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Зеленский призвал Столтенберга преодолеть сдержанность партнеров в поставке Украине дальнобойного оружия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

himars

Торможение решений по поставке дальнобойного оружия, авиации и артиллерии приводит к увеличению смертей и отдаляет время мира.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я попросил генсека помочь преодолеть сдержанность некоторых наших партнеров в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники. Торможение необходимых решений – это время, которое теряется для мира и это жизнь наших воинов, которые пока не получили необходимых оборонных инструментов", - сказал он.

Он назвал предстоящую в пятницу встречу в формате "Рамштайн" "важной". "Некоторые вещи надо "пушить", чтобы необходимое оружие пришло быстрее, чем даже было запланировано. Обсудим оружие, которое Украина ожидает, тренинг наших пилотов, дальнобойное оружие", - сказал Зеленский.

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Столтенберг ожидает, что "будет оглашено о конкретной помощи Украине. Это будет в дополнение той помощи, которая уже предоставляется".

Генсек НАТО напомнил, что союзники по Альянсу предоставили более 155 млрд евро поддержки с февраля 2022 года, в том числе 65 млрд евро - в форме военной помощи. "Это позволило вашим войскам отбросить врага от Киева, Херсона, Харькова", - сказал он.

При этом он особо отметил необходимость налаживания работы уже предоставленных вооружений. "Нам нужно, чтобы все системы вооружений работали так, как надо. Есть потребность в боеприпасах, запчастях, ремонте. Будет обсуждение надлежащей работы уже существующих платформ", - сказал Столтенберг.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

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Топ комментарии
+8
От жеж гандон...
А як же "розмовами про вторгнення захід розхитує економіку України"? І інші шашлики? "********"(С)?
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20.04.2023 16:13
+5
Именно так преодолеть сдержанность, как Вова преодолел желании укреплять ВСУ и не преодолел свои сдержанность и стремление строить дороги по завышенной, в 3 раза, цене?
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20.04.2023 16:21
+5
Это так! Но кто просит преодолеть сдержанность? Негодяй который сознательно подрывал обороноспособность страны.
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20.04.2023 16:23
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От жеж гандон...
А як же "розмовами про вторгнення захід розхитує економіку України"? І інші шашлики? "********"(С)?
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20.04.2023 16:13 Ответить
"А я ему такой: Слышишь, Енс, если не будете нам помогать, то я твой глаз на все НАТО натяну!" Дерьмак речь одобрил и заверил что в НАТО эту выходку не примут до внимания...
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20.04.2023 16:15 Ответить
Хаи відкинуть сором*язливість -- солдатам на передку кожнии снаряд ракета -- збережене життя .
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20.04.2023 16:18 Ответить
Это так! Но кто просит преодолеть сдержанность? Негодяй который сознательно подрывал обороноспособность страны.
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20.04.2023 16:23 Ответить
Трус балбес і прохвост -- але ж він просе не для себе .
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20.04.2023 16:27 Ответить
Это так. А когда Порох просил, не для себя просил, что оно, гнида, со сцены рассказывало про Украину?
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20.04.2023 17:23 Ответить
І що життя наших військових важливіше чим хотіння і не бажання європейців тому їх треба грати в всі дири щоб дали зброю
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21.04.2023 21:20 Ответить
Именно так преодолеть сдержанность, как Вова преодолел желании укреплять ВСУ и не преодолел свои сдержанность и стремление строить дороги по завышенной, в 3 раза, цене?
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20.04.2023 16:21 Ответить
А я думав що ЗЕ його на шашлики на майскіє запросив...
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20.04.2023 16:21 Ответить
не треба було проявляти стриманість у розвитку своїх отрк..., тоді не треба було б простити Запад та американій надати хоч щось далекобійне...
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20.04.2023 16:34 Ответить
 
 