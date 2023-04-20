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Минобороны должны начать публикацию цен на продовольствие и одежду в Prozorro на этой неделе, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

військові,харчування

23 апреля Минобороны должно постепенно начать публикацию закрытых цен на продукты питания и вооруженные товары (обувь, одежду и т.д.) через Prozorro.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что многие госзаказчики в сфере обороны (например, пограничники) уже давно не просто публикуют цены, а публично закупают через Prozorro

"Так что естественно, что цены благодаря конкурентной процедуре выходят значительно ниже тех, по которым покупает Резников.

Вот ГПСУ закупили для защитников замороженного хека и минтая по ценам ниже супермаркетов — 109,20 грн/кг и 105,60 грн/кг соответственно. Для сравнения, Минобороны во всех действующих контрактах по всей Украине закупает минтай по 120-150 гривен за килограмм, а хек – от 130 до 151 гривны", – говорится в сообщении.

Такая же ситуация и с закупкой одежды и обуви для военных, отмечает Шабунин. Тендер на берцы у пограничников выиграл украинский "Талан", а не какая-нибудь турецкая прокладка. За обувь для 15 тысяч наших защитников заплатили 2490 грн за пару. Да и немецкие рюкзаки Mil Tec пограничники получили по вполне рыночной цене — 1585 грн.

Также читайте: Минобороны не может работать через "Prozorro" и формирует "закрытый клуб" поставщиков, - волонтер Яровая

"И только министр обороны никак не сможет хотя бы цены нормально обнародовать (о закупках через Prozorro нечего и мечтать). Вопиющая управленческая несостоятельность или банальная коррупция", - добавил глава ЦПК.
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Топ комментарии
+15
А коли Рєзніков крайній раз звітував перед ВРУ про свою діяльність і витрати МО? Чи було це взагалі?
Знаю-знаю - "не на часі"...
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20.04.2023 11:56
+13
Резніков відкриває рота лише для того, щоб обісратися разом з "моїм президентом", який його благословив на все лайно.
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20.04.2023 11:57
+12
Як епіцентр умудряється торгувати військовою формою ?
Зараз там розпродаж літньої, яку не дають бійцям. Зі зрізаними личками.
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20.04.2023 13:59
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20.04.2023 11:51 Ответить
Зубів залишилося на пів раза можемо повторіть.
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20.04.2023 12:13 Ответить
Этого двузубого ВСУ взяли в плен на прошлой неделе...
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20.04.2023 12:14 Ответить
Тепер зрозуміла поява НЛО...може і в лісі ще щось здохло....разом з кацапами..
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20.04.2023 11:52 Ответить
А коли Рєзніков крайній раз звітував перед ВРУ про свою діяльність і витрати МО? Чи було це взагалі?
Знаю-знаю - "не на часі"...
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20.04.2023 11:56 Ответить
Резніков відкриває рота лише для того, щоб обісратися разом з "моїм президентом", який його благословив на все лайно.
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20.04.2023 11:57 Ответить
Міноборони закуповує якогось спортивного хека .
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20.04.2023 11:57 Ответить
..з турбопіддувом..
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20.04.2023 12:05 Ответить
"Мін оборони" зареестровано , як приватне підпиємство , і платить податки за свою діяльність. Керівник підприємства Рєзніков О.Ю.
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20.04.2023 12:05 Ответить
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20.04.2023 20:46 Ответить
Дуже цікавить вартість яєць пашот.
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20.04.2023 12:10 Ответить
Горбатого лише одна річ врятує...
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20.04.2023 12:32 Ответить
Як епіцентр умудряється торгувати військовою формою ?
Зараз там розпродаж літньої, яку не дають бійцям. Зі зрізаними личками.
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20.04.2023 13:59 Ответить
Резніков, як мародер, повинен сидіти за обкрадання наших збройних сил! Його публічна поява ганьбить країну. Невже владі слуг це не зрозуміло?
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20.04.2023 14:14 Ответить
І що ж тепер Резнікову робити, з чого жити? Ай-яй-яй...
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20.04.2023 14:42 Ответить
а збройові товари поки що купляють за свої гроші, бо те що дають це з загашників 50 років, а гум допомога не доходить
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20.04.2023 15:14 Ответить
думаю якщо через розголос їм не дадуть наживатися то буде взагалі саботаж закупівель як це відбувалося при попереднику Резнікова який зараз послом на курорті ..
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20.04.2023 17:24 Ответить
Другий рік війни…
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20.04.2023 17:55 Ответить
А як можна навести порядок у країні, діючий преЗедент якої, кришує крадіїв і рашистських агентів?
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20.04.2023 17:56 Ответить
зелені засекречують закупки, бо це на часі
а публікувати ціни на продукти, не на часі
війна в Україні!!!
ви що, не розумієте????
що абрамси прибули в Польщу та за тиждень будуть на сході, писати можна
що петріот в дорозі, взагалі, треба писати
а ціну на картоплю, не можна....
бо фсб взнає і буде піздєц!!!
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20.04.2023 21:12 Ответить
Может поэтому не дают F-16
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21.04.2023 09:15 Ответить
Я читав на Кавказ-центр, що Ізраіль давив на США, щоб ті не давали ефки, бо вони домовились з Пут.... що ті не дадуть Ірану Су-35, алекацапи надурили євреїв, Су-35 вже в Ірана, а у нас Ф-16 нема, і я не вірю в байку про пілотів про аеродроми, про паливо і про обслугу, все в нас є, нема яєць за океаном)))
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21.04.2023 09:48 Ответить
Поки більшість українського піплу не зрозуміє і не усвідомить це до кінця - в країні нічого в позитивний бік не зміниться:
24.02.22 року після 31-го року тотально нищівного артобстрілу зі сторони "31 річної української кримінально-мафіозної системи влади і корупції" почалася друга - вторинна фаза наступу на Україну зі сторони Рашостану.
Всі попередні влади, а насамперед - 95-й квартал - як виявилося - це не смішно: це не менш страшно, ніж 24.02.22.

Тому на лаві підсудних мають сидіти не тільки ті, хто реалізовував вторинну, але і ті, хто 31 рік найактивнішим чином реалізовував першу фазу війни проти України.
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21.04.2023 09:16 Ответить
А ікру для генералів закуповують?))
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21.04.2023 09:42 Ответить
 
 