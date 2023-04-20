СМИ нашли ранее неизвестную недвижимость Коломойского: замок 15 века и апартаменты напротив Эйфелевой башни. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
На французские компании, конечным бенефициарным владельцем которых является сестра Игоря Коломойского Лариса Черток, зарегистрированы две квартиры, четверо апартаментов, два подвальных помещения и два паркоместа напротив Эйфелевой башни в Париже. Также Черток владеет замком, построенным в 15 веке, вблизи французского берега Женевского озера и хозяйственными постройками и земельными наделами рядом с ним.
Об этом идет речь в расследовании журналистов "Схем", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По данным журналистов, на французскую компанию Beethoven VI, которой через фирму из Монако Beethoven Holding владеет сестра Коломойского, записаны два паркоместа по адресу 14 Sq. Alboni в Париже и апартаменты на шестом этаже дома на 1 Rue Beethoven.
"По этому же адресу (1 Rue Beethoven) другая французская компания – Beethoven III – владеет квартирой на третьем этаже, а также четырьмя апартаментами и двумя подвалами. Основателем компании является та же монашеская фирма Beethoven Holding Ларисы Черток. Недвижимость расположена рядом с историческими садами Трокадеро, напротив – через реку Сена – возвышается Эйфлева башня. Парижскую недвижимость семья Коломойского приобрела в 2018 году", - говорится в материале.
В поселке Люлли (в 10 километрах от Женевского озера, французский департамент Верхняя Савоя) Лариса Черток владеет замком Буффавен (Château de Buffavens), говорится в расследовании.
Замок возведен в 15 веке, на краеведческих сайтах отмечают, что он является одним из немногих сооружений, "лучше всего сохранивших характер того времени". На стенах замка остались следы от снарядов женевских солдат, захвативших Буффавент в 1590 году, а внутри должен был сохраниться герб основателей – семьи Ланженов.
Комплексом (площадь 109 368 кв.м.), куда входит сам замок (подвальный этаж и еще три над ним), пристройка и земельный участок, владеет компания SCI DE Buffavent. Ее основателем с 2014 года является компания из Монако – Lully Real Estate, которой, согласно документам, владеет сестра Игоря Коломойского", - пишут "Схемы".
До осени 2014 года замок был собственностью Оксаны Палицы (жены Игоря Палицы – соратника Коломойского). В документах, касающихся передачи имущества от Палицы к Черткам, говорится, что на территории вокруг замка запланированы масштабные преобразования.
"Пристройка под названием "амбар" – предназначена для превращения в здание, жилую площадь на двух уровнях с оздоровительной зоной и открытым бассейном", "небольшое здание в саду, предназначенное для превращения в садовый сарай или место для барбекю, "прилегающий ландшафт после преобразования будет включать теннисную, баскетбольную и футбольную площадки". Спортплощадки, согласно спутниковым снимкам, появились у замка в 2016 году.
Ранее "Следствие Инфо" в фильме-расследовании "Сорвать банк" сообщало, что именно на Ларису Черток оформлена недвижимость семьи Коломойского во Франции и Швейцарии. В феврале 2022 года швейцарский суд отклонил иск Черток против иммиграционных органов, отказавших ей в натурализации (процесс предоставления иностранцу гражданства) из-за сомнений в происхождении ее капитала.
Журналисты "Схем" направили вопрос Игорю Коломойскому о происхождении средств у его сестры для покупки вновь обнаруженной недвижимости во Франции, однако ответов не получили.
Пожалуйста, подождите...
За Беню зелібоби дуже радіють, як за себе.
Бачили як квартал ржав над ЗСУ? Подивіться.
https://twitter.com/i/status/1648737786923569152
https://twitter.com/i/status/1648941644262133761
Коломойський після 8 місяців у Женеві: «Поїхати сьогодні в Україну було б украй необдумано»
17 травня 2019
Коломойський повернувся: «Я вирішив найближчі п'ять років прожити в Україні»
Ця вся нєдвіга, куплена наступного ж року, десь так і коштує.
Тим більш що ці гроші самому комбінатору і не належали. Вкрадені у вумного наріду.
Оцініть красу гри між тими хто любить поржать по приколу. (це не про тупий вумний нарід)
Так, ми вибрали Зе не тому що вiн Зе, а тому що не Порошенко. I якщо б цi вибори вiдбулися знову - ми б так само проголосували за Зе ще раз.
А ти нiчим не вiдрiзняешся вiд РУСЬКИХ, окрiм прiзвища царя.
То це не демократія, а шиза і самоліквідація.
Не плачу вже рік податки - тому що не розумію куди вони ідуть....чи то на яхти...чи то на вілли...чи то ось на замки....
ПС ну на ЗСУ донатю як і всі...
а коли робили обшук в будинку десь під Києвом то на фото старі засмальцьовані меблі совкового дизайну
В процесі пошуку "забраної Порошенком назад волонтерки" поки що було знайдено тільки кримський бізнес Гетманцева з його офшорною підпиткою.
Все сходиться - хто виглядає як мутний гусь і поводиться як мутний гусь, той таки Д-л Гетманцев.
.......
Чекаємо продовження сеансів розслідувань проти Порошенка з їх послєдующим разоблачєнієм, бо поки що кожна "ліпєцкая фабріка" оберулась автопарком імені мами Дубінського, як і кожне "наживання на війні" вилізло яйцями по 17. ̶
С̶т̶а̶д̶і̶о̶н̶ ̶т̶а̶к̶ ̶с̶т̶а̶д̶і̶о̶н̶ мілліон так мілліон.
Каломойський теж має свору юристів, адвокатів, ну і...? Допомогло?
Носа з України не каже. Трясеться через вибори. Куди бігти, якщо БубАчка програє?
Так что эти ****** там про нейтралитет швецарии гутарят, чмони сраные?
Чи "позитивні" єрмаківсько-каZапоїдні блохєри Петрови, Іванови, які ледь не щодня плюються отрутою в Пороха, розкажуть про чергове майно скупердяя, ху@лолюба каломойши?
Вони існують лише віртуально…
Цим злодіям не місце в цивілізованому світі.
це все одно як скуповувати 45 мільйонну державу, про народ якої (про скифів) писали автори Біблії та Геродот, і намагатися по-дєшьовкє зробити з неї "так як було прі совєцкой власті", під шуточкі блазня-Президента
Ви можете згадати хоч один випадок, коли б слуги Зеленського не брехали? Ну, хіба, коли стверджують, що вода мокра, а вогонь гарячий. Але знаючи цих брехливих недолюдків, не здивуюся, що тієї миті, коли вони це проречуть, або вогонь вихолоне й вода замерзне, або виявиться, що в них і на цю тему придумали якийсь дерибан та розводняк для зелених лохів.
От я позавчора опублікував записаний на камеру поліцейського інцидент, де супружниця сумського депутата облради від слуг Зеленського Олександра Слюсарєва крила матом поліцейських, які зупинили її автівку за порушення правил, і між матюками та погрозами добавляла, що вона дєпутатская жена.
Оскільки зараз часи навіть для слуг-мажорів не зовсім певні - якоїсь миті може знадобитися "сакральна жертва", Слюсарєв умудрився за перший же день після інциденту зразу тричі збрехати:
- Слуга Зеленського свою чинну дружину назвав колишньою - учора було: "Я жена дєпутата!" - а сьогодні вже розлучився?
- Слуга Зеленського збрехав, що його не було в машині, хоча нагрудна камера зафіксувала його морду на задньому сидінні разом з їхньою дитиною.
- Слуга Зеленського збрехав, що якби сидів у тій машині і змовчав, то вже б поклав мандат. Сидів і мовчав, але мандат не поклав.
Оскільки вся ця шантрапа з підворітні пролізли до влади виключно на імені Зеленського, то або він у кожному конкретному випадку розбирається із своїми слугами-бандюками й завтра ми таки взнаємо, що цей Слюсарєв у добровільно-примусовому порядку більше не депутат обласної ради, або це сам Зеленський особисто бикував у тій машині, водночас, як останній боягуз ховався за спиною матюкливої жінки та брехав своїм виборцям.