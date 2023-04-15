РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6936 посетителей онлайн
Новости Общество
6 357 15
Одесская область (3102) церковь (1299) Бахмут (Артемовск) (1528)

Колокола из гильз из-под Бахмута установили в храме в Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество

В храме Покрова Пресвятой Богородицы в Овидиополе Одесской области установили 5 церковных колоколов из гильз 155 калибра из-под Бахмута.

Об этом сообщили в Одесском пограничном отряде, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня гильзы 155 калибра из крепости Бахмут получили вторую жизнь, ведь стали церковными колоколами, чтобы призвать украинцев посещать богослужения, совершать добрые дела, молиться за Победу нашей страны и ежеминутно помнить, какой ценой мы обретаем мир", - говорится в сообщении.

Дивіться: Рашисти обстріляли церкву у Херсоні. ВIДЕО

Храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен участниками антитеррористической операции в 2018 году.

"Когда-то, во Вторую мировую войну с церквей снимали колокола и делали из них снаряды. Сейчас же гильзы привезенные из крепости несокрушимости украинского народа станут колоколами нашей Победы", - отметили в пограничном отряде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года только 63 церкви перешли в ПЦУ

Колокола из гильз из-под Бахмута установили в храме в Одесской области 01Колокола из гильз из-под Бахмута установили в храме в Одесской области 02Колокола из гильз из-под Бахмута установили в храме в Одесской области 03Колокола из гильз из-под Бахмута установили в храме в Одесской области 04
Колокола из гильз из-под Бахмута установили в храме в Одесской области 05
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
"Не плачте, братія: за нас

І душі праведних і сила

Архістратига Михаїла,

Не за горами кари час -

Молітесь, братія!»

Молились, -

Молились щиро козаки,

Щиро, як діти, не журились,

Думали теє... а зробилось,

Над козаками хусточки.

Одно добро, одна слава -

Біліє хустина,

Та й ту знімуть... а диякон:

«Нехай ворог гине!

Беріть ножі, освятили!»

Ударили в дзвони,

Реве гаєм: «Освятили!»

Але серце холоне,

Освятили! освятили!

Гине! Шляхта гине!

Розібрали, заблищали

По всій Україні .
показать весь комментарий
15.04.2023 09:47
+5
Але ж сльози самі течуть, від Поваги, Шани,Пам'яті, суму, горя, смутку....
показать весь комментарий
15.04.2023 09:52
+3


Вважаю- такі дзвони , а не позолочені, вицяцьковані орнаментами , треба ставити повсемісно ...і дзвонити щодня... нагадуючи МИРЯНАМ.. що Країна не мирно спить... а воює з нечистю

До того ж - дзвони ставляться на пожертви прихожан для того , аби ДЗВОНОМ ПОБУДЖУВАТИ до дії...

Та рідко зустрінеш ( навіть зараз .. під час Вітчизняної війни !) священника без масивного золотого хрестища на шиї ... ваші грші, панове, на шиї вашого " панотця"...

Зі Світлим Святом Воскресіння , панове !

Україна теж ВІДРОДИТЬСЯ !

Віримо в Перемогу !

"...В храмі Покрови Пресвятої Богородиці в Овідіополі Одеської області встановили 5 церковних дзвонів з гільз 155 калібру з-під Бахмуту. Джерело: https://censor.net/ua/n3412304

Шана воїнам і шана Служителю того прихода .

Гільз буде доста на усі церкви !
показать весь комментарий
15.04.2023 11:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Не плачте, братія: за нас

І душі праведних і сила

Архістратига Михаїла,

Не за горами кари час -

Молітесь, братія!»

Молились, -

Молились щиро козаки,

Щиро, як діти, не журились,

Думали теє... а зробилось,

Над козаками хусточки.

Одно добро, одна слава -

Біліє хустина,

Та й ту знімуть... а диякон:

«Нехай ворог гине!

Беріть ножі, освятили!»

Ударили в дзвони,

Реве гаєм: «Освятили!»

Але серце холоне,

Освятили! освятили!

Гине! Шляхта гине!

Розібрали, заблищали

По всій Україні .
показать весь комментарий
15.04.2023 09:47 Ответить
Але ж сльози самі течуть, від Поваги, Шани,Пам'яті, суму, горя, смутку....
показать весь комментарий
15.04.2023 09:52 Ответить
Бачив дзвони з кисневих балонів.
показать весь комментарий
15.04.2023 09:54 Ответить
Хотелось бы уточнить, принадлежит ли этот храм к ПЦУ?
показать весь комментарий
15.04.2023 10:17 Ответить
Вроде да.
https://uaotzyv.com/odesa/hram-pokrovi-presvyatoi-bogorodici-pcu-295534
показать весь комментарий
15.04.2023 10:19 Ответить


Вважаю- такі дзвони , а не позолочені, вицяцьковані орнаментами , треба ставити повсемісно ...і дзвонити щодня... нагадуючи МИРЯНАМ.. що Країна не мирно спить... а воює з нечистю

До того ж - дзвони ставляться на пожертви прихожан для того , аби ДЗВОНОМ ПОБУДЖУВАТИ до дії...

Та рідко зустрінеш ( навіть зараз .. під час Вітчизняної війни !) священника без масивного золотого хрестища на шиї ... ваші грші, панове, на шиї вашого " панотця"...

Зі Світлим Святом Воскресіння , панове !

Україна теж ВІДРОДИТЬСЯ !

Віримо в Перемогу !

"...В храмі Покрови Пресвятої Богородиці в Овідіополі Одеської області встановили 5 церковних дзвонів з гільз 155 калібру з-під Бахмуту. Джерело: https://censor.net/ua/n3412304

Шана воїнам і шана Служителю того прихода .

Гільз буде доста на усі церкви !
показать весь комментарий
15.04.2023 11:39 Ответить
Як побачив цей пост, подумав те ж саме.
Такий дзвін із гарматної гільзи має бути біля кожної української церкви, щоб тихенько вдаривши в нього можна було нагадати собі і загиблим Героям:

"Ми пам'ятаємо ваш подвиг !"
показать весь комментарий
15.04.2023 13:30 Ответить
tse organizatsiya yaka poshyryuye ******
показать весь комментарий
15.04.2023 12:38 Ответить
Дякую, пане Алекс

Чудово сказано : "...щоб тихенько вдаривши в нього можна було нагадати собі і загиблим Героям..."
показать весь комментарий
15.04.2023 14:41 Ответить
"Ми пам'ятаємо ваш подвиг !"
показать весь комментарий
15.04.2023 14:43 Ответить
 
 