.2023 11:55 Ответить
Спочатку треба чоловіків не вважати худобою і мобілізаційним ресурсом.
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15.04.2023 11:57 Ответить
Згоден,давно пора в Німеччині теж саме зробити,а то там не залізні,щоб на дупі в безпеці та теплі яйця висиджувати.p.s.Казочок про vpn розповідати не треба.
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15.04.2023 10:41 Ответить
Світ дивиться як одна країна цинічно знищує іншу .Саме на це міль і розраховувала . А коли буде мобілізація в ЕС то буде пізно .
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15.04.2023 10:35 Ответить
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15.04.2023 10:37 Ответить
Так,війна буде тривала,і на нас чекає повна,тотальна мобілізація,згідно доків цру.
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15.04.2023 10:43 Ответить
А потом ?
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15.04.2023 13:31 Ответить
Всі в землю, тому що бога немає 🤷🏻‍♂️
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15.04.2023 23:51 Ответить
Продолжительность войны сегодня зависит не от раши, а от количества и качества вооружения,

которое поставят страны-доноры, а ещё, от сроков их поставки, но даже это не самое главное,

главным был, есть и будет, моральный дух нашей армии и единство народа Украины, без них

победа будет невозможна!
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15.04.2023 10:50 Ответить
Саме від раші залежить продолжительность войни , тому що ми не підемо в рашу їх знищити а війна буде продовжуватись , тільки вже от кордонах 1991 року , і поки світ не пойме що рашу треба знищити економічно війна буде продовжуватись.
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15.04.2023 12:51 Ответить
Есть прекрасная украинская пословица -" Не лiзь поперед батька в пекло."

Сегодня нужно выгнать врага со своей территории и закрыть границы, а всё остальное

потом, без этого не будет остального.
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15.04.2023 13:27 Ответить
Щоб їх знищити, треба їм не газ і нафту безкоштовно дарувати, а навпаки гроші над ними з вертольота лопатами розкидати.
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15.04.2023 22:58 Ответить
А телемарафонная гвардия чирикала про освобождение Крыма уже летом. До лета осталось полтора месяца, явно, что этого не произойдет. Вопрос, что будет с морально-психологическим состоянием общества когда летом этого таки не произойдет? Ответ очевиден, будет очередной упадок как от двух-трех недель представителя евроазийского антиоранжевого фронта в 2005 году, Арестовича.
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15.04.2023 11:33 Ответить
Тоді постає питання, чи не навмисно людей морально підкошують своїми побрехеньками. Бо це вже нагадує гарносплановану кацапську ІПСО, щоб зламати народ зсередини.
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15.04.2023 12:29 Ответить
Мобілізувати можна, а озброїти та спорядити тут вже проблемки і розконсервація іржавих Т-55 тому дзвіночки. Як би не тріщали, про відсутність зброї, а вибили переважну кількість професійних військ та техніки. З нашої сторони також втрати, тому треба не зволікати і дотискувати рашистів, головне достатня кількість військової допомоги, що дозволить перевершити переважаючу кількість у людських ресурсах окупантів, а там ще, як негативний фактор, на таку кількість населення, дуже велика протяжність кордонів роздутого злочинного угруповання *********, їх також не оголиш, інакше буде кабздець.
Коротше, зараз, як ніколи у нас є можливість перемогти орду, головне не попускати та не зупинятися.
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15.04.2023 13:38 Ответить
А ми до цього не готові.
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15.04.2023 20:26 Ответить
 
 