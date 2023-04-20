СМИ нашли ранее неизвестную недвижимость Коломойского: замок 15 века и апартаменты напротив Эйфелевой башни. ФОТО

На французские компании, конечным бенефициарным владельцем которых является сестра Игоря Коломойского Лариса Черток, зарегистрированы две квартиры, четверо апартаментов, два подвальных помещения и два паркоместа напротив Эйфелевой башни в Париже. Также Черток владеет замком, построенным в 15 веке, вблизи французского берега Женевского озера и хозяйственными постройками и земельными наделами рядом с ним.

Об этом идет речь в расследовании журналистов "Схем", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По данным журналистов, на французскую компанию Beethoven VI, которой через фирму из Монако Beethoven Holding владеет сестра Коломойского, записаны два паркоместа по адресу 14 Sq. Alboni в Париже и апартаменты на шестом этаже дома на 1 Rue Beethoven.

"По этому же адресу (1 Rue Beethoven) другая французская компания – Beethoven III – владеет квартирой на третьем этаже, а также четырьмя апартаментами и двумя подвалами. Основателем компании является та же монашеская фирма Beethoven Holding Ларисы Черток. Недвижимость расположена рядом с историческими садами Трокадеро, напротив – через реку Сена – возвышается Эйфлева башня. Парижскую недвижимость семья Коломойского приобрела в 2018 году", - говорится в материале.

В поселке Люлли (в 10 километрах от Женевского озера, французский департамент Верхняя Савоя) Лариса Черток владеет замком Буффавен (Château de Buffavens), говорится в расследовании.

Замок возведен в 15 веке, на краеведческих сайтах отмечают, что он является одним из немногих сооружений, "лучше всего сохранивших характер того времени". На стенах замка остались следы от снарядов женевских солдат, захвативших Буффавент в 1590 году, а внутри должен был сохраниться герб основателей – семьи Ланженов.

Комплексом (площадь 109 368 кв.м.), куда входит сам замок (подвальный этаж и еще три над ним), пристройка и земельный участок, владеет компания SCI DE Buffavent. Ее основателем с 2014 года является компания из Монако – Lully Real Estate, которой, согласно документам, владеет сестра Игоря Коломойского", - пишут "Схемы".

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До осени 2014 года замок был собственностью Оксаны Палицы (жены Игоря Палицы – соратника Коломойского). В документах, касающихся передачи имущества от Палицы к Черткам, говорится, что на территории вокруг замка запланированы масштабные преобразования.

"Пристройка под названием "амбар" – предназначена для превращения в здание, жилую площадь на двух уровнях с оздоровительной зоной и открытым бассейном", "небольшое здание в саду, предназначенное для превращения в садовый сарай или место для барбекю, "прилегающий ландшафт после преобразования будет включать теннисную, баскетбольную и футбольную площадки". Спортплощадки, согласно спутниковым снимкам, появились у замка в 2016 году.

Ранее "Следствие Инфо" в фильме-расследовании "Сорвать банк" сообщало, что именно на Ларису Черток оформлена недвижимость семьи Коломойского во Франции и Швейцарии. В феврале 2022 года швейцарский суд отклонил иск Черток против иммиграционных органов, отказавших ей в натурализации (процесс предоставления иностранцу гражданства) из-за сомнений в происхождении ее капитала.

Журналисты "Схем" направили вопрос Игорю Коломойскому о происхождении средств у его сестры для покупки вновь обнаруженной недвижимости во Франции, однако ответов не получили.

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