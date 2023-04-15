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ВСУ держат позиции под Угледаром и не дают россиянам приблизиться к Авдеевке, - оперативная группирововка "Таврия"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные удерживают позиции под Угледаром и не дают российским оккупантам приблизиться к Авдеевке.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал фото уничтоженной вражеской техники.

"Отдыхают орки под Угледаром", - написал Тарнавский.

Он подчеркнул, что украинская артиллерия работает точно, а каждый военный в окопах выполняет задачи на самом высоком уровне.

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ВСУ держат позиции под Угледаром и не дают россиянам приблизиться к Авдеевке, - оперативная группирововка Таврия 01
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Було би добре БРЕМ,чи БТС-4 задіяти що б цю бтт орків евакуювати до рембатів ЗСУ
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15.04.2023 15:31 Ответить
Бреми по уставу інженерно-технічних військ заходять тільки після зачистки і повного контролю над квадратом, а це по ходу лінія бойового зіткнення
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15.04.2023 16:44 Ответить
 
 