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469 детей погибли и более 948 ранены вследствие вооруженной агрессии РФ, - ювенальные прокуроры

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

По состоянию на утро 15 апреля 2023 года более 1417 детей пострадали в Украине вследствие полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 469 детей погибли и более 948 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, 14 апреля в результате обстрела войсками РФ гражданской инфраструктуры г. Славянск Донецкой области погиб 2-летний мальчик и травмированная 14-летняя девочка.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 451, Харьковской - 275, Киевской - 127, Херсонской - 94, Запорожской - 89, Николаевской – 85, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 66", – отмечают ювенальные прокуроры.

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Загадаю бажання, найдорожче у світі!
Щоб настав мир в країні, і не гинули діти,
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15.04.2023 10:06 Ответить
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15.04.2023 10:18 Ответить
За каждого безвинно убитого украинского ребёнка должно сдохнуть в страшных муках по

миллиону вонючих кацапов, да будет так, аминь.
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15.04.2023 12:32 Ответить
 
 