Морпехи просят помочь со сбором на ремонт побитых под Авдеевкой авто
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Морским пехотинцам, полгода защищавшим Украину под Авдеевкой, нужны деньги на ремонт и обновление автопарка.
Об этом пишет в Фейсбуке Артем Хорунжий, сообщает Цензор.НЕТ.
"Оказалось, что на 20 000 гривен зарплаты, которую морпехи получают, находясь на согласовании, мы таки не взимаем оплату ремонта нашего автопарка, избитого и наглухо измученного после полугода Авдоса. Кроме того, нужно купить пропасть всего от новых дисков и резины к соляре. Да, соляру нам тоже пока не дают и на ближайший месяц не обещают. Заправляем машины за свои", - написал он.
В общей сложности на ремонт нужно 100 тыс. гривен.
Сергей Тиунов добавляет: "Это те морпехи, которые останавливали врага под Васильевкой в марте 2022 г. В апреле - июле громили его на Гуляйпольском направлении, имея конкретные боевые результаты по уничтожению и захвату его техники и солдат. А затем сражались полгода в ежедневных окопных боях под Авдеевкой".
Помочь можно, переведя деньги на карточку 4149629314159492.
Pay pal: [email protected]
Пожалуйста, подождите...
.. А де гроші?
у тих олігархів ,які у мирний час здирали прибутки з населення завищуючи ціни на 100%...А де гроші?
Или будут ждать, пока сын Резника из Маями пришлет?
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3h
Зеленський, де відрубані руки твоїх кривавих мародерів, які вкрали тільки на дизпаливі >$400 млн. за рік війни?
Стільки в Афгані вкрали за 10 років!
Після розслідування американці припинили тему Ленд-лізу.
Якому йолопу ще не зрозуміло:
ЗЕ грають на боці ворога і жирують на війні?
Ну що, уїбани, нормально вам носатий "піднасипав" Які ж ви убогі зелені **********, за свої ремонтуються і заправляються. Як можна було бути таким. гнусавим **********???