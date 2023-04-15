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Словакия (757) экспорт (841) Тарифы на электроэнергию (1903) Укрэнерго (436)

Украина с 17 апреля может начать экспорт электроэнергии в Словакию, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

енергетика

Украина с понедельника, 17 апреля, может начать экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт каждый час.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, соответствующий аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных связей в направлении Словакии был проведен сегодня на дату поставки 17 апреля.

На аукционе было распределено 100% доступной пропускной способности по этому направлению среди четырех участников.

Отмечается также, что экспорт электроэнергии из Украины возобновился с 11 апреля и продолжается в Польшу и Молдову и осуществляется исключительно при первоочередном обеспечении украинских потребителей.

Также читайте: Словакия запретила импорт украинского зерна из-за обнаруженного пестицида

"Укрэнерго" также напоминает, что разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу составляет 400 МВт. "Укрэнерго" совместно с европейскими коллегами работает над возможностью увеличения этого объема.
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Топ комментарии
+11
А українцям з травня електрика по 2.5 грн буде, а далі хочуть, як самі кажуть, методом шокової тепапії одноразово піднять до економічно обгрунтованих тарифів.

Це по 7 грн за кіловат? Чи ціну, як з яйцями скласти не можуть??
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15.04.2023 14:49
+9
Ахметов, Суркіси та інші олігархи стануть ще багатшими....
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15.04.2023 14:50
+7
Всі державні підприємства звітують про збиткову діяльність укренерго понад -70млрд, нафтогаз- 40млрд,укрзалізниця -20млрд.Натомість за таку діяльність менеджмент цих підприємств призначає собі премії у понад 1500%...А нарід заплатить незабаром підвищені тарифи ,куди заклали витрати на корупцію і крім того чимало в кишеню олігархів ще перепаде!
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15.04.2023 15:00
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Правила форума Совет форумчан
А українцям з травня електрика по 2.5 грн буде, а далі хочуть, як самі кажуть, методом шокової тепапії одноразово піднять до економічно обгрунтованих тарифів.

Це по 7 грн за кіловат? Чи ціну, як з яйцями скласти не можуть??
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15.04.2023 14:49 Ответить
Ахметов, Суркіси та інші олігархи стануть ще багатшими....
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15.04.2023 14:50 Ответить
Най би їх ота електрика побила!!!
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15.04.2023 14:51 Ответить
Незабуваймо про підняття тарифів на тепло в 2.5 рази..ціни на паливо ще повзуть вверх, подорожчали ліки, продукти..з травня все це ще здорожчає

Цікаво, а в другу світову були отакі цінові знущання над народом, що воює?
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15.04.2023 14:57 Ответить
Спитайте товариша сталіна.
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15.04.2023 15:04 Ответить
Дурна пропозиція потребує виконання того, хто запропонував.
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15.04.2023 16:06 Ответить
А 73% насілєнія не причому - Петя сфальшував вибори? Я правильно розумію?!
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15.04.2023 16:28 Ответить
оплачую за електроенергію..---5.029 грн. що дальше?
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15.04.2023 14:57 Ответить
Де ви її таку берете? Це для того, щоб зрадоньку розігнати.
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15.04.2023 15:05 Ответить
цього місяця заплатив. по цій ціні.вам вислати мій рахунок?
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15.04.2023 15:08 Ответить
Мабуть зелену купуєте, біо.
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15.04.2023 15:46 Ответить
Така ціна тільки в новобудовах, які не введені в експлуатацію і тому в них промисловий тариф.
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15.04.2023 16:11 Ответить
Всі державні підприємства звітують про збиткову діяльність укренерго понад -70млрд, нафтогаз- 40млрд,укрзалізниця -20млрд.Натомість за таку діяльність менеджмент цих підприємств призначає собі премії у понад 1500%...А нарід заплатить незабаром підвищені тарифи ,куди заклали витрати на корупцію і крім того чимало в кишеню олігархів ще перепаде!
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15.04.2023 15:00 Ответить
А шо такоє? бубачка нє вінават, що при ньому Нафтогаз і укренерго, як раз стали збитковими?
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15.04.2023 16:41 Ответить
нє то парашенка вінават, підсунув найвеличнішому підору поганих друзів у владу...
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15.04.2023 17:22 Ответить
Зараз дівати нікуди, але потрібно тарифи піднімати.
Курви - взимку не вистачало, люди мерзли, можливо й гинули.Тому що якась хурня перестрахувалась - бо знала, падлюка - весною воно продасть дорожче
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15.04.2023 15:00 Ответить
А пестицидів в ній не знайдуть?
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15.04.2023 15:02 Ответить
А я то думаю, чого вчора на три години свіло вимкнули, а це із-за того що електроенергії так багато виробляється, що в же й за кордон можна продавати.
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15.04.2023 15:31 Ответить
Лучше сделали дешевле для населения, все зиму и сейчас плачу 7.2 за киловатт
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15.04.2023 15:55 Ответить
Оце не треба. Це вище промислового тарифа.
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15.04.2023 16:13 Ответить
Хммм...

На фоні цих енергетичних реляцій виникає питання:
Навіщо ж ЗЄ 3 роки купував електрику в Білорусі та вбивав енергетику України???!!!
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15.04.2023 16:50 Ответить
з того що зараз велика кількість підприємств які споживали овердофіга мегаватів зупинено або знищено.
Не потрібно клоуна приплітати всюди, тут ішак Оманський винен опосередковано.
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15.04.2023 17:26 Ответить
Татишо!!!

Тобто у 2019-2021 Україні не вистачало своїх генеруючих потужностей?

То поясни, чому ж і тоді Україна експортувала свою електрику тим же країнам?
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15.04.2023 20:04 Ответить
ну бо хтось(один дніпровський жид) мав гешефт на тій дешевій електроенегрії з **********.
наші потужності спецом гасили, щоб рижому бізнес підпортити, але і споживання було в рази більше бо працювали на повну головні пожерачі кіловатів меткомбінати, які зараз або розбомблені (марік) або працюють не на повну потужність.
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15.04.2023 20:19 Ответить
Тобто повертаймося до мого першого поста і ЗЄ тут грає саму головну роль.
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15.04.2023 20:39 Ответить
Починаємо експортувати а потім скажуть що в нас дефіцит треба тарифи підіймати. Требв спочатку свою країну забеспечити а потім інших годувати тому потім і дивляться на сусідню недружню нам країну бо там і газ дешевший. Треба назло робити щоб у нас було краще щоб сюди люди їхали а не остані повтікали. Це ще кордон для чоловіків закритий а жінки вже там. Скоро нікого не залишиться.
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15.04.2023 23:37 Ответить
 
 