Минобороны должны начать публикацию цен на продовольствие и одежду в Prozorro на этой неделе, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
23 апреля Минобороны должно постепенно начать публикацию закрытых цен на продукты питания и вооруженные товары (обувь, одежду и т.д.) через Prozorro.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что многие госзаказчики в сфере обороны (например, пограничники) уже давно не просто публикуют цены, а публично закупают через Prozorro
"Так что естественно, что цены благодаря конкурентной процедуре выходят значительно ниже тех, по которым покупает Резников.
Вот ГПСУ закупили для защитников замороженного хека и минтая по ценам ниже супермаркетов — 109,20 грн/кг и 105,60 грн/кг соответственно. Для сравнения, Минобороны во всех действующих контрактах по всей Украине закупает минтай по 120-150 гривен за килограмм, а хек – от 130 до 151 гривны", – говорится в сообщении.
Такая же ситуация и с закупкой одежды и обуви для военных, отмечает Шабунин. Тендер на берцы у пограничников выиграл украинский "Талан", а не какая-нибудь турецкая прокладка. За обувь для 15 тысяч наших защитников заплатили 2490 грн за пару. Да и немецкие рюкзаки Mil Tec пограничники получили по вполне рыночной цене — 1585 грн.
"И только министр обороны никак не сможет хотя бы цены нормально обнародовать (о закупках через Prozorro нечего и мечтать). Вопиющая управленческая несостоятельность или банальная коррупция", - добавил глава ЦПК.
Пожалуйста, подождите...
Знаю-знаю - "не на часі"...
Зараз там розпродаж літньої, яку не дають бійцям. Зі зрізаними личками.
а публікувати ціни на продукти, не на часі
війна в Україні!!!
ви що, не розумієте????
що абрамси прибули в Польщу та за тиждень будуть на сході, писати можна
що петріот в дорозі, взагалі, треба писати
а ціну на картоплю, не можна....
бо фсб взнає і буде піздєц!!!
24.02.22 року після 31-го року тотально нищівного артобстрілу зі сторони "31 річної української кримінально-мафіозної системи влади і корупції" почалася друга - вторинна фаза наступу на Україну зі сторони Рашостану.
Всі попередні влади, а насамперед - 95-й квартал - як виявилося - це не смішно: це не менш страшно, ніж 24.02.22.
Тому на лаві підсудних мають сидіти не тільки ті, хто реалізовував вторинну, але і ті, хто 31 рік найактивнішим чином реалізовував першу фазу війни проти України.