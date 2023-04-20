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Кулеба и глава МИД Дании Расмуссен обсудили ускорение поставок 100 танков Leopard 1

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном об ускорении поставок 100 танков Leopard 1.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Во время нашего сегодняшнего разговора Ларс Люкке Расмуссен подтвердил, что Дания и Нидерланды передадут 14 танков Leopard 2. Мы глубоко благодарны за этот вклад. Мы также обсудили ускорение поставок 100 Leopard 1, которые уже были заявлены для повышения возможностей Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания вместе с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2
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так по тихому сотню Леопардов-2 и наберут... и сотню Леопардов-1 впридачу к ним...
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20.04.2023 13:36 Ответить
 
 