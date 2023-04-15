За попытки связаться с родными оккупанты забирают людей в комендатуру в Северодонецке, - ОВА

В оккупированном Северодонецке Луганской области захватчики забирают людей в комендатуру за попытки позвонить по телефону.

Об этом говорится в сообщении Луганской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В некоторых районах Северодонецка люди нашли места на крышах многоэтажек, откуда можно позвонить родным. Однако об этой возможности быстро стало известно. С тех пор военные начали внимательно осматривать крыши. Кого там находят, забирают в комендатуру", - говорится в сообщении.

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