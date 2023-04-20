РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11873 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
1 083 5
ПВО (1478) Воздушные силы (971) Игнат (522)

Ожидаем от партнеров не только комплексы ПВО, но и ракеты к ним. За осень-зиму уничтожили 1,5 тысячи воздушных целей врага, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

україна,ппо

Украина нуждается в увеличении поставок как зенитно-ракетных комплексов, так и ракет в них, поскольку осенью и зимой ПВО израсходовало большое количество этих ракет для отражения массированных атак РФ.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Воздушных сил полковник Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Мы ожидаем от наших партнеров увеличения поставок не только самих комплексов, но и ракет. Потому что расходы ракет достаточно серьезные. Осенью и зимой враг атаковал нашу инфраструктуру. Если брать дроны-камикадзе и ракеты, то по 750 только уничтожено нашей ПВО. Это полторы тысячи воздушных целей врага. За всю же войну – еще 600 единиц пилотируемой техники (самолеты, вертолеты) и как минимум полторы тысячи БПЛА уничтожены нашими Силами обороны.

Следовательно, есть мощное применение ракет и оно соответственно требует мощного наполнения. Будем надеяться, что очередной "Рамштайн" даст нам хорошие результаты и принесет хорошие новости", – рассказал Игнат.

Также читайте: РФ хочет производить "крылатые бомбы" дальнего радиуса поражения, - Воздушные силы
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ППО без ракет -- це як .
показать весь комментарий
20.04.2023 15:23 Ответить
дали покататься
показать весь комментарий
20.04.2023 15:31 Ответить
а реактивний асфальт не пройде?
показать весь комментарий
20.04.2023 15:25 Ответить
ну да, ну да)
показать весь комментарий
20.04.2023 15:31 Ответить
Шановний Ігнат! зайдіть до ОПи. Бо за часів Порошенка були розроблені такі Вільха та Грім2. Запитайте про них у Ермака та Татарова, бо вони їх десь і чомусь поховали....., Як не знайдуть, то йдіть до Малюка. У Дурня нема чого питати, воно як було бовдуром так і лишилось.
показать весь комментарий
20.04.2023 16:55 Ответить
 
 