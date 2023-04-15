Министерство обороны России начало мобилизовать заключенных, их отправляют на войну с Украиной, - Силы обороны
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МО Российской Федерации начало мобилизовать в регулярную армию заключенных и отправлять их сражаться против Украины.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В нашем поле зрения появились так называемые "подразделения Z", которые состоят из мобилизованных уголовников, то есть зэков, мобилизованных и проходящих службу", - сказал он.
Дмитрашковский отметил, что 15 таких окупантов сдались в плен Сил обороны на Донецком направлении.
Спикер добавил, что мобилизация заключенных может быть объяснением конфликта между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу:
"Понятно, что Шойгу перебил хлеб у Пригожина по пополнению Вооруженных сил".
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