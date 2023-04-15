Электронные повестки свидетельствуют о том, что Россия готовится к длительной войне, - британская разведка.

Введение в России электронных повесток указывает на подготовку Москвы к продолжительной войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, 11 апреля Госдума РФ приняла закон о создании единого реестра лиц, подлежащих призыву на военную службу. Ключевым следствием этого мероприятия является то, что в будущем власти смогут вручать повестки в электронном виде, а не почтой, устраняющей одно препятствие, которое ранее позволяло некоторым уклоняться от призыва.

По данным британской разведки, теперь, когда данные о призыве отдельных лиц в цифровом виде связаны с другими государственными онлайн-сервисами, вполне вероятно, что власти будут наказывать уклонян, автоматически ограничивая права на трудоустройство и ограничивая поездки за границу.

Сообщается, что мероприятия вступят в силу позже этого года. При этом они непосредственно не указывают на какую-то великую новую волну принудительной мобилизации. Сейчас Россия уделяет первостепенное внимание набору дополнительных добровольческих войск.

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"Эта мера, скорее всего, является частью долгосрочного подхода к предоставлению личного состава, поскольку Россия ожидает затяжного конфликта в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.