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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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армия РФ (15312) мобилизация (1599)

Министерство обороны России начало мобилизовать заключенных, их отправляют на войну с Украиной, - Силы обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,в'язні,мобілізовані

МО Российской Федерации начало мобилизовать в регулярную армию заключенных и отправлять их сражаться против Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В нашем поле зрения появились так называемые "подразделения Z", которые состоят из мобилизованных уголовников, то есть зэков, мобилизованных и проходящих службу", - сказал он.

Дмитрашковский отметил, что 15 таких окупантов сдались в плен Сил обороны на Донецком направлении.

Читайте также: Более 100 мобилизованных россиян "исчезли" в Луганской области после того, как отказались вступать в ЧВК "Вагнера", - росСМИ

Спикер добавил, что мобилизация заключенных может быть объяснением конфликта между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу:

"Понятно, что Шойгу перебил хлеб у Пригожина по пополнению Вооруженных сил".
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Топ комментарии
+15
Я оце дивлюсь, наскільки більша Росія за нас, але намагається максимально мобілізувати на фронт всіляке сміття, зеків, отбросів, а також нацменшини. Виходить подвійна користь - і воєнні завдяння якісь вирішуються, і відбувається утилізація всілякого кримінального непотребу, якого потім меньше повернеться назад та і годувати у вязниці більше не треба буде. Звичайних мобілізованих росіян і регулярів намагаються економити. А з нашого боку під Бахмутом в боях з цим біосміттям, виходить, гинуть чи не найкращі.
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15.04.2023 15:28
+11
а ви читайте українську версію! не розумію, чому інша існує досі...
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15.04.2023 15:16
+9
Надо им снять хфильм "В зоне особого внимания 2", где десантура вместе с уголовниками издеваются над гражданскими.
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15.04.2023 14:40
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Главпівень всєя русі і фанерний маршал зеків не поділили.
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15.04.2023 14:37 Ответить
Надо им снять хфильм "В зоне особого внимания 2", где десантура вместе с уголовниками издеваются над гражданскими.
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15.04.2023 14:40 Ответить
В вагнере у зеков была оч жесткая дисциплина. Шаг влево шаг вправо - расстрел. В структуре МО у них будет гораздо больше лазеек, для саботажа или побега
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15.04.2023 14:43 Ответить
Да, и вот когда они начнут тикать с оружием обратно на родинку, вот там начнётся веселуха. Правда, то же самое писали, ещё когда зеков набирал пригожин, но ничего особо и не было, кроме нескольких случаев. Возможно это именно потому, что у него был жёсткий контроль.
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15.04.2023 15:19 Ответить
да за СМИ там жесткий контроль ,чтоб много не сообщали, пусть народ думает, что несkольkо случаев или kувалдой в лоб получи
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15.04.2023 15:37 Ответить
крок вліво, крок вправо - розстріл? це не дисципліна, це диктат.
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15.04.2023 15:52 Ответить
росіиська рулетка № 2 .
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15.04.2023 14:43 Ответить
Прігожину конкуренція під'їхала.
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15.04.2023 14:50 Ответить
а ви читайте українську версію! не розумію, чому інша існує досі...
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15.04.2023 15:16 Ответить
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15.04.2023 15:20 Ответить
Я оце дивлюсь, наскільки більша Росія за нас, але намагається максимально мобілізувати на фронт всіляке сміття, зеків, отбросів, а також нацменшини. Виходить подвійна користь - і воєнні завдяння якісь вирішуються, і відбувається утилізація всілякого кримінального непотребу, якого потім меньше повернеться назад та і годувати у вязниці більше не треба буде. Звичайних мобілізованих росіян і регулярів намагаються економити. А з нашого боку під Бахмутом в боях з цим біосміттям, виходить, гинуть чи не найкращі.
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15.04.2023 15:28 Ответить
На те й розрахунок. Всі це розуміють, й тільки наше МО вигадує якісь рожеві фантазії про "конфлікти"
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15.04.2023 17:00 Ответить
Щезни кацап
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15.04.2023 21:37 Ответить
Така сама ситуація і у Білорусії. Білоруських злодіїв теж мобілізують у РФійську армію..
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15.04.2023 15:29 Ответить
Ніколи такого не було, а тут знову
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15.04.2023 16:21 Ответить
Тепер і не закосиш на параші.
Отримав повістку-відмовився йти на бійню - посадили в тюрму-
з тюрми забрали на фронт -там здох.
Один вихід -скоротити ланцюжок.
Отримав повістку-повісився. І одні гешефти.
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15.04.2023 16:38 Ответить
Чєкістхан збирає угров в набіг на Запоріжжя
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15.04.2023 16:42 Ответить
Незабаром москаликів чекає новий варіант фільму "Холодне літо 2023". Чекаємо...
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15.04.2023 16:43 Ответить
так чвк давно заключенных использует, отсюда жестокие видео
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15.04.2023 17:48 Ответить
а там,що ув'язнений,що ні - однаково -- країна небачених Дегенератів!,(,
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15.04.2023 18:53 Ответить
А ГДЕ РОДСТВЕННИКИ ПОВАРА ЖИВУТ !!!???
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15.04.2023 18:58 Ответить
Мне только одно интересно после того как Путин сдохнет тогда родственники закидают суды исками к УФСИНу за то что погибли их подопечные.Они хоть и зеки но руководство колоний за них отвечает.Хотя в Рашке может произойти все..
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15.04.2023 18:59 Ответить
 
 