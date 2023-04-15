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Утечка секретных данных из Пентагона не повлияла на сотрудничество США с союзниками, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Утечка секретных документов Пентагона никак не сказалась на сотрудничестве Соединенных Штатов Америки с союзниками.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Во время визита во Вьетнам Блинкен заявил, что после публикации секретных документов, союзники выразили понимание и признательность за предпринятые шаги по урегулированию инцидента.
"Наше сотрудничество не нарушено. Расследование продолжается, подозреваемый задержан", - сказал он, отметив, что США приняли меры для дальнейшей защиты данных.
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Особенно, китайцам и прочим подхмуйловским союзничкам