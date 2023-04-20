Зеленский призвал Столтенберга преодолеть сдержанность партнеров в поставке Украине дальнобойного оружия

Торможение решений по поставке дальнобойного оружия, авиации и артиллерии приводит к увеличению смертей и отдаляет время мира.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я попросил генсека помочь преодолеть сдержанность некоторых наших партнеров в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники. Торможение необходимых решений – это время, которое теряется для мира и это жизнь наших воинов, которые пока не получили необходимых оборонных инструментов", - сказал он.

Он назвал предстоящую в пятницу встречу в формате "Рамштайн" "важной". "Некоторые вещи надо "пушить", чтобы необходимое оружие пришло быстрее, чем даже было запланировано. Обсудим оружие, которое Украина ожидает, тренинг наших пилотов, дальнобойное оружие", - сказал Зеленский.

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Столтенберг ожидает, что "будет оглашено о конкретной помощи Украине. Это будет в дополнение той помощи, которая уже предоставляется".

Генсек НАТО напомнил, что союзники по Альянсу предоставили более 155 млрд евро поддержки с февраля 2022 года, в том числе 65 млрд евро - в форме военной помощи. "Это позволило вашим войскам отбросить врага от Киева, Херсона, Харькова", - сказал он.

При этом он особо отметил необходимость налаживания работы уже предоставленных вооружений. "Нам нужно, чтобы все системы вооружений работали так, как надо. Есть потребность в боеприпасах, запчастях, ремонте. Будет обсуждение надлежащей работы уже существующих платформ", - сказал Столтенберг.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

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