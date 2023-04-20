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Сумская область (1843) Госналогслужба (63)

Производитель спецформы для ВСУ из Сумской области заявляет, что его работу блокируют налоговики

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

шервул

Компания "Шервул", которая с начала полномасштабного вторжения частично перепрофилировала производство и отшивает сейчас спецформу для ВСУ и Нацгвардии, заявила о блокировании работы со стороны налоговой службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании, передает Цензор.НЕТ.

В частности, производитель заявил об административном давлении из-за блокирования налоговых накладных и отнесении предприятия к категории рисковых. Эта ситуация чревата срывом военных контрактов с Минобороны и Нацгвардией, сокращением численности работников или вообще банкротством.

"Региональной комиссией главного управления государственной налоговой службы в Сумской области было принято решение по нашему предприятию относительно включения в категорию рисковых. Соответственно, каждая наша налоговая накладная в настоящее время блокируется, что не позволяет нам поставить на приход сырье и производить продукцию по заказу Минобороны и другим воинским частям, заказывающим военную форму у нашего предприятия", - заявиладвокат компании Евгений Страшок.

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Он также добавил, что санкции Минобороны за несоблюдение сроков поставки конечного продукта достаточно веские и это может стать в будущем причиной банкротства предприятия и потерей рабочих мест более 200 работников.

"В прошлом году было уплачено более 20 млн гривен только налога на прибыль. К тому же наша компания оказывает помощь не только военным. Мы сотрудничаем с большими сетями украинских супермакетов. Эта ситуация вообще бьет по всей хозяйственной деятельности и полностью вредит нашей деловой репутации. Мы обратились в Государственную налоговую службу Украины, а также привлекли к диалогу областную военную администрацию, которая будет помогать в коммуникации с налоговиками. Потому что мы не можем получить никаких объяснений по конкретным операциям", - добавил Страшок.

17 апреля состоялось рабочее совещание с участием представителей главного управления ГНС в Сумской области, заместителя руководителя Сумской областной военной администрации, представителей правоохранительных органов.

"Мы предоставили все документы и объяснения относительно незаконных действий налоговиков. Считаем, что это продолжение истории давления на предприятие. В настоящее время у нас на выполнении более восьми договоров с Минобороны, более трех с Нацгвардией на сумму более 120 млн грн... Ждем на объяснение налоговиков в пятницу (21 апреля - ред.)", - резюмировал адвокат.

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Заметим, что сумская компания "Шервул" заявляла о давлении со стороны силовиков. В частности, на производителя открыли производство якобы из-за неуплаты налогов. Основанием стали 100 млн. гривен, которые предприятие получило на свои корпоративные счета из госбюджета как налоговое возмещение.
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Топ комментарии
+32
було б непогано дізнатись на кого саме працює наша податкова, на яку країну, я так розумію, що точно не за місцем регістрації...
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20.04.2023 15:48
+29
Сколько еще будут терпеть диверсии Гетьманцева, который фактически курирует налоговую? Неужели он еще недостаточно вреда нанес?
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20.04.2023 15:49
+13
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20.04.2023 15:58
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було б непогано дізнатись на кого саме працює наша податкова, на яку країну, я так розумію, що точно не за місцем регістрації...
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20.04.2023 15:48 Ответить
Бiла Левиця:
 Сподіваюсь настануть часи,коли наша розвесела гоп-компанія, якій занадто довго все було по-приколу і "по-@уй", буде мріяти про вердикт "злочинна недбалість", аби тільки не "державна зрада".
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20.04.2023 16:11 Ответить
Сколько еще будут терпеть диверсии Гетьманцева, который фактически курирует налоговую? Неужели он еще недостаточно вреда нанес?
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20.04.2023 15:49 Ответить
гєтьманцев, ку-ку, тварюка
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20.04.2023 15:49 Ответить
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20.04.2023 15:58 Ответить
Які вони убогі,всі,в кого мама є власником всього майна,а воно бідне та нещасне працює в ВРУ,а даже на кусень хліба не заробило,аж сльози на очі навертаються...бідна дитина...
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20.04.2023 18:21 Ответить
верной дорогой ідет таваріщь гетьманцев а всі посліпли
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20.04.2023 18:48 Ответить
все зрозуміло...з Рєзніковим не домовились, Гетманцев вписався...
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20.04.2023 15:53 Ответить
Пісюніст почав швидко будувати сталинский режим... фсбешний пацюк Гетьманцев як може бути досі при владі?
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20.04.2023 15:53 Ответить
Влада саботує все що може! Напевне таким чином відпрацьовує ''оманські договорняки''! Після війни тих саботажників треба брати в ''оборот''!
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20.04.2023 15:57 Ответить
Нещодавна був вкид начебто ТОВ "Шервул" найбільший платник податків в Сумській області. Це відверта маячня, якщо не сказати П І З Д Е Ж. Хтось хоче привернути увагу до цього мутного підприємства, або навпаки відволіткти увагу від чогось іншого.
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20.04.2023 16:01 Ответить
Бачу прогрес. "Шервул" вже НЕ називають найбільшим платником податків Сумщини, це не може не тішити.
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20.04.2023 16:02 Ответить
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20.04.2023 16:04 Ответить
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20.04.2023 16:16 Ответить
А він колись мовчав?Таке враження,що в нього той рот не закривається зовсім,балаболка ця люся...
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20.04.2023 18:24 Ответить
Ставленик ФСБ і зеленої шобли Гетьманцев продовжує робити все для знищення Української економіки і боєздатності війська, а зелений недо-Наполеон вже третій тиждень не може слова вичавити з себе про те, чому вся влада просякнена російськими спецслужбами і диверсантами!

А чому так? А просто тому, що Х.йло тримає Зе за яйця, бо має запись оманських перемовин, і в разі якщо Боневтік рипнеться, то ці записи просто викладуть у мережу.
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20.04.2023 16:13 Ответить
Гроші не пахнуть. Це була цитата,якщо що...
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20.04.2023 16:16 Ответить
мішають ,відповідальному від ОП за гуманітарний напрямок,продавати війскову форму з гуманітарної допомоги, від Західних партнерів .
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20.04.2023 16:41 Ответить
а чего вы хотите от зеленых гнид, которые готовили страну к ликвидации и назнвчают на должности по указке ФСБ?
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20.04.2023 18:18 Ответить
Настав час звикати, що податковці, це 5-я клонна Московіі в Україні.
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20.04.2023 18:23 Ответить
За блокуванням податкових накладних щодо Тов "Шервул" є конкретні прізвища. Коли зупинити підприємство, яке шиє форму, іншу амуніцію для ЗСУ, НГУ- це або державна зрада через економічний саботаж, або платна робота на конкурентів, але від цього склад злочину не пропадає. А коли за цим насправді торчать вуха русні через ДПА, то гляди це виникне ще на кількох підприємствах країни і 100-200 тис. вояк стануть голими або обдертими, чи будуть доносити те що мають в окопах, бруді і порване. За такі речі потрібно не на сайті ЦН обговорювати, а уже наступного дня ДБР повинна провести обшуки у ДПА і затримати конкретних злочинців.
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20.04.2023 18:30 Ответить
баканов напрацювався тепер гетьманцеви вірні соратники медведчуків доки це триватиме любі дру3і
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20.04.2023 18:45 Ответить
Не відніс в Офіс "документи"?
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20.04.2023 18:56 Ответить
У меня такое впечатление что правительство сговорилось с рашистами имитировать оборону чтобы НАТО истощило свои запасы а рашка и китаезами вышля в дамки на мировой арене. В таком случае нас не утешит что рашка станет вассалом Китая, потому что сами мы останемся без сил.
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20.04.2023 19:51 Ответить
Необхідно оприлюднювати і фіксувати саботажників поіменно. Це потрібно пенітенціарній системі для планування і забезпечення необхідної кількості тюремних місць, бо альтернатива то є смертна кара. Кількість Іуд, мародерів і саботажників зашкалює, звичайних колаборантів не враховую.
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20.04.2023 19:53 Ответить
От цікаво, на якому з каштанів Києва повісять цю мразоту Гетьманцева,
Ця **** просто послідовно нищить все українське:. бізнес, волонтерів і армію
І ще цікаво, чому ця фсбЕшна пика досі робить у ВР
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20.04.2023 21:15 Ответить
 
 