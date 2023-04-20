Кулеба и глава МИД Дании Расмуссен обсудили ускорение поставок 100 танков Leopard 1

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном об ускорении поставок 100 танков Leopard 1.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Во время нашего сегодняшнего разговора Ларс Люкке Расмуссен подтвердил, что Дания и Нидерланды передадут 14 танков Leopard 2. Мы глубоко благодарны за этот вклад. Мы также обсудили ускорение поставок 100 Leopard 1, которые уже были заявлены для повышения возможностей Украины", - говорится в сообщении.

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