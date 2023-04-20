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Детей с оккупированных территорий отправляют в специальные лагеря в Крыму, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія,табір

Школьников с временно оккупированных украинских территорий в специально оборудованные лагеря во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр

На временно оккупированных территориях Украины оккупанты усиливают принудительное насаждение российской агрессивной идеологии. Особое внимание уделяется молодежи", - говорится в сообщении.

Маляр сообщила, что на оккупированных территориях захватчики начали мощную пропагандистскую кампанию по добровольной отправке школьников в специально оборудованные лагеря в Крыму.

Также читайте: Контрнаступательные действия уже идут, ВСУ готовятся к полному освобождению территорий, - Маляр

"В указанных лагерях предполагается проживание детей в спартанских условиях и проведение с ними интенсивных мероприятий так называемого "военно-патриотического воспитания" под руководством военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации.

Крім того, російські окупаційні адміністрації погрожують батькам, які відмовляються відправляти своїх дітей до таких таборів, тим що скоро всіх школярів відправлятимуть в зазначені табори у примусовому порядку", - додала Маляр
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Топ комментарии
+12
Там їх зроблять живим щитом, як почнемо наступ на Крим.
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20.04.2023 14:46
+4
Інкубатор терористів. Знайти координати і знищити з надзвичайною упередженістю.
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20.04.2023 14:44
+4
Яничарів хочуть виховати.
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20.04.2023 14:51
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Інкубатор терористів. Знайти координати і знищити з надзвичайною упередженістю.
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20.04.2023 14:44 Ответить
кацап?
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20.04.2023 14:57 Ответить
Proud American. You?
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20.04.2023 15:10 Ответить
Там їх зроблять живим щитом, як почнемо наступ на Крим.
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20.04.2023 14:46 Ответить
Для того їх туди і відпривляють.
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20.04.2023 14:46 Ответить
чують що після Бахмута відразу на Крим підемо. Очко жим-жим у них.
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20.04.2023 15:04 Ответить
Яничарів хочуть виховати.
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20.04.2023 14:51 Ответить
живий щит...
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20.04.2023 14:54 Ответить
Ради освобождения Украины придется этот щит принести в жертву. Такая цена галочки в бюлетене их родителей в 2019 году, которые их не вывезли подальше от войны. Так что ничего страшного, жизнь продолжается. А когда погибает ребенок или взрослый, то не понимаю почему эти две смерти пытаются сравнивать, если они равнозначны по сути? Каждая жизнь важна. На чаше весов все имеют одинаковый вес, разве что не жалко старых маразматических совкодрочеров. Про них через пол часа никто и не вспомнит.
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20.04.2023 15:06 Ответить
Ось вам ска результат політики ЗЕ.... ну що 73%???? вам досить???? "чи єщьо дать єму адін строк"? а то він і його шайка ще не прибарахлилися.... а ви тим часом шашликі папробуєтє на майскіє...
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20.04.2023 15:10 Ответить
Мені цікаво, чим ця паскудь з МО займається, окрім базікання, що ми з своїх кишень постійно купляємо на фронт
- форму,
- ліки,
- перев'язочні пакети,
- гумові сапоги,
- дощовики,
- маскувальні сітки
???!!!!

Яким таким чином в МО для ЗСУ маскувальних сіток нема, а в супермаркетаз типу Епіцентру їх валом по дурним цінам???!!!!
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20.04.2023 17:10 Ответить
 
 