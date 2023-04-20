Минобороны должны начать публикацию цен на продовольствие и одежду в Prozorro на этой неделе, - Шабунин

23 апреля Минобороны должно постепенно начать публикацию закрытых цен на продукты питания и вооруженные товары (обувь, одежду и т.д.) через Prozorro.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что многие госзаказчики в сфере обороны (например, пограничники) уже давно не просто публикуют цены, а публично закупают через Prozorro

"Так что естественно, что цены благодаря конкурентной процедуре выходят значительно ниже тех, по которым покупает Резников.

Вот ГПСУ закупили для защитников замороженного хека и минтая по ценам ниже супермаркетов — 109,20 грн/кг и 105,60 грн/кг соответственно. Для сравнения, Минобороны во всех действующих контрактах по всей Украине закупает минтай по 120-150 гривен за килограмм, а хек – от 130 до 151 гривны", – говорится в сообщении.

Такая же ситуация и с закупкой одежды и обуви для военных, отмечает Шабунин. Тендер на берцы у пограничников выиграл украинский "Талан", а не какая-нибудь турецкая прокладка. За обувь для 15 тысяч наших защитников заплатили 2490 грн за пару. Да и немецкие рюкзаки Mil Tec пограничники получили по вполне рыночной цене — 1585 грн.

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"И только министр обороны никак не сможет хотя бы цены нормально обнародовать (о закупках через Prozorro нечего и мечтать). Вопиющая управленческая несостоятельность или банальная коррупция", - добавил глава ЦПК.