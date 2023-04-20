Евросоюз готовит экстренные ограничения на импорт зерна из Украины, - Financial Times
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Брюссель готовит значительные ограничения на импорт украинского зерна в пять стран-членов ЕС. Он подвергся давлению со стороны Польши и Венгрии, в одностороннем порядке запретивших импорт для успокоения местных фермеров.
Об этом со ссылкой на информацию чиновников ЕС пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По данным издания, обсуждаемые шаги запретят импорт зерновой продукции в Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию, граничащие с Украиной, а также в Болгарию, за исключением реэкспорта в другие страны-члены ЕС или другие части мира. Запрет будет действовать до июня.
В Еврокомиссии накануне объявили, что планируют принять "превентивные меры" в отношении украинской агропродукции, однако не привели конкретных шагов.
Еврокомиссия заявила, что примет меры только в том случае, если правительства отменят свои текущие запреты, на что они еще не согласились. Для этого она применит редко используемые полномочия, содержащиеся в законе, либерализовавшем торговлю с Украиной, и ограничит новые защитные меры лишь несколькими странами-членами, а не всем Евросоюзом.
Эти страны также получат 100 млн евро из фондов ЕС для компенсации ущерба фермерам.
Значительная часть поступающего в ЕС украинского зерна оставалась в соседних с Украиной странах и снижала цены на внутреннем рынке. ЕС хочет продлить военный режим торговли с Украиной, когда его срок истечет в июне, но пересмотренная версия будет иметь более сильные положения, которые позволят ЕС быстрее принимать меры по "защите" собственного рынка в будущем.
Брюссель организует колонны грузовиков, поездов и барж для транспортировки зерна в порты, откуда его можно будет отправить в нуждающиеся страны, сказал другой чиновник. Это также увеличит пропускную способность реки Дунай.
Многие коммерческие трейдеры отказываются платить за этот транспорт, поскольку он стоит дороже традиционной морской торговли через Черное море.
Остается непонятно, как это будет финансироваться и организовываться. По словам европейского чиновника, Испания пыталась субсидировать поезд для перевозки зерна через континент, но гораздо дешевле импортировать зерно из Латинской Америки.
Пожалуйста, подождите...
Про "робочу силу" це для розуміння справжніх намірів сусідів, які діють виключно у своїх інтересах по всім питанням.
А за "чесні апріорі" дякую, давно так не ржав.
Зараз - ЖРІТЕ!
temu miszevi agrarii ne v zmozi prodaty svoe zerno za "normal´nymy" zinamy, terpljat´ zbytky....
4y zarplatnju vijs´kovym?
Фермери у ЄС дотаційнi ( tak, ale okremi, ta v okremyh umovah, posuha, napryklad, abo povin+)
tak prote tse e garantija vid derzavy, 6o agrarii ne stanyt´ bankrotamy 4erez pogodni umovy abo 6e jakys´ faktorivy) ta otrymajut´ dostojnu zarplatnju...
a ukrains´ki agrarii jaku piddtrymku majut´? i jaku zarplatnju? 🧐
і постійно це підтверджують, ну а дебіли їм вірять і досі, бо уважно слідкують за театром одного актора на єдиному телемарафоні.. бо вони дебіли секти кварталу зелених ліхтарів, який оце зараз прибирає своїх конкурентів - Пашу-мерседеса з ФСБ УРПЦ МП на користь нових святих - Бєні-дермака
недовго фраєр танцював.
З пакращенням вас. Вже сьогодні.
@BorisenkoBoris
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5 ч
Хто виграв з Зернової Угоди Україна нічого НЕотримала До бюджету надходжень НОЛЬ Iмідж держави,зерно якої продається "в чорну"-по заниж\цінам Здобули рф отримала по ЦIЙ Угоді можл\вивозити зерно,мін\добрива Отримала $МЛРДи Якими оплатила"кулі"-для НАС
Навіть пішли на поступки кацапам.
А тепер заборона. Голодні закінчились ? ЧИ то була уловка скасувати з цапів санкції ?
За кацапский газ мы отдавали оружие, разрешили кацапам хозяйничать в Крыму и тд. За вывоз зерна мы подорвём отношения с ЕС и в первую очередь, дискредитируем себя в глазах граждан ЕС, у которых, по факту отбираем доход! Нужно просто взять и РЕЗКО в обьемах сократить посевы зерновых. И пусть у Китая, ООН и прочих стран 3-го мира горит срака, а что же они будут жрать! И пустиь они активно включаются в коалицию по уничтожению кацапстана!
Но нет, мы лучше засеем все, что можно, а потом будем рассказывать, что нужно перемирие с кацапами, иначе в Африке голод будет! А то, что у нас от этого гибнут сотни и тысячи, всех этих ребят не интересует! А то, что доходы от продажи этих млн. тонн зерна приходят в бюджет, уже давно имееются серьезные сомнения! А вот проблемы с ЕС сыпятся в "копилку" аж бегом и без ограничений!
І останнє по ситуаціі із блокуванням українського зерна в Польщі.
Давайте розберемось в питанні, а для цього вивчимо передісторію.
Рік то у ЄС відкрило нам кордони, щоб допомогти із транзитом українського
продовольства аби рятувати ті країни, які мали дефіцит і продовольчу кризу.
Впершу чергу краіни Африки.
Але замість транзиту понаповнювали прикордонні склади і елеватори.
Чим спричинили в тих країнах кризу
Паралельно українські ділки (як правило посередники) понавозили своє
продовольство, забивши внутрішні ринки Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії.
До речі, частину продовольства завозили невідповідної якості і продавали як
найвищої.
Прокуратури Польщі вже порушила через це низку кримінальних справ
Тобто українці показали себе м'яко кажучи неетичними
А тепер ми здивовані, що краіни ЄС у відповідь почали захищатися, вказуючи
нам на нашу неетичну поведінку
Ось і вся суть цієї ситуації.
То може з себе почати, а не розказувати про поганих поляків?