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Новости За рубежом
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Коломойский (1762) недвижимость (782) Франция (3076)

СМИ нашли ранее неизвестную недвижимость Коломойского: замок 15 века и апартаменты напротив Эйфелевой башни. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

На французские компании, конечным бенефициарным владельцем которых является сестра Игоря Коломойского Лариса Черток, зарегистрированы две квартиры, четверо апартаментов, два подвальных помещения и два паркоместа напротив Эйфелевой башни в Париже. Также Черток владеет замком, построенным в 15 веке, вблизи французского берега Женевского озера и хозяйственными постройками и земельными наделами рядом с ним.

Об этом идет речь в расследовании журналистов "Схем", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По данным журналистов, на французскую компанию Beethoven VI, которой через фирму из Монако Beethoven Holding владеет сестра Коломойского, записаны два паркоместа по адресу 14 Sq. Alboni в Париже и апартаменты на шестом этаже дома на 1 Rue Beethoven.

СМИ нашли ранее неизвестную недвижимость Коломойского: замок 15 века и апартаменты напротив Эйфелевой башни 01

"По этому же адресу (1 Rue Beethoven) другая французская компания – Beethoven III – владеет квартирой на третьем этаже, а также четырьмя апартаментами и двумя подвалами. Основателем компании является та же монашеская фирма Beethoven Holding Ларисы Черток. Недвижимость расположена рядом с историческими садами Трокадеро, напротив – через реку Сена – возвышается Эйфлева башня. Парижскую недвижимость семья Коломойского приобрела в 2018 году", - говорится в материале.

СМИ нашли ранее неизвестную недвижимость Коломойского: замок 15 века и апартаменты напротив Эйфелевой башни 02

В поселке Люлли (в 10 километрах от Женевского озера, французский департамент Верхняя Савоя) Лариса Черток владеет замком Буффавен (Château de Buffavens), говорится в расследовании.

СМИ нашли ранее неизвестную недвижимость Коломойского: замок 15 века и апартаменты напротив Эйфелевой башни 03

Замок возведен в 15 веке, на краеведческих сайтах отмечают, что он является одним из немногих сооружений, "лучше всего сохранивших характер того времени". На стенах замка остались следы от снарядов женевских солдат, захвативших Буффавент в 1590 году, а внутри должен был сохраниться герб основателей – семьи Ланженов.

СМИ нашли ранее неизвестную недвижимость Коломойского: замок 15 века и апартаменты напротив Эйфелевой башни 04

Комплексом (площадь 109 368 кв.м.), куда входит сам замок (подвальный этаж и еще три над ним), пристройка и земельный участок, владеет компания SCI DE Buffavent. Ее основателем с 2014 года является компания из Монако – Lully Real Estate, которой, согласно документам, владеет сестра Игоря Коломойского", - пишут "Схемы".

СМИ нашли ранее неизвестную недвижимость Коломойского: замок 15 века и апартаменты напротив Эйфелевой башни 05

Смотрите: Семья нардепа от бывшей ОПЗЖ Мамояна за год приобрела 13 автомобилей на сумму свыше $1,3 млн, - СМИ. ВИДЕО

До осени 2014 года замок был собственностью Оксаны Палицы (жены Игоря Палицы – соратника Коломойского). В документах, касающихся передачи имущества от Палицы к Черткам, говорится, что на территории вокруг замка запланированы масштабные преобразования.

"Пристройка под названием "амбар" – предназначена для превращения в здание, жилую площадь на двух уровнях с оздоровительной зоной и открытым бассейном", "небольшое здание в саду, предназначенное для превращения в садовый сарай или место для барбекю, "прилегающий ландшафт после преобразования будет включать теннисную, баскетбольную и футбольную площадки". Спортплощадки, согласно спутниковым снимкам, появились у замка в 2016 году.

СМИ нашли ранее неизвестную недвижимость Коломойского: замок 15 века и апартаменты напротив Эйфелевой башни 06

Ранее "Следствие Инфо" в фильме-расследовании "Сорвать банк" сообщало, что именно на Ларису Черток оформлена недвижимость семьи Коломойского во Франции и Швейцарии. В феврале 2022 года швейцарский суд отклонил иск Черток против иммиграционных органов, отказавших ей в натурализации (процесс предоставления иностранцу гражданства) из-за сомнений в происхождении ее капитала.

Журналисты "Схем" направили вопрос Игорю Коломойскому о происхождении средств у его сестры для покупки вновь обнаруженной недвижимости во Франции, однако ответов не получили.

Также смотрите: Митрополит Павел владеет двумя домами, автомобилями и сельскохозяйственным предприятием, - Bihus. ВИДЕО
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Топ комментарии
+69
Це ж не Порох.
За Беню зелібоби дуже радіють, як за себе.
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20.04.2023 15:02
+32
Ну да. Саме він.
Бачили як квартал ржав над ЗСУ? Подивіться.
https://twitter.com/i/status/1648737786923569152
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20.04.2023 15:18
+28
17 квітня 2018
Коломойський після 8 місяців у Женеві: «Поїхати сьогодні в Україну було б украй необдумано»
17 травня 2019
Коломойський повернувся: «Я вирішив найближчі п'ять років прожити в Україні»
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20.04.2023 15:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ж не Порох.
За Беню зелібоби дуже радіють, як за себе.
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20.04.2023 15:02 Ответить
Ну да. Саме він.
Бачили як квартал ржав над ЗСУ? Подивіться.
https://twitter.com/i/status/1648737786923569152
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20.04.2023 15:18 Ответить
Зато людям в зале нравится. Хотя им палец покажи они тоже будут смеяться
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20.04.2023 15:25 Ответить
А ось іще про георгафічну кастрацію України, як друзі расіяни Крим отжалі.

https://twitter.com/i/status/1648941644262133761
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20.04.2023 15:32 Ответить
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20.04.2023 15:38 Ответить
Ось і зараз треба ''шатать'' зелених щоб вони розліталися!
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20.04.2023 16:31 Ответить
Слабоумные люди , быдло, не ,чем не лучше кацапских зомби , из-за них погибают их дети и родители , трусливые журналюги не видящие ХУЦЛЫ МАФИИ КАЛАМОЯ
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20.04.2023 18:04 Ответить
Имею ввиду « українську правду «, УНІАН , Г+Г, а такими патріотами прикидывались - подонки
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20.04.2023 21:50 Ответить
А ви,статевий ви наш,з пальця вже перестали сміятися?Ви ж єліта.Вам подавай петросяна,той смішніший...Знову на форумі тільки ті,хто випорожнюється на президента,і дуже горює,що нарід вибрав не того.
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20.04.2023 23:15 Ответить
Тепер ржуть на кутні
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20.04.2023 17:16 Ответить
Фу, гидота...
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20.04.2023 23:15 Ответить
17 квітня 2018
Коломойський після 8 місяців у Женеві: «Поїхати сьогодні в Україну було б украй необдумано»
17 травня 2019
Коломойський повернувся: «Я вирішив найближчі п'ять років прожити в Україні»
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20.04.2023 15:25 Ответить
В 2017 через рахунки Зеленського на Кіпрі Коломойський вивів 41 млн долларів вкладів населення з ПриватБанку.

Ця вся нєдвіга, куплена наступного ж року, десь так і коштує.
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20.04.2023 15:28 Ответить
Це була така подачка нищебродам з кварталу за лизання заду афериста Коломойського.
Тим більш що ці гроші самому комбінатору і не належали. Вкрадені у вумного наріду.
Оцініть красу гри між тими хто любить поржать по приколу. (це не про тупий вумний нарід)
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20.04.2023 19:09 Ответить
Проблема не в тому, коли він купував. Тоді він утік з України й сидів, як миша. Проблема в тому, що xxLобидло проголосувало за його мавпочку та повернуло коломИйського назад. І він продовжує грабунок.
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20.04.2023 15:51 Ответить
Дурненький "сЄрґЄй". Таким дурням, як ти, коломИйський за допомогою блаЗЄнського та "Г+Г" змінив думку. І зараз продовжує срати на голову. Але бачу, що тобі це приємно.
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20.04.2023 16:05 Ответить
Зомбираби , як КАЦАПЫ :» нам по телевизору сказали» дегенераты
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20.04.2023 21:52 Ответить
І скільки в томма лііі виграбували?Тоді звідки у нищеброда така ненависть і злість до олігарха?Пролетарська,робоче селянська кров ?Так у 1917 всім роздали землю,заводи,фабрики і т.д.,-і знов бідні і багаті,знов нас обікрали....Шо ж таке?Скільки не дай на дурняк-результат один-грабують!!!
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20.04.2023 23:20 Ответить
Молодец, хорошо кал у мойского отбеливаешь !
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21.04.2023 00:04 Ответить
У говно_борІса розум пересічний. Свине, якщо у мене класова ненависть, то у правосуддя США та Ізраїлю також? Адже ці країни вимагають видати цього мега-шахрая для суду. Але борІс, наївшись лайна, все вірить, що коломИйський -- чесний бізнесмен. Просто $6 000 000 000, вкрадених у банку Приват та вивезених до США, до рук йому прилипли. Йди до ср@ки, свине!
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21.04.2023 17:56 Ответить
Звикай, так працюе демократiя.

Так, ми вибрали Зе не тому що вiн Зе, а тому що не Порошенко. I якщо б цi вибори вiдбулися знову - ми б так само проголосували за Зе ще раз.

А ти нiчим не вiдрiзняешся вiд РУСЬКИХ, окрiм прiзвища царя.
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20.04.2023 17:51 Ответить
Ви знову проголосували проти здорового глузду? Ви б знову проголосували за знищення обороноздатності, економіки, армії? За дерьмака, хламідію, бабломойського, верещук, портнова, татарова, гетманцева та іншу наволоч? За Чонгар, Ірпінь, Маріуполь, Херсон, Бучу, ..?

То це не демократія, а шиза і самоліквідація.
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20.04.2023 18:02 Ответить
В этом и суть демократии. Не нравится выбор 51% большинства - чемодан-вокзал-россия.
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21.04.2023 01:33 Ответить
Мда
Не плачу вже рік податки - тому що не розумію куди вони ідуть....чи то на яхти...чи то на вілли...чи то ось на замки....
ПС ну на ЗСУ донатю як і всі...
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20.04.2023 15:07 Ответить
Це вони герцоги, графи чи барони?))) Хоча у середньовіччя таким титули не давали - лише християн могли посвятити...
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20.04.2023 15:10 Ответить
там ще племінників потрусити, так всі взагалі ох**ють.
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20.04.2023 15:10 Ответить
вкрадені мойшою 5 мільярдів баксів сховані по всьму світу... форбс в Україні нараховує лише біля мільярда...
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20.04.2023 15:16 Ответить
100%
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20.04.2023 15:46 Ответить
Зато какой вкус! Коломойский просто эстет!
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20.04.2023 15:12 Ответить
Откуда дєньги у бєдного єврея...
а коли робили обшук в будинку десь під Києвом то на фото старі засмальцьовані меблі совкового дизайну
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20.04.2023 15:17 Ответить
злочинні щупальця-метастази від каломийші оповили не тільки Україну, стадає також Європа й Америка...
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20.04.2023 15:13 Ответить
А бідни народ пиши ***** декларації гетьманцев останні соки злюдей достає
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20.04.2023 15:13 Ответить
Лох не мамонт - Лох не вымрет
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20.04.2023 15:19 Ответить
Валерій Прозапас:
В процесі пошуку "забраної Порошенком назад волонтерки" поки що було знайдено тільки кримський бізнес Гетманцева з його офшорною підпиткою.
Все сходиться - хто виглядає як мутний гусь і поводиться як мутний гусь, той таки Д-л Гетманцев.
.......
Чекаємо продовження сеансів розслідувань проти Порошенка з їх послєдующим разоблачєнієм, бо поки що кожна "ліпєцкая фабріка" оберулась автопарком імені мами Дубінського, як і кожне "наживання на війні" вилізло яйцями по 17. ̶
С̶т̶а̶д̶і̶о̶н̶ ̶т̶а̶к̶ ̶с̶т̶а̶д̶і̶о̶н̶ мілліон так мілліон.
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20.04.2023 15:28 Ответить
Ну скільки можно триндіти про якісь розслідування,та ще й проти кого?Невже він такий дурний,чи вся бригада адвокатів і юристів з його обслуги,що кожна копійчина може мати хоч якесь сумнівне походження?Включіть мозок і не захлинайтесь слиною,доказуючи,що "ці руки нічого не крали",і що всім ,хто грабує державу-руки відрізали.Хтось зустрічав хоч якогось чиновничка з протезами замість рук,а митника,а податківця???
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20.04.2023 23:29 Ответить
Клавіатуру протріть.
Каломойський теж має свору юристів, адвокатів, ну і...? Допомогло?
Носа з України не каже. Трясеться через вибори. Куди бігти, якщо БубАчка програє?
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20.04.2023 23:49 Ответить
Агента фсб говногетьманцева никто не тронет , он сам так и заявил :» А я ив теме ив доле»
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20.04.2023 18:11 Ответить
Наглая жидовская харя...
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20.04.2023 18:17 Ответить
На стінах замку залишилися сліди від снарядів женевських солдатів

Так что эти ****** там про нейтралитет швецарии гутарят, чмони сраные?
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20.04.2023 15:15 Ответить
Агов, довпойопи73%, чого каломойше досі не сидить? Порошенко заважає?
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20.04.2023 15:15 Ответить
...весна прийде - ой, це вже яка за рахунком?
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20.04.2023 15:21 Ответить
Ми не для того за нього голосували =)
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20.04.2023 17:52 Ответить
ой, біда-біда....
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20.04.2023 15:18 Ответить
#иди жирують... за наш кошт. Браво, мудрий нарід, браво (ну, і мені, звісно...)
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20.04.2023 15:20 Ответить
Мосейчучка та її колеги по каломойському будинку розпусти "Г+Г" розкажуть в Марафоні імені зеленського про цю чудову новину щодо їхнього сутенера Бєні?

Чи "позитивні" єрмаківсько-каZапоїдні блохєри Петрови, Іванови, які ледь не щодня плюються отрутою в Пороха, розкажуть про чергове майно скупердяя, ху@лолюба каломойши?
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20.04.2023 15:21 Ответить
Врезалась в память трансляция из одного международного инвестиционного форума в нулевых. Выступают докладчики из каких-то развивающихся стран, рассказывают почему нужно инвестировать в их страны, как они че-то там делают. Потом выходит докладывать один из министров Великобритании и начинает рассказывать о том, почему нельзя вкладывать в страны тех уе*ков которые выступали перед ним. Что у них там космическая коррупция, все украдут, разорят, и вообще у них негров линчуют.
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20.04.2023 15:21 Ответить
ті підари що обрали цю зелену наволоч- не хочете заплатити за всіх почвари причмелені
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20.04.2023 15:29 Ответить
А ви їх не знайдете воплоті!
Вони існують лише віртуально…
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20.04.2023 20:09 Ответить
Міжнародні санкції мають бути введені проти всього сімейства міжнародного злочинця каломойського.
Цим злодіям не місце в цивілізованому світі.
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20.04.2023 15:30 Ответить
Американці вже давно арештували усе майно бабці Бєні, усі його підприємства, хмарочоси та лише очікують його з власним візитом. Чому ж Європа така тугодумна та невже не бачить хто це та що він робить?
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20.04.2023 15:41 Ответить
А вот и денежки ПриватБанка за который заплатил народ Украины нашлись.
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20.04.2023 15:42 Ответить
Сын советских инженеров евреев, отличник, урвал от жизни по максимуму. Мир джунгли. Кем бы он стал если бы был честным. Жена клуша, грошовая работа инженера, старая майка, диван, дешевое пиво по субботам.
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20.04.2023 15:43 Ответить
а ще дужі схожі історії українського еврея та російського. Вова Березовського давно прибрав, цікаво як життя Вови Коломойського складеться.
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20.04.2023 17:49 Ответить
Не вживаючи ненормативну лексику прокоментувати все це немає ніякої можливості.
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20.04.2023 15:46 Ответить
Це в той час коли всі нормальні громадяни і навіть діти збирають на допомогу ЗСУ ,а цей шахрай пограбував Україну на понад 10 мільярдів доларів і далі жирує.
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20.04.2023 15:46 Ответить
Карабас Барабас таки сумел найти золотой ключик к сердцу украинского избирателя.
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20.04.2023 16:02 Ответить
гнида пархатая
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20.04.2023 16:02 Ответить
купити аристократичний замок 15 століття щоб зробити в ньому барбекю та баскетбольний майданчик ?

це все одно як скуповувати 45 мільйонну державу, про народ якої (про скифів) писали автори Біблії та Геродот, і намагатися по-дєшьовкє зробити з неї "так як було прі совєцкой власті", під шуточкі блазня-Президента
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20.04.2023 16:08 Ответить
Через таких недолюдків нація вже стала 36,7 млн.
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20.04.2023 16:14 Ответить
vony vysosaly v ofshory nashu krov, a nashi sudy yih vypravdaly za zastavu v yaku vhodyly vkradeni groshi
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21.04.2023 01:32 Ответить
Все награбоване цією маланською родиною треба повернути українському народу.
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20.04.2023 16:12 Ответить
)))))) нічого - скоро ще піднімуть світло в 4 рази щоб ахмєтіку відбудувати ЛЕП та ТЕС. Це тільки в країні-цирку таке можливо))))) Громадяни мають донатити приватний бізнес- це ніби як в мене дерево під час грози впало на авто- а я прийшов до сусідів щоб вони мені скинулися на ремонт))))
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20.04.2023 16:20 Ответить
Він живе на 20000 фунтів в місяць.
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20.04.2023 16:40 Ответить
позбирати кошти для всіх віл і замків по всьому світу в фонд розвитку армії України і в нас би були і Громи і Вільхи, і Богдани, і Нептуни, тисячі Стугн з мільйонами снарядів. У московського ідіота і думки б не виникло нападати ще в 2014 році.
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20.04.2023 16:45 Ответить
І про таке жодної згадки не почуєш у так званому телемарафоні..
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20.04.2023 16:46 Ответить
Дивно що при такому багатстві Коломойський виявився ідіотом, який сам себе закопує, починаючи з розмови за пляшкою з пранкером в 2014.
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20.04.2023 16:56 Ответить
Ідіотами виявилися 73% дурнів вибравши його ляльку , а невін
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20.04.2023 17:06 Ответить
Це само собою, але й беня теж ідіот, який не бачить далі свого носа. Заводик то його в Кменчузі R.I.P.
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20.04.2023 18:34 Ответить
шо будет с пархатым жидом если следующие выборы зельц проиграет ??? сша потребуют выдачи , беня с другим жидом боголюбовым отмыл 450 млрдов долл это по данным финразведки сша , если бы это были косоглазые юани или ********** деревянные рубли американцы и не напрягались бы , но доллары они отслеживают очень жестко и сядет таки беня в американскую тюрягу
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20.04.2023 17:05 Ответить
Коли вже Цей пейсатий нажеретьсЯ?
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20.04.2023 17:26 Ответить
тоді, коли лусне...
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20.04.2023 19:24 Ответить
Блин, вот бы мне хоть один подвал напротив Эйфелевой башни😟
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20.04.2023 17:32 Ответить
мені от цікаво, а нахіба?
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20.04.2023 19:00 Ответить
Как хоть жабоеды не профукали покупку самой башни?
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20.04.2023 19:18 Ответить
У нас папа ДНР, шпилевой катала и глава донецкой мафии Ринат владеет всеми электрическими сетями Украины. Но у нас есть только Коломойский.
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20.04.2023 19:42 Ответить
Так ринатка деколи пакуночки роздає, тіпа гуманітарка... бідося, кишенькові гроші як від тіла відриває
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20.04.2023 20:29 Ответить
Нихуя Вы не понимаете - это НАСЛЕДСТВО от БАБУШКИ БЕНИ для внучка ВОВЫ!!!
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20.04.2023 20:51 Ответить
vampir i yogo zamok 🧛‍♂️🦇
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21.04.2023 01:27 Ответить
Dear USA, please arrest Kolomyskiy, the Ukrainian thief oligarch. he steals the money which Ukraine can use to become strong, and you have to pay us this money from your taxpayers'pockets. WOuldn't it be better to arrest the cause of the problem??? 🇺🇸
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21.04.2023 01:35 Ответить
Тарас Чорновіл 🇺🇦



Ви можете згадати хоч один випадок, коли б слуги Зеленського не брехали? Ну, хіба, коли стверджують, що вода мокра, а вогонь гарячий. Але знаючи цих брехливих недолюдків, не здивуюся, що тієї миті, коли вони це проречуть, або вогонь вихолоне й вода замерзне, або виявиться, що в них і на цю тему придумали якийсь дерибан та розводняк для зелених лохів.

От я позавчора опублікував записаний на камеру поліцейського інцидент, де супружниця сумського депутата облради від слуг Зеленського Олександра Слюсарєва крила матом поліцейських, які зупинили її автівку за порушення правил, і між матюками та погрозами добавляла, що вона дєпутатская жена.

Оскільки зараз часи навіть для слуг-мажорів не зовсім певні - якоїсь миті може знадобитися "сакральна жертва", Слюсарєв умудрився за перший же день після інциденту зразу тричі збрехати:

- Слуга Зеленського свою чинну дружину назвав колишньою - учора було: "Я жена дєпутата!" - а сьогодні вже розлучився?

- Слуга Зеленського збрехав, що його не було в машині, хоча нагрудна камера зафіксувала його морду на задньому сидінні разом з їхньою дитиною.

- Слуга Зеленського збрехав, що якби сидів у тій машині і змовчав, то вже б поклав мандат. Сидів і мовчав, але мандат не поклав.

Оскільки вся ця шантрапа з підворітні пролізли до влади виключно на імені Зеленського, то або він у кожному конкретному випадку розбирається із своїми слугами-бандюками й завтра ми таки взнаємо, що цей Слюсарєв у добровільно-примусовому порядку більше не депутат обласної ради, або це сам Зеленський особисто бикував у тій машині, водночас, як останній боягуз ховався за спиною матюкливої жінки та брехав своїм виборцям.
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21.04.2023 05:31 Ответить
І нахера нам дармоїди з правоохоронних органів? Якщо постійно за них працюють інші?
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21.04.2023 10:10 Ответить
Не можна допускати щоб ТБ каналами володіли ті хто має крім українського ще якісь паспорти. Щоб якесь перекотиполе не зомбувало українців. І не допускати, щоб такі фінансували якісь партії.
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21.04.2023 10:42 Ответить
Владімєрскій квартал, тьфу нє не то, вєчєрній централ, тьфу, теж не то. Ага ось - шапітолій!
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21.04.2023 17:47 Ответить
 
 