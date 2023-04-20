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Новости За рубежом
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Евросоюз готовит экстренные ограничения на импорт зерна из Украины, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зерно

Брюссель готовит значительные ограничения на импорт украинского зерна в пять стран-членов ЕС. Он подвергся давлению со стороны Польши и Венгрии, в одностороннем порядке запретивших импорт для успокоения местных фермеров.

Об этом со ссылкой на информацию чиновников ЕС пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По данным издания, обсуждаемые шаги запретят импорт зерновой продукции в Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию, граничащие с Украиной, а также в Болгарию, за исключением реэкспорта в другие страны-члены ЕС или другие части мира. Запрет будет действовать до июня.

Также читайте: В Румынии партия просит запретить импорт зерна из Украины

В Еврокомиссии накануне объявили, что планируют принять "превентивные меры" в отношении украинской агропродукции, однако не привели конкретных шагов.

Еврокомиссия заявила, что примет меры только в том случае, если правительства отменят свои текущие запреты, на что они еще не согласились. Для этого она применит редко используемые полномочия, содержащиеся в законе, либерализовавшем торговлю с Украиной, и ограничит новые защитные меры лишь несколькими странами-членами, а не всем Евросоюзом.

Также читайте: Еврокомиссия не поддерживает одностороннее прекращение импорта украинского зерна в страны ЕС

Эти страны также получат 100 млн евро из фондов ЕС для компенсации ущерба фермерам.

Значительная часть поступающего в ЕС украинского зерна оставалась в соседних с Украиной странах и снижала цены на внутреннем рынке. ЕС хочет продлить военный режим торговли с Украиной, когда его срок истечет в июне, но пересмотренная версия будет иметь более сильные положения, которые позволят ЕС быстрее принимать меры по "защите" собственного рынка в будущем.

Брюссель организует колонны грузовиков, поездов и барж для транспортировки зерна в порты, откуда его можно будет отправить в нуждающиеся страны, сказал другой чиновник. Это также увеличит пропускную способность реки Дунай.

Также читайте: Словакия разрешила транзит сельхозпродуктов из Украины, но запретила импорт

Многие коммерческие трейдеры отказываются платить за этот транспорт, поскольку он стоит дороже традиционной морской торговли через Черное море.

Остается непонятно, как это будет финансироваться и организовываться. По словам европейского чиновника, Испания пыталась субсидировать поезд для перевозки зерна через континент, но гораздо дешевле импортировать зерно из Латинской Америки.
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Топ комментарии
+22
якщо поспіхом крадуть і за півціни збувають, руйнуючи ринкову ціну, то звісно буде невдоволення чесних європейських аграріїв
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20.04.2023 13:35
+18
Вавочка впєчалі. Не буде відкатів. Ехх...
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20.04.2023 13:39
+18
А чому ви вирішили, що вони "чесні"? Типова картельна змова, а коли на ринок зайшов новий гравець, відразу почали скиглити. На дешеву робочу силу з України вони не жалілися.
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20.04.2023 14:01
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Правила форума Совет форумчан
якщо поспіхом крадуть і за півціни збувають, руйнуючи ринкову ціну, то звісно буде невдоволення чесних європейських аграріїв
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20.04.2023 13:35 Ответить
А чому ви вирішили, що вони "чесні"? Типова картельна змова, а коли на ринок зайшов новий гравець, відразу почали скиглити. На дешеву робочу силу з України вони не жалілися.
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20.04.2023 14:01 Ответить
бо аграрії апріорі люди чесні...попрацюєте на землі зрозумієте....картельна змова тут до чого? Чи всі аграрії ЄС об'єднані в картель?!))) Не трейдери, а саме аграрії! А дешева робоча сила тут взагалі яким чином до цієї теми?!
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20.04.2023 14:07 Ответить
Ну як можна бути таким вузьколобим?
Про "робочу силу" це для розуміння справжніх намірів сусідів, які діють виключно у своїх інтересах по всім питанням.
А за "чесні апріорі" дякую, давно так не ржав.
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20.04.2023 14:16 Ответить
Давай ти спочатку отримаєш економічну освіту, потім захистиш кандидатську, потім отримаєш досвід в галузі сільского господарства та ЗЄД, як це у мене, а потім приходь разом посміємось над невігласами
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20.04.2023 14:21 Ответить
польські бариги нажилися на українському зерні, а тепер наживуться польські аграрії зрубавши додаткові дотаційні мільйони із євробюджету.
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20.04.2023 14:31 Ответить
Ну як можна бути таким вузьколобим та не розуміти, що одночасна відмова декількох країн Європи ввозити українську агропродукцію це передусім пов"язано з невиконанням умов українськими посередниками (агро-трейдерами) умов про які домовлялися з країнами-партнерами. Домовлялися про транзит сільгосп-продукції через Польщу, Словаччину, Румунію, а по дорозі почали тупо продавати в цих країнах, ще й по демпінгових цінах. Через що й маємо тепер фактично бойкот продажу агропродукції України в цих надважливих прикордонних країнах ЄС. Беручи до уваги те, що всі агротрейдери це фірми з багатомільярдними обертами, всі ці фірми контролюються з ОПи. Тільки вузьколобі "какієразніци" не зрозуміють, то це чергова диверсія проти економіки, зокрема проти аграрного сектора України, який приносив Україні більше половини валютних надходжень від експорту. Оманські партнери "найвеличнішого" та дЄрьмака в кремлі просто аплодують, бо так ефективно нищити українську державу зсередини не вдавалося ані Медведчуку ані Януковичу. Бо таким чином вбивають двох зайців - нищать українську економіку, псують імідж Україні та псують стосунки з нашими партнерами - Польщею, Словаччиною, Болгарією, Румунією.
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20.04.2023 17:14 Ответить
Хто сказав, що скидати ціну- це нечесно? Просто агропромисловість України на голову вище любої європейської, більш продуктивна. Фермери у ЄС скрізь дотаційні. А Україна ще на цьому заробляє, і великі гроші заробляє.
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20.04.2023 14:20 Ответить
В отличие от США европейское лоббирование интересов практически ничем не ограничено. В том числе и в аграрной политике. И интересы аграриев не зернотрейдеры лоббируют, согласитесь)
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20.04.2023 14:34 Ответить
це неважливо... є митна вартість продукції яка вивозиться, вона дуже занижена...і роблять це в Україні...щоб швидше красти, я вже не кажу що навіть ті грощі не повертаються в країну...
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20.04.2023 14:39 Ответить
Я не совсем об этом. Не говорю о стоимости и себестоимости. Говорю о практически одновременных протестах в нескольких странах. Причем очень быстро были пролоббированы к рассмотрению в высших эшелонах власти и сейчас лоббируются на уровне ЕС. Что это, если не спланированная акция. Я не дохожу в своих рассуждениях до элементов экономической войны, но похоже что они есть
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20.04.2023 14:49 Ответить
спочатку була крадіжка в Україні грошей у аграріїв, все інше похідні речі...
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20.04.2023 14:56 Ответить
Ну тут не могу не согласиться) первопричина всегда есть, но и она не всегда об'ясняет последствия)
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20.04.2023 15:06 Ответить
без зрады жить не можете? Караул, держи вора??? тяжелый случай.
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20.04.2023 22:28 Ответить
Ось вам і кандидатство в ЄС.
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20.04.2023 13:36 Ответить
а як висобі думали??,),, і нічого там такого немає,), просто потрібно або хрестик зняти, або труси надіти, по іншому - ніяк,),
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20.04.2023 13:58 Ответить
в кремлі бурні овації.браво !!!
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20.04.2023 13:37 Ответить
ніхто не хоче розбиратися в ситуації..., може обмеження на це якось повпливають
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20.04.2023 13:38 Ответить
Так-так, все правильно. Головне, щоб у еуропейських фермерів все було нормально. А те, що країна, яка це зерно постачає, втрачає людей і не може нормально існувати через війну, це нікого не обходить...
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20.04.2023 13:39 Ответить
В 2019р треба було думати про країну, а не про шашликі.
Зараз - ЖРІТЕ!
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20.04.2023 14:10 Ответить
Не у 2019-му, а у 1991-му.
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20.04.2023 14:57 Ответить
та , ви, видно і тоді не думали(((
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20.04.2023 18:34 Ответить
Вавочка впєчалі. Не буде відкатів. Ехх...
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20.04.2023 13:39 Ответить
Тобто, зерно України обвалило ринок ЄС? А як же ми тоді можемо в нього вступити, якщо наш товар їм ринки обвалює?
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20.04.2023 13:43 Ответить
prosto zina brosova 🤓
temu miszevi agrarii ne v zmozi prodaty svoe zerno za "normal´nymy" zinamy, terpljat´ zbytky....
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20.04.2023 13:55 Ответить
Хто сказав, що скидати ціну- це бросова ціна? Просто агропромисловість України на голову вище любої європейської, більш продуктивна і ефективна. Фермери у ЄС скрізь дотаційні. А Україна ще на цьому заробляє великі гроші.
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20.04.2023 14:22 Ответить
"Україна заробляє великі гроші", kazete... a de vony podilysja? 4y, moze, pensiju pidvy6ily?

4y zarplatnju vijs´kovym?

Фермери у ЄС дотаційнi ( tak, ale okremi, ta v okremyh umovah, posuha, napryklad, abo povin+)

tak prote tse e garantija vid derzavy, 6o agrarii ne stanyt´ bankrotamy 4erez pogodni umovy abo 6e jakys´ faktorivy) ta otrymajut´ dostojnu zarplatnju...

a ukrains´ki agrarii jaku piddtrymku majut´? i jaku zarplatnju? 🧐
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20.04.2023 18:06 Ответить
аніматори Бєні - тупікова гілка розвитку влади в Україні..
і постійно це підтверджують, ну а дебіли їм вірять і досі, бо уважно слідкують за театром одного актора на єдиному телемарафоні.. бо вони дебіли секти кварталу зелених ліхтарів, який оце зараз прибирає своїх конкурентів - Пашу-мерседеса з ФСБ УРПЦ МП на користь нових святих - Бєні-дермака
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20.04.2023 13:44 Ответить
Та ми и до цього туди сильно не поставляли --- Азія Близькии Схід Африка .
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20.04.2023 13:47 Ответить
Не поставляли, бо через мита країнам ЄС було невигідно купувати наше зерно. А як мито прибрали, то наше зерно виявилося дешевшим від європейського і їхні трейдери захотіли на цьому заробити. Та ще й користувалися тим, що наші не мали змоги продавати зерно іншими шляхами і відповідно ціну можна було вибити ще кращу.
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20.04.2023 14:00 Ответить
недовго музика грала,
недовго фраєр танцював.
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20.04.2023 13:49 Ответить
"Дозволити всім суб'єктам господарювання продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв з 10:00 до 21:00"

З пакращенням вас. Вже сьогодні.
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20.04.2023 13:52 Ответить
Бухнути ніколи не пізно.)
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20.04.2023 13:55 Ответить
Війна війною--а всеж таки гроші пахнуть
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20.04.2023 13:54 Ответить
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

5 ч

Хто виграв з Зернової Угоди Україна нічого НЕотримала До бюджету надходжень НОЛЬ Iмідж держави,зерно якої продається "в чорну"-по заниж\цінам Здобули рф отримала по ЦIЙ Угоді можл\вивозити зерно,мін\добрива Отримала $МЛРДи Якими оплатила"кулі"-для НАС

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20.04.2023 13:55 Ответить
Там Єрмак попрацював. Знаю ,що великих зернотрейдерів,які працюють по-білому і з аграріями тільки в яких є акти на землю , туди майже не допускали.
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20.04.2023 14:05 Ответить
https://forbes.ua/ru/money/shlyakh-ukraini-do-es-bude-neprostim-zernova-kriza-tse-pidtverdila-rozvyazati-problemu-mozhe-depozitna-sistema-dlya-zerna-vvazhae-gennadiy-radchenko-18042023-13132
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20.04.2023 13:56 Ответить
На кого робимо ставку? Практично Україна віддає свої кращих синів та дочок за спокій европи, а та навіть не може в наше положення війти. До кого ми просимся? За кого щитом стоїмо?
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20.04.2023 14:03 Ответить
Там есть Закон и определённый порядок ! А когда наши начинают возить контробасом, по левым схемам, сбивают цены, то появляется такая реакция !
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20.04.2023 14:09 Ответить
Копец, 90% участников форума преживает за бедных польских фермеров, которые живут за счет дотаций. А за Украину не переживают, у кторой агропродукция была самой большой статьей доход экспорта. Что нечем будет платить зарплаты , пенсии стипендии, не будет денег за выплаты ЗСУ, главное пнуть посильнее Украину и поцеловать жопу хорошим европейцам.
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20.04.2023 14:30 Ответить
за це все відповідає одне миршаве зелене створіння, а не фермери з ЄС... і , тим більше не читачі - дописувачі Цензора...
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20.04.2023 18:37 Ответить
Вибач, я ніколи не буду ні за ЄС, ні за росію, Я впершу чергу вболіваю за власні інтереси України. нам треба вчитися себе поважати і перерости комплекси меншовартості. То на росію молилися 25 років, теперь на ЄС молимся. Про зелене міршаве створіння- це він для нас такий. Тільки ми маємо право його критикувати. А за кордоном його повинні всі поважати , бо це законно обраний президент України. Це стосуєтсь і наших фермерів і всього решта.
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21.04.2023 12:20 Ответить
Україна віддає синів і дочок за свій спокій!
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20.04.2023 14:12 Ответить
скоріше , за свою тупість! але, то таке... головне , шо зільоним ВСЄ ВАКРУГ ЧТОТО ДАЛЖНИ!
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20.04.2023 18:39 Ответить
То кубили б українське дешеве і продали б дорожче...
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20.04.2023 14:04 Ответить
То трейдери так і роблять, а місцевих фермерів нафіг послали.
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20.04.2023 14:14 Ответить
Там ще веселіше. Якісне зерно завозять як технічне, а продають як якісне демпінговане.
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20.04.2023 14:43 Ответить
То волали що треба нагодувати бідні країни.
Навіть пішли на поступки кацапам.
А тепер заборона. Голодні закінчились ? ЧИ то була уловка скасувати з цапів санкції ?
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20.04.2023 14:07 Ответить
Санкції скасовували за морський вивіз
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20.04.2023 14:15 Ответить
яка різниця яким шляхом возити
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20.04.2023 14:17 Ответить
презираю этих европейских *********.
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20.04.2023 14:32 Ответить
По сути проблема комплексная и стоит из за огромного различия дохода между странами Европы. Потому польские фермеры роптит на украинцев. А на самих поляков - страны Балтии (где поляки нагло демпингует местных) и вся западная Европа.
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20.04.2023 14:33 Ответить
Можно поподробнее о польском демпинге на рынке стран Балтии? Или ссылку где почитать?
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20.04.2023 14:57 Ответить
Точные линки сейчас не найду. Но проблема там что у местных фермеров тут на месте уже не получается продать дешевле польской сельскохозяйственной продукции. Тут выращенный объём меньше и климат холоднее.
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20.04.2023 19:50 Ответить
Поляки вирішили заробити на українському зерні. Звичайні бізнесмени. Вирішили проігнорувати своїх фермерів, які притримували зерно до весни, щоб продати дорожче, як це завжди буває. Тому багато хто взяли кредити в банках для того щоб взяти в оренду площі для зберігання, та для купівлі дешевого українського зерна. До цього додалася оборутка з закупівлею технічного зерна великими фірмами, яке насправді не було технічним, а високоякісним. Це зерно зразу ж потрапило на млини. Що спричинило кризу на ринку продуктів харчування. Звичайна людська жадібність, і державна корупційна складова. Зараз не можуть продати це зерно на внутрішньому ринку, а про зовнішні ніхто не подумав. Кредити потрібно вже віддавати, а нічим. Влетіли фермери, які притримувпли зерно, і ті, хто розраховували заробити. А довопойопи розповідають, що винна у всьому українська сторона.
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20.04.2023 14:39 Ответить
То у нас была "священная корова" в виде газа из россии, "альтернативы которому на земле не существовало" , теперь у нас новая "корова" - зерно, которым мы обязаны кормить весь Мир, ведь это же наша ответственность, мы в ООН обещали! Но, по факту, как и в первом случае, так и во втором - за всеми этими "благими порывами" стоит банальное желание набить свои карманы, сильно навредив государству в первую очередь!
За кацапский газ мы отдавали оружие, разрешили кацапам хозяйничать в Крыму и тд. За вывоз зерна мы подорвём отношения с ЕС и в первую очередь, дискредитируем себя в глазах граждан ЕС, у которых, по факту отбираем доход! Нужно просто взять и РЕЗКО в обьемах сократить посевы зерновых. И пусть у Китая, ООН и прочих стран 3-го мира горит срака, а что же они будут жрать! И пустиь они активно включаются в коалицию по уничтожению кацапстана!
Но нет, мы лучше засеем все, что можно, а потом будем рассказывать, что нужно перемирие с кацапами, иначе в Африке голод будет! А то, что у нас от этого гибнут сотни и тысячи, всех этих ребят не интересует! А то, что доходы от продажи этих млн. тонн зерна приходят в бюджет, уже давно имееются серьезные сомнения! А вот проблемы с ЕС сыпятся в "копилку" аж бегом и без ограничений!
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20.04.2023 14:43 Ответить
Взять и сократить - це потрійни постріл собі у ногу. По-перше, це чиясь зарплата. По-друге, це ланцюжки, які годують інші галузі. По-третє, це падіння валютної виручки - тобто знецінення гривні.
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20.04.2023 20:11 Ответить
Ще хтось буде захищати європейських виродків після цього ? Тобто бариги з Європи купували у нас зерно а винна Україна
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20.04.2023 14:52 Ответить
десь так, замість перекрити переливи заборонили імпорт та транзит
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20.04.2023 16:11 Ответить
Так шо, вже гАлАдаюШШіх нЄт?
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20.04.2023 14:57 Ответить
Так що ми ідьом в Євросоюз чи пока подождьом...?
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20.04.2023 15:02 Ответить
Зерно, та й багато іншого продать на експорт не виробники, а прокладки які те зерно скупають за нал, а потім продають та ще й отримують 20 відсотків ндс, так що не розводьте соплі, тут чесними аграріями і не пахне, а тхне зеленою шмарклею...
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20.04.2023 15:16 Ответить
Таких хитрожопих як польські фермери ще треба пошукати. Видоїти дотації з Євросоюзу, використати ураїнців як робочу силу, змусити уряд виключити конкурента, тепер плач щоб і не було реекспорту і з сусідніх держав а найкраще накласти мито руками Євросоюзу. Про зону вільної торгівлі ніхто не чув
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20.04.2023 15:27 Ответить
Скорее польское правительство. Даже старое советское вооружение, которое Польша отдает Украине, она же проводит через EFP получая компенсацию европейскими деньгами. На которые покупает вооружения для себя в Ю.Корее и США. Польша защищает свои польские интересы. Если они совпадают с украинскими, то ладно. Если нет, ну извините.
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20.04.2023 16:04 Ответить
головне кричати найголосніше))))
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20.04.2023 18:41 Ответить
И что теперь Украине делать с зерном. ***** подарить ?
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20.04.2023 15:29 Ответить
Транзитом в Германию. У нас украинского зерна как и украинского продуктов - нет. Особенно необходимо пиво "Черниговское". Одно из самых лучших, что пробовал.
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20.04.2023 16:06 Ответить
Почитайте польськкі новини, є ж перекладач. Там буде першоджерело. Зараз для польських фермерів за тонну збіжжя платять 560 злотих, як і за українське. Польська держава зобов'язалася доплачувати своїм фермерам до 1 400 злотих тонна. Також була проблема з перевіркою якості - все зерно з України йшло як технічне, а ця категорія в Польщі не підлягає фітозооперевіркам. І ще - в Польщі якщо у тебе 100 гектарів, то ти великий фермер, а у нас самі знаєте по скільки тисяч га мають латифундисти, які також отримують субсидії від держави, щоправда поляки мають доплату навіть на солярку для с/г техніки. Висновок - продавати перероблене зерно, знизити ціни на українському ринку хоча б на борошно і буде виторг зернотрейдерам, які замість транзиту через Європу збували свій товар у самій Європі, за що поплатилася ціла Держава.
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20.04.2023 15:30 Ответить
То ли ещё будет…
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20.04.2023 16:10 Ответить
зелені придурки, шо ви зробили?
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20.04.2023 16:25 Ответить
ЗЕлені не придурки, просто вони відпрацьовують 30 оманських ********* від кремлівського ху@ла. Для цих виродків війна це лише бізнес, нічого особистого... Бо Україна для цього кагалу це лише "бізнес-уголок", де можна безкарно обувати неперебірливий "електорат", який дивиться на все це ганьбище, але геть нічого не розуміє, бо "квартальне" мислення надійно блокує будь-яке розуміння того, що насправді відбувається в країні, яку вони своїми руцями віддали у 2019 на поталу ватним кремлівським скоморохам...
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20.04.2023 17:23 Ответить
а может польские придурки в этом случае??
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20.04.2023 22:33 Ответить
Viktor Taran

І останнє по ситуаціі із блокуванням українського зерна в Польщі.

Давайте розберемось в питанні, а для цього вивчимо передісторію.

Рік то у ЄС відкрило нам кордони, щоб допомогти із транзитом українського
продовольства аби рятувати ті країни, які мали дефіцит і продовольчу кризу.

Впершу чергу краіни Африки.

Але замість транзиту понаповнювали прикордонні склади і елеватори.
Чим спричинили в тих країнах кризу

Паралельно українські ділки (як правило посередники) понавозили своє
продовольство, забивши внутрішні ринки Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії.

До речі, частину продовольства завозили невідповідної якості і продавали як
найвищої.

Прокуратури Польщі вже порушила через це низку кримінальних справ

Тобто українці показали себе м'яко кажучи неетичними

А тепер ми здивовані, що краіни ЄС у відповідь почали захищатися, вказуючи
нам на нашу неетичну поведінку

Ось і вся суть цієї ситуації.

То може з себе почати, а не розказувати про поганих поляків?
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20.04.2023 23:32 Ответить
А де наші контр-санкції!?
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23.04.2023 17:10 Ответить
 
 