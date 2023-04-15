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Польша и США будут совместно обучать полицию реагировать на террористическую угрозу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

поліція,польща,польська

В Польше с 17 по 19 апреля пройдут командно-штабные учения полиции по реагированию на террористическую атаку.

Об этом сообщила полиция Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Основная цель учений – реагирование полиции при возникновении кризисной ситуации в виде теракта, связанного с химической, биологической, радиационной или ядерной угрозой", - говорится в сообщении.

Учения организованы Главным управлением Национальной полиции Польши совместно с ФБР США. Мероприятия будут проходить три дня, их отдельные элементы будут охватывать территорию нескольких воеводств.

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Отмечается, что организация учений направлена на координацию и взаимодействие с другими службами безопасности, а также на проверку действий в случае угрозы. Обучение польских полицейских будет проходить в условиях, приближенных к реальным.
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Сейчас террористом стать очень легко. Дешевые дроны и огромное количество легкодоступной информации в Интернете позволяют даже школьнику сделать мощный теракт, лежа при его исполнении на диване и не обладая сильным и выносливым телом. А химические яды (цианистые или тот же рицин) произвести из свободно продающихся на рынке семян растений проще, чем сделать самогон без сивухи. И когда эти яды пойдут в водопровод, в шприцевание арбузов и дынь или в подмену содержимого капсул в любой упаковке лекарств, то что сможет сделать обычный полицейский, который не имеет прав даже осмотреть содержимое рюкзака (и правильно, что не имеет, почти у каждого в школе был знакомый, кто был настоящим гопником и быдлом, а потом спустя десяток лет он уже мусором внезапно работает, почти у всех такие истории есть). Для предотвращения терактов нужно в первую очередь понять мотивацию террористов. А она простая: люди хотят заявить о себе, стать знаменитыми или заработать много денег на исполнении теракта по заказу. И у многих это действительно единственная возможность добиться успеха, когда директорами предприятий и политиками сидят 70-80 летние старики, не желающие идти на пенсию и сидеть с удочкой на озере, а продолжающие держаться дряблыми руками за свое место. В Японии это исключительно хорошо видно, 30% молодежи вообще не живут и не хотят жить, а все из-за старых пердунов-боссов, которые занимают рабочие места. И это внутренние террористы, а еще есть внешние из числа мигрантов. Но последние по статистике только ножом кого-то порежут или взорвут что-то, за исключением водителя фуры, который давит толпу людей, они не так опасны, как вчерашние школьники, кого не устраивает свое место в мире и он не видит перспектив улучшения ситуации обычным путем. Необходима принудительная отправка на пенсию пенсионеров, заполнение их должностей более молодыми, а бывшие школьники вот на место этих людей как раз и пойдут. Зарплата тут не главное, важна именно власть над другими людьми, есть люди, кому это жизненно необходимо и если они без власти, то они будут террористами.
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15.04.2023 13:43 Ответить
 
 