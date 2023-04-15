Морпехи просят помочь со сбором на ремонт побитых под Авдеевкой авто

Морским пехотинцам, полгода защищавшим Украину под Авдеевкой, нужны деньги на ремонт и обновление автопарка.

Об этом пишет в Фейсбуке Артем Хорунжий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Оказалось, что на 20 000 гривен зарплаты, которую морпехи получают, находясь на согласовании, мы таки не взимаем оплату ремонта нашего автопарка, избитого и наглухо измученного после полугода Авдоса. Кроме того, нужно купить пропасть всего от новых дисков и резины к соляре. Да, соляру нам тоже пока не дают и на ближайший месяц не обещают. Заправляем машины за свои", - написал он.

В общей сложности на ремонт нужно 100 тыс. гривен.

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Сергей Тиунов добавляет: "Это те морпехи, которые останавливали врага под Васильевкой в марте 2022 г. В апреле - июле громили его на Гуляйпольском направлении, имея конкретные боевые результаты по уничтожению и захвату его техники и солдат. А затем сражались полгода в ежедневных окопных боях под Авдеевкой".

Помочь можно, переведя деньги на карточку 4149629314159492.

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