Первые танки Leopard 1 скоро будут готовы для Украины, - и.о. министра обороны Дании Поульсен
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Танки Leopard уже 1 скоро будут готовы к отправке в Украину.
Об этом сообщается в Twitter министерства обороны Дании, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в феврале правительство Дании начало сотрудничество с Германией и Нидерландами, чтобы передать Украине не менее 100 танков Leopard 1. 14 апреля исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен вместе с членами комитета по обороне и Совету по внешней политике посетил компанию , где ремонтируется часть танков
"Я очень рад возможности пригласить парламентских политиков на FFG, чтобы они также могли увидеть, как далеко мы продвинулись в процессе восстановления танков Leopard 1... И мы надеемся, что сможем отправить их в Украину очень скоро", – сказал Поульсен.
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Став першим німецьким танком, створеним після Другої світової війни. Роботи над танком розпочались спільно з Францією у 1950-ті,[1] однак згодом співпраця припинилась.
Лео-1 потом прокачивали и не раз.
Версия 1А5 уже была с тепловизором и СУО вполне современной для 90-х и начала 2000-х.
Так что от, при правильном использовании, от Лео-1 соснут не только Т-55-62 но и те же Т-72Б3, который является у кацапни основным.
https://twitter.com/i/status/1646942897747681281
Танк с пушкой Д-10ТГ получил обозначение Т-54А (объект 137Г)."
Использовать как НПП -вряд ли.
чтоб не получилось как с артиллерией - стволы подвезли, и в количестве, а про эшелоны боеприпасов к ним - забыли.
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