Ожидаем от партнеров не только комплексы ПВО, но и ракеты к ним. За осень-зиму уничтожили 1,5 тысячи воздушных целей врага, - Игнат

Украина нуждается в увеличении поставок как зенитно-ракетных комплексов, так и ракет в них, поскольку осенью и зимой ПВО израсходовало большое количество этих ракет для отражения массированных атак РФ.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Воздушных сил полковник Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Мы ожидаем от наших партнеров увеличения поставок не только самих комплексов, но и ракет. Потому что расходы ракет достаточно серьезные. Осенью и зимой враг атаковал нашу инфраструктуру. Если брать дроны-камикадзе и ракеты, то по 750 только уничтожено нашей ПВО. Это полторы тысячи воздушных целей врага. За всю же войну – еще 600 единиц пилотируемой техники (самолеты, вертолеты) и как минимум полторы тысячи БПЛА уничтожены нашими Силами обороны.

Следовательно, есть мощное применение ракет и оно соответственно требует мощного наполнения. Будем надеяться, что очередной "Рамштайн" даст нам хорошие результаты и принесет хорошие новости", – рассказал Игнат.

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