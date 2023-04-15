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Морпехи просят помочь со сбором на ремонт побитых под Авдеевкой авто

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

шеврон

Морским пехотинцам, полгода защищавшим Украину под Авдеевкой, нужны деньги на ремонт и обновление автопарка.

Об этом пишет в Фейсбуке Артем Хорунжий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Оказалось, что на 20 000 гривен зарплаты, которую морпехи получают, находясь на согласовании, мы таки не взимаем оплату ремонта нашего автопарка, избитого и наглухо измученного после полугода Авдоса. Кроме того, нужно купить пропасть всего от новых дисков и резины к соляре. Да, соляру нам тоже пока не дают и на ближайший месяц не обещают. Заправляем машины за свои", - написал он.

В общей сложности на ремонт нужно 100 тыс. гривен.

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Сергей Тиунов добавляет: "Это те морпехи, которые останавливали врага под Васильевкой в марте 2022 г. В апреле - июле громили его на Гуляйпольском направлении, имея конкретные боевые результаты по уничтожению и захвату его техники и солдат. А затем сражались полгода в ежедневных окопных боях под Авдеевкой".

Помочь можно, переведя деньги на карточку 4149629314159492.

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Топ комментарии
+11
Це все має забезпечити міністр оборони якщо він не виконує свої обов'язки нехай йде у відставку!Дуже дивно на другий рік війни чути про такі проблеми.Треба Байдену передати що контрнаступу нехай не чекає до виборів бо леопарди будемо заправляти через волонтерів скидаючись всією країною..
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15.04.2023 14:40
+9
+++
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15.04.2023 14:42
+9
хотілось би спитати у влади.які виділяються чуть не всім світом.
.. А де гроші?
у тих олігархів ,які у мирний час здирали прибутки з населення завищуючи ціни на 100%...А де гроші?
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15.04.2023 14:54
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Закидати рєзнікова яйцями по 17 гривень.
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15.04.2023 14:32 Ответить
Ніі, його ними треба загодувати до здоху, бо те крадійське лайно не зупиниться!!!
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15.04.2023 14:49 Ответить
Це все має забезпечити міністр оборони якщо він не виконує свої обов'язки нехай йде у відставку!Дуже дивно на другий рік війни чути про такі проблеми.Треба Байдену передати що контрнаступу нехай не чекає до виборів бо леопарди будемо заправляти через волонтерів скидаючись всією країною..
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15.04.2023 14:40 Ответить
Це проблема з 14р, волонтерські пікапи, бусики, різноманітна подарована техніка переважно не перебуває в штаті підрозділу, тому на неї нічого не виділяють. По штату на відділення є БТР чи бмп, ніхто його не виділить щоб швидко підвезти на якійсь сп БК чи перевезти кулемет або групу пзрк. Гш з мо повинні давно змінити щось зробити з штатними розписами
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15.04.2023 16:18 Ответить
Тут ще інша сторона проблеми: якщо збирали на машину персонально для якогось бійця чи підрозділу, а передали її по акту на в/ч і там поставили на облік, то не факт що ця машина буде у того бійця чи підрозділу.
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15.04.2023 16:24 Ответить
Ви кажете МО повинно зробити ,щось виправити,але ж там є наймані за бюджетні кошти менеджери які мають цим питанням займатися професійно і Ю.Бутусов постійно довбає цю скелю, але марно йдуть роки а Уряди Зеленського як були дуб дубом так і залишаються на своєму..
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15.04.2023 19:11 Ответить
Що значить відставка? Розстріляти зрадників
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15.04.2023 17:23 Ответить
+++
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15.04.2023 14:42 Ответить
хотілось би спитати у влади.які виділяються чуть не всім світом.
.. А де гроші?
у тих олігархів ,які у мирний час здирали прибутки з населення завищуючи ціни на 100%...А де гроші?
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15.04.2023 14:54 Ответить
У маленьких країнах, зазвичай острівних, знайшли притулок трильйони доларів. У тому числі - з України. Кого та чому приваблюють офшорні зони????
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15.04.2023 15:14 Ответить
А де грошi, якi видiляють(як нам тут пишуть чуть не каждий день) наш i "партнери"?
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15.04.2023 19:55 Ответить
+
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15.04.2023 15:03 Ответить
+300грн
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15.04.2023 15:09 Ответить
+
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15.04.2023 15:21 Ответить
Наріки, пропустіть по однієї доріжки і підтримайте ЗСУ.
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15.04.2023 15:26 Ответить
Перевел на пэйпел. Надеюсь диванные ваеваки, которые хотят ф16, л2, абрамс и другое вооружение (требовать которое они могут до посинения, но практически сделать не могут ничего), отвлекутся на минуту и тоже зашлют пару тугриков каждый. Все-таки это будет более полезно для ВСУ, чем крыть матом "бидона" и "лягушатников".
Или будут ждать, пока сын Резника из Маями пришлет?
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15.04.2023 15:32 Ответить
Ви праві
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15.04.2023 15:38 Ответить
А есть ещё диванные терпилы. Это те , кто до 24 02 22 , видя , что власть не готовится к войне , молчал . а теперь молча посылает свои деньги на поддержку защитников и боится спросить у власти , почему воины тратят свои деньги на ремонт техники.
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15.04.2023 20:20 Ответить
Но вы ж не такой? Вы ж не терпила, поэтому денег морской пехоте посылать не будете, так?
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16.04.2023 00:09 Ответить
@leusenko1
·
3h
Зеленський, де відрубані руки твоїх кривавих мародерів, які вкрали тільки на дизпаливі >$400 млн. за рік війни?
Стільки в Афгані вкрали за 10 років!
Після розслідування американці припинили тему Ленд-лізу.
Якому йолопу ще не зрозуміло:
ЗЕ грають на боці ворога і жирують на війні?
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15.04.2023 15:37 Ответить
Во первых, миллиарды получают далеко не каждый день, во вторых, рекомендую к прочтению статью Данильченко "Цена войны", там очень толково рассказано, на что идут деньги.
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15.04.2023 17:47 Ответить
Пишний не бажає замість чергового оновлення свого автопарку під час війни черговим ролс-ройсом ,допомогти з автівками для ЗСУ?
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15.04.2023 16:37 Ответить
Може рєзніковим припинити красти і хоч трохи допомагати армії, а не виїзджати лише за рахунок волонтерів
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15.04.2023 17:33 Ответить
Да, было бы хорошо. Но лично вы все-таки переведите хоть десять гривен.
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15.04.2023 17:48 Ответить
На сайті вже давно, але зарееструвався тільки. Не можу перекинути гроші на цю картку. Пише що перевищен ліміт. Пайпалами і фейсбуками не користуюсь. Як їм перекинути гроші? Вибачте за звернення.
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15.04.2023 20:02 Ответить
Мені також не вдалося ні вчора, ні сьогодні. Причини правда не пише.
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16.04.2023 16:16 Ответить
Забить в гівно, кожного підарасами, що голосував за гнусавого.
Ну що, уїбани, нормально вам носатий "піднасипав" Які ж ви убогі зелені **********, за свої ремонтуються і заправляються. Як можна було бути таким. гнусавим **********???
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15.04.2023 20:53 Ответить
 
 