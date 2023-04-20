С бывшим нардепом Олегом Барной, погибшим в бою против оккупантов, простятся 21 апреля в Киеве

Прощание с бывшим нардепом Олегом Барной, погибшим в бою против оккупантов, состоится 21 апреля в Киеве.

Об этом в Facebook сообщил депутат Киевского городского совета Александр Погребиский, передает Цензор.НЕТ.

"Прощание с Олегом Барной, сыном своей страны, защитником своего народа, честным и откровенным, народным депутатом 8-го созыва, будет в пятницу 21 апреля, в 11:00 в Михайловском, затем на Майдане независимости в Киеве. Погиб, как настоящий воин, штурмуя позиции орков, в ближнем бою", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 17 апреля на войне погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. Ему было 55 лет.

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