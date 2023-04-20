Детей с оккупированных территорий отправляют в специальные лагеря в Крыму, - Маляр

Школьников с временно оккупированных украинских территорий в специально оборудованные лагеря во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр

На временно оккупированных территориях Украины оккупанты усиливают принудительное насаждение российской агрессивной идеологии. Особое внимание уделяется молодежи", - говорится в сообщении.

Маляр сообщила, что на оккупированных территориях захватчики начали мощную пропагандистскую кампанию по добровольной отправке школьников в специально оборудованные лагеря в Крыму.

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"В указанных лагерях предполагается проживание детей в спартанских условиях и проведение с ними интенсивных мероприятий так называемого "военно-патриотического воспитания" под руководством военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации.

Крім того, російські окупаційні адміністрації погрожують батькам, які відмовляються відправляти своїх дітей до таких таборів, тим що скоро всіх школярів відправлятимуть в зазначені табори у примусовому порядку", - додала Маляр