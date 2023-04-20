57-летняя украинка Любовь из Херсона в Конгрессе США: Россияне заставили меня выкопать себе могилу
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Жительница Херсона по имени Любовь выступила в Конгрессе США с рассказом о военных преступлениях российской армии.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.
По словам Любови, российские солдаты избивали ее, пытались изнасиловать и заставили собственноручно выкопать себе могилу.
Женщина выступила на слушаниях комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса, посвященных российским военным преступлениям. Также о своей истории конгрессменам рассказал шестнадцатилетний украинский подросток Роман. Его силой вывезли в Россию, поместили в тамошнюю семью и пытались перевоспитать.
Генпрокурор Украины Андрей Костин, также присутствовавший на слушаниях, сообщил, что Офис генпрокурора зарегистрировал около 80 тысяч случаев потенциальных военных преступлений, и на сегодняшний день украинские суды вынесли приговор в отношении 31 россиянина за военные преступления.
"Это больше, чем военные преступления. Это больше, чем преступления против человечности. То, что мы наблюдаем в Украине, является геноцидом", - заявил в своем вступительном слове глава комитета Майкл Маккол.
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