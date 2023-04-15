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Новости Киевские новости
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Киев (24526) Кличко (4510) автобус (86)

В Киев прибыли еще 4 современных автобуса от немецких друзей, вскоре они выйдут на маршруты, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

автобус

Киев получил от немецких друзей еще четыре городских автобуса Mercedes. В ближайшее время они выйдут на столичные маршруты.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем сайте, передает Цензор.НЕТ.

"Эти автобусы – современные, с низким полом, с системами видеонаблюдения и Wi-Fi в салоне – нам передали транспортные предприятия Гамбурга и Галле. Три из них – это те, о которых я договорился во время своего недавнего визита в Гамбург. Еще один автобус прибыл из немецкого города Галле. В ближайшее время – после соответствующей регистрации - этот пассажирский транспорт выйдет на маршруты столицы", – сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева поблагодарил немецких партнеров за необходимую для столицы помощь и отметил, что Киев и в дальнейшем нуждается в увеличении подвижного состава городского транспорта и спецтранспорта для коммунальных служб.

Напомним, всего с начала полномасштабной войны Киев привлек в качестве помощи от иностранных партнеров 40 современных скорых, 40 пожарных автомобилей и 76 городских автобусов.

Читайте также: Латвия передала Киеву еще 10 современных автобусов и гуманитарную помощь, - Кличко
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Топ комментарии
+8
Дякуєм німецьких друзів , Німеччина , як і Польща підставило дружнє плече
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15.04.2023 13:26
+4
З миру по нитці і голому сорочка.
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15.04.2023 13:28
+4
Выходит, что так.

Многие до сих пор не в курсе, почему покупали у ********** автобусы. Там простейшая схема: завод в Беларусии производит автобусы, но сам не имеет права ими торговать, ему разрешается продавать их лишь местной фирме прокладке (управляемой одним из кошельков усатого таракана) и лишь по той цене, по которой им скажут (едва хватает на нищенские зарплаты работягам). Затем этот посредник ставит цену на продажу в 3-4 раза выше, чем продавал завод, цена такая большая, что любой немецкий автобус вышел бы нам куда дешевле, но тендер на закупку специально делают именно таким, чтобы мог выиграть лишь этот *********** автобус, то есть указывают специально подобранные требования или просто вставляют палки в колеса другим поставщикам. Затем наши депутаты получают предложение попилить наши народные деньги. Направить бабки не в школу или в ракетную программу, а как можно больше автобусов, во все места по автобусу, даже если их итак хватает. И с каждого автобуса сверхприбыль кошелек таракана делит пополам между нашими и своими. А если бы бюджет ушел в Стугну или в Гром, то где там попилишь, все как на ладони, журналисты тоже не спят и ищут коррупционеров, к тому же директор ракетного завода как правило инженер по специальности, а такие люди относительно порядочные и уважающие сами себя, но все конечно, но в среднем лучше.
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15.04.2023 14:11
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Що, білоруські друзі вже закінчились?
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15.04.2023 13:26 Ответить
Выходит, что так.

Многие до сих пор не в курсе, почему покупали у ********** автобусы. Там простейшая схема: завод в Беларусии производит автобусы, но сам не имеет права ими торговать, ему разрешается продавать их лишь местной фирме прокладке (управляемой одним из кошельков усатого таракана) и лишь по той цене, по которой им скажут (едва хватает на нищенские зарплаты работягам). Затем этот посредник ставит цену на продажу в 3-4 раза выше, чем продавал завод, цена такая большая, что любой немецкий автобус вышел бы нам куда дешевле, но тендер на закупку специально делают именно таким, чтобы мог выиграть лишь этот *********** автобус, то есть указывают специально подобранные требования или просто вставляют палки в колеса другим поставщикам. Затем наши депутаты получают предложение попилить наши народные деньги. Направить бабки не в школу или в ракетную программу, а как можно больше автобусов, во все места по автобусу, даже если их итак хватает. И с каждого автобуса сверхприбыль кошелек таракана делит пополам между нашими и своими. А если бы бюджет ушел в Стугну или в Гром, то где там попилишь, все как на ладони, журналисты тоже не спят и ищут коррупционеров, к тому же директор ракетного завода как правило инженер по специальности, а такие люди относительно порядочные и уважающие сами себя, но все конечно, но в среднем лучше.
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15.04.2023 14:11 Ответить
А бувший директор МоторСічі інженер за освітою теж порядоШний?
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15.04.2023 15:21 Ответить
Ерунда. Директор ракетного завода как правило бывший военный, причем не профильный, а как правило общевойсковик, зачастую "тупой, но преданный". Директор в ВПК обычно нифига не понимает в производстве, которым руководит. Для изьятия денег из заводов ВПК есть такие конторы как Укроборонпром и Укрспецэкспорт. Они весьма эффективны, они могут изьять на законных!!! основаниях до 75% маржи. А будешь возбухать легко заблокируют работу завода. Местные органы гос власти тоже ничего так. Они ********* пожертвования в фонд зарплат местных бюджетников. Ну и на кое-какие потребности руководства (например обеды)) ) тоже перепадает. Так, что военка аж нигде не лучше чем белорусские автобусы. ПС. Зарплаты на военке тоже нищенские.
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15.04.2023 17:44 Ответить
не розумію... у нас мер (хоч як я його не люблю) норм. замутив ось такі:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Богдан_А705
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15.04.2023 15:12 Ответить
Все дуже гарно, але там і кацапсячими лаптями воняє (Силова установка автобуса була розроблена фахівцями російського електротехнічного концерну «Руселпром».)
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15.04.2023 15:24 Ответить
шо ти не розумієш? шо німці подарували автобуси? треба було замість цього купити Богдани?
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15.04.2023 16:26 Ответить
Дякуєм німецьких друзів , Німеччина , як і Польща підставило дружнє плече
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15.04.2023 13:26 Ответить
З миру по нитці і голому сорочка.
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15.04.2023 13:28 Ответить
Боксьора может обідєть каждий, але не каждий зможе захистити свою тупу макітру !))
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15.04.2023 13:39 Ответить
Регістрація це роки. Корупція тормозить
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15.04.2023 14:19 Ответить
Яка корупція? Мається на увазі номери на них повісити в МРЕО!
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15.04.2023 16:35 Ответить
Почіпити номери - півгодини, і немає чого про це на всю країну пиз..ти.
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15.04.2023 17:25 Ответить
передали транспортные предприятия Гамбурга и Галле. Источник: https://censor.net/ru/n3412327

Это б.у автобусы?
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15.04.2023 14:35 Ответить
а ты решил дарёному коню в зубы посмотреть?
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15.04.2023 16:34 Ответить
Потопельники
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15.04.2023 17:14 Ответить
 
 