За попытки связаться с родными оккупанты забирают людей в комендатуру в Северодонецке, - ОВА
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В оккупированном Северодонецке Луганской области захватчики забирают людей в комендатуру за попытки позвонить по телефону.
Об этом говорится в сообщении Луганской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В некоторых районах Северодонецка люди нашли места на крышах многоэтажек, откуда можно позвонить родным. Однако об этой возможности быстро стало известно. С тех пор военные начали внимательно осматривать крыши. Кого там находят, забирают в комендатуру", - говорится в сообщении.
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