Украина с 17 апреля может начать экспорт электроэнергии в Словакию, - "Укрэнерго"
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Украина с понедельника, 17 апреля, может начать экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт каждый час.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Как отмечается, соответствующий аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных связей в направлении Словакии был проведен сегодня на дату поставки 17 апреля.
На аукционе было распределено 100% доступной пропускной способности по этому направлению среди четырех участников.
Отмечается также, что экспорт электроэнергии из Украины возобновился с 11 апреля и продолжается в Польшу и Молдову и осуществляется исключительно при первоочередном обеспечении украинских потребителей.
"Укрэнерго" также напоминает, что разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу составляет 400 МВт. "Укрэнерго" совместно с европейскими коллегами работает над возможностью увеличения этого объема.
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Це по 7 грн за кіловат? Чи ціну, як з яйцями скласти не можуть??
Цікаво, а в другу світову були отакі цінові знущання над народом, що воює?
Курви - взимку не вистачало, люди мерзли, можливо й гинули.Тому що якась хурня перестрахувалась - бо знала, падлюка - весною воно продасть дорожче
На фоні цих енергетичних реляцій виникає питання:
Навіщо ж ЗЄ 3 роки купував електрику в Білорусі та вбивав енергетику України???!!!
Не потрібно клоуна приплітати всюди, тут ішак Оманський винен опосередковано.
Тобто у 2019-2021 Україні не вистачало своїх генеруючих потужностей?
То поясни, чому ж і тоді Україна експортувала свою електрику тим же країнам?
наші потужності спецом гасили, щоб рижому бізнес підпортити, але і споживання було в рази більше бо працювали на повну головні пожерачі кіловатів меткомбінати, які зараз або розбомблені (марік) або працюють не на повну потужність.