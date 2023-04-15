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Дания (441) танк (1901) Leopard (88)

Первые танки Leopard 1 скоро будут готовы для Украины, - и.о. министра обороны Дании Поульсен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

leopard

Танки Leopard уже 1 скоро будут готовы к отправке в Украину.

Об этом сообщается в Twitter министерства обороны Дании, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в феврале правительство Дании начало сотрудничество с Германией и Нидерландами, чтобы передать Украине не менее 100 танков Leopard 1. 14 апреля исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен вместе с членами комитета по обороне и Совету по внешней политике посетил компанию , где ремонтируется часть танков

"Я очень рад возможности пригласить парламентских политиков на FFG, чтобы они также могли увидеть, как далеко мы продвинулись в процессе восстановления танков Leopard 1... И мы надеемся, что сможем отправить их в Украину очень скоро", – сказал Поульсен.

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Топ комментарии
+19
Для понимания... сейчас очень часто для штурма вражеских позиций используются не то, что танки, а часто БМП и даже БТР. Этих видео полно в телеграмме. Поэтому Лео-1 с его точной дальнобойной 105-мм пушкой очень даже приживётся на фронте. Как и французский колесный АМХ. Да и в поединке танк VS танк важно первым заметить противника, обстрелять его и выйти из под ответного огня. Всё это Лео-1 умеет хорошо. Вообщем правильная тактика и грамотное применение - залог успеха.
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15.04.2023 13:43
+12
Как братские могилы.
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15.04.2023 13:17
+11
Дякуємо, друзі.
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15.04.2023 13:22
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Leopard 1 vs T-55
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15.04.2023 13:06 Ответить
Т-55 будут использовать как доты, а не как танки.
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15.04.2023 13:12 Ответить
Как братские могилы.
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15.04.2023 13:17 Ответить
Хто знає, он якщо вірити Оріксу, то т-62 у наступі у більшості використовувалися
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15.04.2023 13:34 Ответить
Если бы у кацапов все было так плохо т-62/55 и т.д. их бы уже всех разнесли, но как сказал один боец с передовой месяц тому на передовой не так как по телевизору ( как бы меньше оптимизма и шапкозакидательства)
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15.04.2023 20:23 Ответить
очередная чушь. Так же писали про Т-62, что их будут закапывать по башню и прочий бред времен ВМВ. Никто уже ничего не закапывает. В современной войне - манёвр залог выживания. А вся статично долго стоящая техника разносится в хлам, причём сверху. И закапывай, не закапывай, до одого места.
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15.04.2023 13:44 Ответить
Leopard 1 vs T-55 ??? Серйозно?,,,ви при своєму розумі?,,,Так порівнювати..
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15.04.2023 16:19 Ответить
Leopard 1 - основний бойовий танк другого покоління, був розроблений та виготовлявся в Західній Німеччині. До появи нової моделі Leopard 2 називався просто «бойовий танк Леопард» (нім. Kampfpanzer Leopard). Взятий на озброєння у 1965 р.

Став першим німецьким танком, створеним після Другої світової війни. Роботи над танком розпочались спільно з Францією у 1950-ті,[1] однак згодом співпраця припинилась.
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15.04.2023 22:37 Ответить
это если брать начальные модификации.
Лео-1 потом прокачивали и не раз.
Версия 1А5 уже была с тепловизором и СУО вполне современной для 90-х и начала 2000-х.
Так что от, при правильном использовании, от Лео-1 соснут не только Т-55-62 но и те же Т-72Б3, который является у кацапни основным.
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16.04.2023 19:44 Ответить
Дякуємо, друзі.
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15.04.2023 13:22 Ответить
зважаючи що танк проти танка це рідкість буде танк проти піхоти в окопі якщо птрк не стрілятиме.
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15.04.2023 13:35 Ответить
Для понимания... сейчас очень часто для штурма вражеских позиций используются не то, что танки, а часто БМП и даже БТР. Этих видео полно в телеграмме. Поэтому Лео-1 с его точной дальнобойной 105-мм пушкой очень даже приживётся на фронте. Как и французский колесный АМХ. Да и в поединке танк VS танк важно первым заметить противника, обстрелять его и выйти из под ответного огня. Всё это Лео-1 умеет хорошо. Вообщем правильная тактика и грамотное применение - залог успеха.
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15.04.2023 13:43 Ответить
для понимания: современный танк поразить одним попаданием практически невозможно, если это не атака сверху... а броня лео-1 прошивается крупнокалиберным пулемётом, фугас разорвавшийся рядом превратит его в дуршлаг
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15.04.2023 15:13 Ответить
думаю там навісять "Контакт", вже у нас, перед відправкою на фронт.Як на Лео 2 осьо робили
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15.04.2023 16:54 Ответить
"Товщина броні корпусу настільки мала, що на нього не можна встановити динамічний захист, бо він при спрацюванні проломить метал усередину танка."
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16.04.2023 11:15 Ответить
Ти ******** кацап,там броня 60 мм,який крупнокаліберний кулемет?
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15.04.2023 18:35 Ответить
Ну частично он прав, почитайте вики. Леопард1, леопард а1а1 и леопард 1а5 делалаись на базе бмп, поэтому у них броня значительно хуже чем у американских эмок и советских тешек тех лет. Но орудие хорошо, спору нет. Всякие пквт действительно пробивают их на вылет, но в борт.
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15.04.2023 21:47 Ответить
Я написав про те де він повністю неправ.про навиліт подивимось в них ще треба влучити.
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15.04.2023 22:47 Ответить
Любой современный танк поражается другим современным танком буквално 1 попаданием. Эра брони ушла в данный момент времени ввиду изобретения бопсов из тяжелых металов.
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15.04.2023 21:49 Ответить
до брони ещё добраться надо! пройти активную и динамическую защиты, затем броня, а если это абрамс?... но речь о лео1 и о жизни тех четырёх человек которым "посчастливится" стать экипажем этого "танка"!
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16.04.2023 00:06 Ответить
Микола, активная и динамическая защиты нужны против рпг. Если речь идет о противостоянии современных танков, то бопсам просто насрать на все это. Там пробитие уже почти 800 мм, для современного обт нету понятия броня. Главное первым обноружить противника, навестить и выстрелить, в 95% если рикошета нету происходит пробитие. Не важно, что там, абрамс, чифтан, леклерк, тэшка или леопард. Их бопсы пробивают друг друга как нож масло.
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16.04.2023 00:27 Ответить
БМП должны сопровождать тяжелый танк, который на острие атаки. И они держатся сзади, у них броня гораздо слабее. Вот рядом с этими БМП и будут действовать Лео-1, для них тоже найдется работа.
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15.04.2023 23:43 Ответить
т-55 в оккупационные войска орков уже поступают."Лео-1" достойный им соперник.Пускай он немного уступает в бронировании,но зато скоростной,маневрен,более точен,имеет хорошую обитаемость БО, существенно влияющую на качество работы экипажа
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15.04.2023 14:50 Ответить
Система управлением огнем, стабилизация пушки, прицелы как дневные так и ночные там лучше чем у т-90. О чем вы, какой т - 55? Т-55, сгнившее ведро с дерьмом внутри, которое не ездит и не стреляет. Знаете какие самые большие проблемы с т - 64 и т - 72 что используются сейчас в войсках? Проблемы с проводкой, которые приводят к частым отказам систем и агрегатов, что там в этих т - 55, даже трудно представить...
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15.04.2023 20:27 Ответить
У вас в бошке какая то срань из пропоганды. т90 это прямой конкурент абрамсам м1а1 и IMP1, леопардам 2a5, челенджеру мк3. Вся продукция 90 годов тех впк выпускала танки из расчета борьбы с друг другом. Лео1 нужно сравнивать с т54 и м46.
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15.04.2023 21:53 Ответить
Т 90, это тот же т 72, обвешанный доп защитой. Леопрд 1А5 имеет систему упр вооружением с тепловым прицелом от леопарда 2. Это факт, а то что ты высрал, это бред кацапской пропаганды.
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15.04.2023 22:53 Ответить
Всего лишь тот же т72, только с доп защитой. Это все равно что *********, что м1 абрамс это тоже, что абрамс м1а2 sep, только с доп защитой. Ну да, 40 лет разницы между машинами вылелись только в доп защину, ну именно. И ничего себе, целый тепловой прицел. Только там такое, ни у кого больше подобного нет, да. Ох уж эти теоретики с забитой башкой пропагандой.
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15.04.2023 23:37 Ответить
Захвачены несколько танков т 90, один в штаты даже отправили, нихрена в них хорошего нет, стабилизация говно, прицелы говно. Знаешь как т55 ночью ездит? Командир с факелом впереди бежит…
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15.04.2023 23:51 Ответить
Все тоже самое, что и у натовских танков 90 годов. Все северные армии мира стараются менять тепловизоры старых поколений, на новые. Главное, что есть бопсы и фугасы. А какой там абрамс или тэшка уже погоды не делает, все эти танки одинаково выносят друг друга и укрепы. Важно количество и подготовка экипажей.
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16.04.2023 00:31 Ответить
Рабсеяне, а ведь не Вторая мировая и помощь теперь не для вас фашистов.
https://twitter.com/i/status/1646942897747681281
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15.04.2023 16:01 Ответить
Все, що може стрельнути і загнати кацапа на концерт до капіздона -все годиться
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15.04.2023 16:54 Ответить
Господа, хватит лаяться. Поставлять будут танки Леопард-1А5, то есть самые совершенные из тех, что были выпущены. Башня у них с разнесенным бронированием, его можно усилить. Орудие - одна из лучших танковых пушек в истории, то есть очень хорошая, хотя для боя с современными танками, возможно, уже слабовата, что требует обратить внимание на планирование боя, разведку маршрутов и, самое главное, степень овладения техникой экипажами и их взаимодействие между собой. В конце концов воюют не танки - воюют люди в танках...
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15.04.2023 21:23 Ответить
Да тут некоторые сравнивают его с т55 , который был новым говном, а что с ним в 70 летнем возрасте, вообще кошмар. На нем стабилизатора даже нет, и колиматорный причел на пушке…😂
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15.04.2023 23:05 Ответить
Слухай "знавець" - якщо не в темі - краще не трендіти - "Стабилизатор наведения пушки Д-10Т в вертикальной плоскости СТП-1 «Горизонт» был создан в 1951 году в ЦНИИ-173 под руководством И.В. Погожева. Пушка с этим стабилизатором получила индекс Д-10ТГ. В стабилизаторе СТП-1 был заложен принцип, обеспечивавший постоянное слежение орудия и жестко связанного с ним прицела. Эта схема имела и недостаток - во время заряжания пушка блокировалась на заданных углах возвышения, и наводчик лишался возможности наблюдения за целью.

Танк с пушкой Д-10ТГ получил обозначение Т-54А (объект 137Г)."
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16.04.2023 10:58 Ответить
Тебе також хтось розумним рахуе, може мати твоя. Хоча ти розумово відсталий. Так і той стабілизатор. Среляти на ходу совьетскі танки не вміли ніколи, так щоб попасти треба було стати. Для когось і кобила невістка.
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16.04.2023 12:48 Ответить
Слухай коли тобі діло кажуть дебіл, це 1951 рік, а далі йшли вдосконалені стабілізатори, які мали не тільки вертикальну, але й горизонтальну стабілізацію. Можеш не відповідати, йододефіцитне.
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16.04.2023 15:26 Ответить
Шизоид, яж тобі кажу, подивись на параметри стабілізаторів німецьких, і тіх що на наших і кацапських танках, там різниця на порядки. Леопард на ходу на 2000 м., бьє в кпійку, а наші на 500 с місця мажуть. Жигулі теж машиною називають такі дебіли як ти, а люди іздять на мерседесах.
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16.04.2023 21:11 Ответить
Миг 29 теж літак, як і f 16, тільки чогось не складається, не пробував задуматись, нема чим?
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16.04.2023 21:18 Ответить
Ти що, українську не розумієш? Висери розумово відсталих мене не цікавлять. Крапка.
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16.04.2023 21:48 Ответить
Шизман, гвинтівка мосіна, це класна снайперка, забий іі собі в дупу плашмя.🤣
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16.04.2023 23:04 Ответить
Кроме того, Леопарды-1 можно использовать на пассивных участках фронта, высвободив более современные туда, где в них есть необходимость.
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15.04.2023 21:26 Ответить
Мое мнение, что Лео-1, будут использоваться как техника 2-й линии атаки, совместно с БМП. Ведь БМП никто не посылает на острие атаки, они идут сзади тяжелых танков. Вот рядом с этими БМП и будут идти Лео-1, они защищены однозначно лучше чем легкая бронетехника.
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15.04.2023 23:40 Ответить
Ще б свої екіпажи туди саджали в цій мотлох, щоби не українці в них палали. Чи свої сходу відмовляться, типу не самогубці?
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16.04.2023 10:44 Ответить
Тока по чесноку, вы - зебил, чи кацап?
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16.04.2023 16:19 Ответить
Не розумію свинособачу, рузьгеязичне створіння
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16.04.2023 16:25 Ответить
отмазка засчитывается
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16.04.2023 16:34 Ответить
Рузьгеязична щелепа не виправляється?
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16.04.2023 16:37 Ответить
А тралы к " Леопард-1" будут придовать.?
Использовать как НПП -вряд ли.
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16.04.2023 10:51 Ответить
У нас люди воюють на бмп, бтр, мтлб, та взагалі на тойотах, танків не вистачає критично, все що в хорошому стані, має хорошу гармату - все згодиться.
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16.04.2023 19:34 Ответить
снаряды для них не забудьте.
чтоб не получилось как с артиллерией - стволы подвезли, и в количестве, а про эшелоны боеприпасов к ним - забыли.
Сдача Соледара, просадка линии обороны в Бахмуте, захлебнувшееся наступ в районе Кременного-Сватого - именно из за очередного снарядного голода.
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16.04.2023 19:48 Ответить
Броня леопардів настільки тонка,що не витримує двох танкістів - влізають на башту по одному,бо інакше вона прогинається.А взагалі понаписано якогось диванного трешу...
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16.04.2023 21:53 Ответить
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17.04.2023 07:47 Ответить
 
 