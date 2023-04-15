Колокола из гильз из-под Бахмута установили в храме в Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Общество
В храме Покрова Пресвятой Богородицы в Овидиополе Одесской области установили 5 церковных колоколов из гильз 155 калибра из-под Бахмута.
Об этом сообщили в Одесском пограничном отряде, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня гильзы 155 калибра из крепости Бахмут получили вторую жизнь, ведь стали церковными колоколами, чтобы призвать украинцев посещать богослужения, совершать добрые дела, молиться за Победу нашей страны и ежеминутно помнить, какой ценой мы обретаем мир", - говорится в сообщении.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен участниками антитеррористической операции в 2018 году.
"Когда-то, во Вторую мировую войну с церквей снимали колокола и делали из них снаряды. Сейчас же гильзы привезенные из крепости несокрушимости украинского народа станут колоколами нашей Победы", - отметили в пограничном отряде.
Пожалуйста, подождите...
І душі праведних і сила
Архістратига Михаїла,
Не за горами кари час -
Молітесь, братія!»
Молились, -
Молились щиро козаки,
Щиро, як діти, не журились,
Думали теє... а зробилось,
Над козаками хусточки.
Одно добро, одна слава -
Біліє хустина,
Та й ту знімуть... а диякон:
«Нехай ворог гине!
Беріть ножі, освятили!»
Ударили в дзвони,
Реве гаєм: «Освятили!»
Але серце холоне,
Освятили! освятили!
Гине! Шляхта гине!
Розібрали, заблищали
По всій Україні .
https://uaotzyv.com/odesa/hram-pokrovi-presvyatoi-bogorodici-pcu-295534
Вважаю- такі дзвони , а не позолочені, вицяцьковані орнаментами , треба ставити повсемісно ...і дзвонити щодня... нагадуючи МИРЯНАМ.. що Країна не мирно спить... а воює з нечистю
До того ж - дзвони ставляться на пожертви прихожан для того , аби ДЗВОНОМ ПОБУДЖУВАТИ до дії...
Та рідко зустрінеш ( навіть зараз .. під час Вітчизняної війни !) священника без масивного золотого хрестища на шиї ... ваші грші, панове, на шиї вашого " панотця"...
Зі Світлим Святом Воскресіння , панове !
Україна теж ВІДРОДИТЬСЯ !
Віримо в Перемогу !
"...В храмі Покрови Пресвятої Богородиці в Овідіополі Одеської області встановили 5 церковних дзвонів з гільз 155 калібру з-під Бахмуту. Джерело: https://censor.net/ua/n3412304
Шана воїнам і шана Служителю того прихода .
Гільз буде доста на усі церкви !
Такий дзвін із гарматної гільзи має бути біля кожної української церкви, щоб тихенько вдаривши в нього можна було нагадати собі і загиблим Героям:
"Ми пам'ятаємо ваш подвиг !"
Чудово сказано : "...щоб тихенько вдаривши в нього можна було нагадати собі і загиблим Героям..."