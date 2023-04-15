Враг сосредоточил все свои усилия вокруг Марьинки, минувшей ночью произошел 101 обстрел и три штурма, - Силы обороны

Российские захватчики сосредотачивают свои усилия вокруг Марьинки и пытаются пробить украинскую оборону с целью блокирования Авдеевки.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Россияне пытаются пробить нашу оборону с целью блокирования Авдеевки. За минувшую ночь на Донецком направлении произошел 101 обстрел и три штурма", - говорится в сообщении.

Дмитрашковский отметил, что в этом направлении отмечается уменьшение штурмовых действий врага. Так, в марте россияне штурмовали украинские позиции 1273 раза, на сегодняшний день зафиксировано 301 штурмовое действие. 11 апреля враг совершил тридцать одну атаку, 12 числа произошло двадцать четыре штурма, 13 апреля — двадцать три. За вчерашний день, 14 апреля, россияне пытались штурмовать позиции украинских защитников в двадцать пять раз.

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"Количество обстрелов также снижается. Если в течение марта россияне обстреливали наши позиции более 9,3 тыс. раз, то на сегодняшний день, 15 апреля, эта цифра составляет почти 2,7 тыс. Можем говорить, что враг уменьшил обстрелы почти на половину. Это свидетельствует о том, что сейчас кафиры имеют снарядный голод и перешли на "лимиты" в атаках наших позиций. Также чувствуется истощение россиян в живой силе - они потеряли большое количество личного состава на Угледарском направлении, на котором относительно спокойная ситуация", - отметил Дмитрашковский.