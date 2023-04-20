Производитель спецформы для ВСУ из Сумской области заявляет, что его работу блокируют налоговики

Компания "Шервул", которая с начала полномасштабного вторжения частично перепрофилировала производство и отшивает сейчас спецформу для ВСУ и Нацгвардии, заявила о блокировании работы со стороны налоговой службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании, передает Цензор.НЕТ.

В частности, производитель заявил об административном давлении из-за блокирования налоговых накладных и отнесении предприятия к категории рисковых. Эта ситуация чревата срывом военных контрактов с Минобороны и Нацгвардией, сокращением численности работников или вообще банкротством.

"Региональной комиссией главного управления государственной налоговой службы в Сумской области было принято решение по нашему предприятию относительно включения в категорию рисковых. Соответственно, каждая наша налоговая накладная в настоящее время блокируется, что не позволяет нам поставить на приход сырье и производить продукцию по заказу Минобороны и другим воинским частям, заказывающим военную форму у нашего предприятия", - заявиладвокат компании Евгений Страшок.

Также смотрите: Последствия вражеского обстрела Сумщины: погибла женщина. ФОТОрепортаж

Он также добавил, что санкции Минобороны за несоблюдение сроков поставки конечного продукта достаточно веские и это может стать в будущем причиной банкротства предприятия и потерей рабочих мест более 200 работников.

"В прошлом году было уплачено более 20 млн гривен только налога на прибыль. К тому же наша компания оказывает помощь не только военным. Мы сотрудничаем с большими сетями украинских супермакетов. Эта ситуация вообще бьет по всей хозяйственной деятельности и полностью вредит нашей деловой репутации. Мы обратились в Государственную налоговую службу Украины, а также привлекли к диалогу областную военную администрацию, которая будет помогать в коммуникации с налоговиками. Потому что мы не можем получить никаких объяснений по конкретным операциям", - добавил Страшок.

17 апреля состоялось рабочее совещание с участием представителей главного управления ГНС в Сумской области, заместителя руководителя Сумской областной военной администрации, представителей правоохранительных органов.

"Мы предоставили все документы и объяснения относительно незаконных действий налоговиков. Считаем, что это продолжение истории давления на предприятие. В настоящее время у нас на выполнении более восьми договоров с Минобороны, более трех с Нацгвардией на сумму более 120 млн грн... Ждем на объяснение налоговиков в пятницу (21 апреля - ред.)", - резюмировал адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в очередной раз обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины

Заметим, что сумская компания "Шервул" заявляла о давлении со стороны силовиков. В частности, на производителя открыли производство якобы из-за неуплаты налогов. Основанием стали 100 млн. гривен, которые предприятие получило на свои корпоративные счета из госбюджета как налоговое возмещение.