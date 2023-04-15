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Новости За рубежом
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Утечка секретных данных из Пентагона не повлияла на сотрудничество США с союзниками, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

блінкен

Утечка секретных документов Пентагона никак не сказалась на сотрудничестве Соединенных Штатов Америки с союзниками.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Во время визита во Вьетнам Блинкен заявил, что после публикации секретных документов, союзники выразили понимание и признательность за предпринятые шаги по урегулированию инцидента.

"Наше сотрудничество не нарушено. Расследование продолжается, подозреваемый задержан", - сказал он, отметив, что США приняли меры для дальнейшей защиты данных.

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Да нормально вытекло, всем понравилось.
Особенно, китайцам и прочим подхмуйловским союзничкам
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15.04.2023 16:23 Ответить
Воно то так, але чому в Пентагоні неадекватних дітей допускають до державних таємниць?
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15.04.2023 16:49 Ответить
у Розвідувальне співтовариство США входить 17 незалежних розвідок різного підпорядкування, на які працюють понад 3000 організацій і компаній (включаючи цивільні) - загалом трохи менше мільйона людей Витік стався з дрібної шарашки при Національній Гвардії, яка займалася збором інформації з відкритих і не дуже джерел та, на основі цієї зібраної інформації, готувала аналітичні бюлетні на замовлення різноманітних чиновників. Судячи з величезної кількості помилок в даних, компетенція цієї шарашки була так собі…
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15.04.2023 17:03 Ответить
 
 