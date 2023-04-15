Первые танки Leopard 1 скоро будут готовы для Украины, - и.о. министра обороны Дании Поульсен

Танки Leopard уже 1 скоро будут готовы к отправке в Украину.

Об этом сообщается в Twitter министерства обороны Дании, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в феврале правительство Дании начало сотрудничество с Германией и Нидерландами, чтобы передать Украине не менее 100 танков Leopard 1. 14 апреля исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен вместе с членами комитета по обороне и Совету по внешней политике посетил компанию , где ремонтируется часть танков

"Я очень рад возможности пригласить парламентских политиков на FFG, чтобы они также могли увидеть, как далеко мы продвинулись в процессе восстановления танков Leopard 1... И мы надеемся, что сможем отправить их в Украину очень скоро", – сказал Поульсен.

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