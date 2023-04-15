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За попытки связаться с родными оккупанты забирают людей в комендатуру в Северодонецке, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

В оккупированном Северодонецке Луганской области захватчики забирают людей в комендатуру за попытки позвонить по телефону.

Об этом говорится в сообщении Луганской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В некоторых районах Северодонецка люди нашли места на крышах многоэтажек, откуда можно позвонить родным. Однако об этой возможности быстро стало известно. С тех пор военные начали внимательно осматривать крыши. Кого там находят, забирают в комендатуру", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+4
Путінпамахііі!
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15.04.2023 10:54
+1
tam malo hto zaklykav Rashu. Prosto movu hotily
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15.04.2023 12:45
+1
Так це Льодовий палац у Сєвєродонецьку. Та з'їзд ПР. Але там годі було знайти хоч одного Сєвєродончанина. Гастролери від міста до міста їздили на своїх автобусах. До того, чи Сєвєродонецьк то єдине місто де на фото можна побачити яника? Раджу подивитись скільки ПР отримала голосів у Києві або Львові. Той з'їзд я пам'ятаю дуже добре. І всій Україні було пох на нього. В той час як на площі перемоги навпроти льодового Сєвєродончане збиралися на свій майдан. Я там був, була моя мати, були викладачі з Універитету імені Даля, нас охороняли доблесні місцеві менти. Та за те воліють не згадувати - краще наліпити на все місто мітку "сєпари" та й годі.
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15.04.2023 16:27
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Путінпамахііі!
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15.04.2023 10:54 Ответить
Картинка не має відношення до Сєвєродонецька. Зазвичай її виставляють великі знавці географії України для яких Сєвєродонецьк це десь у Донецькій області біля самого Донецька. Ви й гадки не маєте що коїлось у Сєвєродонецьку у 2014 та і задовго до цього, бо для вас це було десь далеко - на сході ...
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15.04.2023 13:03 Ответить
Северодонецьк гніздо сепаратизму на Бамбасі.
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15.04.2023 13:14 Ответить
Так це Льодовий палац у Сєвєродонецьку. Та з'їзд ПР. Але там годі було знайти хоч одного Сєвєродончанина. Гастролери від міста до міста їздили на своїх автобусах. До того, чи Сєвєродонецьк то єдине місто де на фото можна побачити яника? Раджу подивитись скільки ПР отримала голосів у Києві або Львові. Той з'їзд я пам'ятаю дуже добре. І всій Україні було пох на нього. В той час як на площі перемоги навпроти льодового Сєвєродончане збиралися на свій майдан. Я там був, була моя мати, були викладачі з Універитету імені Даля, нас охороняли доблесні місцеві менти. Та за те воліють не згадувати - краще наліпити на все місто мітку "сєпари" та й годі.
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15.04.2023 16:27 Ответить
tam malo hto zaklykav Rashu. Prosto movu hotily
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15.04.2023 12:45 Ответить
Типовий вишиватник. Хто чекав? Буча, Ірпінь, Київ - за твоєю недолугою логікою теж чекали, закликали, та отримали? Вже дурню має бути ясно що той "руський мир" не треба закликати щоб він вломився.
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15.04.2023 13:01 Ответить
Так, не треба закликати, щоб вломився. Але у Сєвєродонецьку - закликали. І владу сєпарську лишили після захоплення і звільнення міста.
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15.04.2023 15:33 Ответить
Багато знаєш про Сєвєродонецьк? Хто саме закликав? Спитаю по іншому чи в Сєвєродонецьку більше закликали ніж у всіх інших регіонах України? Чи єдина провина Сєвєродонецька що він опинився ближчим до ведмедя зі сходу ніж всі інші?
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15.04.2023 16:19 Ответить
Так, багато знаю. Занадто багато. І хто саме - теж знаю, і фотоархиви є. Але то треба було вирішувати на 10 років раніше, а зараз вже ті руїни нікому і не потрібні будуть.
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17.04.2023 22:22 Ответить
Родичі родичів уже давно виїхали з Сєвєродонецька. Стара баба з дочкою. Їхні чоловіки у війську.
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15.04.2023 15:56 Ответить
 
 