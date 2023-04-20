Евросоюз готовит экстренные ограничения на импорт зерна из Украины, - Financial Times

Брюссель готовит значительные ограничения на импорт украинского зерна в пять стран-членов ЕС. Он подвергся давлению со стороны Польши и Венгрии, в одностороннем порядке запретивших импорт для успокоения местных фермеров.

Об этом со ссылкой на информацию чиновников ЕС пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По данным издания, обсуждаемые шаги запретят импорт зерновой продукции в Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию, граничащие с Украиной, а также в Болгарию, за исключением реэкспорта в другие страны-члены ЕС или другие части мира. Запрет будет действовать до июня.

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В Еврокомиссии накануне объявили, что планируют принять "превентивные меры" в отношении украинской агропродукции, однако не привели конкретных шагов.

Еврокомиссия заявила, что примет меры только в том случае, если правительства отменят свои текущие запреты, на что они еще не согласились. Для этого она применит редко используемые полномочия, содержащиеся в законе, либерализовавшем торговлю с Украиной, и ограничит новые защитные меры лишь несколькими странами-членами, а не всем Евросоюзом.

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Эти страны также получат 100 млн евро из фондов ЕС для компенсации ущерба фермерам.

Значительная часть поступающего в ЕС украинского зерна оставалась в соседних с Украиной странах и снижала цены на внутреннем рынке. ЕС хочет продлить военный режим торговли с Украиной, когда его срок истечет в июне, но пересмотренная версия будет иметь более сильные положения, которые позволят ЕС быстрее принимать меры по "защите" собственного рынка в будущем.

Брюссель организует колонны грузовиков, поездов и барж для транспортировки зерна в порты, откуда его можно будет отправить в нуждающиеся страны, сказал другой чиновник. Это также увеличит пропускную способность реки Дунай.

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Многие коммерческие трейдеры отказываются платить за этот транспорт, поскольку он стоит дороже традиционной морской торговли через Черное море.

Остается непонятно, как это будет финансироваться и организовываться. По словам европейского чиновника, Испания пыталась субсидировать поезд для перевозки зерна через континент, но гораздо дешевле импортировать зерно из Латинской Америки.