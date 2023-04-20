Кулеба и глава МИД Дании Расмуссен обсудили ускорение поставок 100 танков Leopard 1
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном об ускорении поставок 100 танков Leopard 1.
Об этом Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Во время нашего сегодняшнего разговора Ларс Люкке Расмуссен подтвердил, что Дания и Нидерланды передадут 14 танков Leopard 2. Мы глубоко благодарны за этот вклад. Мы также обсудили ускорение поставок 100 Leopard 1, которые уже были заявлены для повышения возможностей Украины", - говорится в сообщении.
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Alex_Dimitrov
показать весь комментарий20.04.2023 13:36 Ответить Мне нравится 1
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