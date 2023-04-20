Членство Украины в НАТО будет на повестке дня саммита в Вильнюсе, - Столтенберг
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Членство Украины в НАТО будет на повестке дня саммита в Вильнюсе, однако сейчас главное для Альянса – обеспечить победу Украины.
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что не сомневается, что Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе поднимет вопросы членства Украины и гарантий безопасности для Украины, поэтому это будет среди приоритетов повестки дня саммита.
"Однако сейчас главной целью НАТО должно быть обеспечение того, чтобы Украина победила, поскольку это единственный путь к тому, чтобы вести осмысленную дискуссию по поводу будущего членства Украины", - подчеркнул Столтенберг.
Он также добавил, что место Украины в НАТО и что совместными усилиями союзников этой цели будет достигнуто.
Столтенберг отметил, что в ходе встречи стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки, которая поможет Украине перейти к стандартам НАТО и обеспечить полную оперативную совместимость украинской армии с силами Альянса.
"Это свидетельство долгосрочной преданности НАТО Украине. Альянс стоит с вами сегодня, завтра и будет стоять так долго, как потребуется", – заверил он.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля прибыл с неанонсированным визитом в Киев.
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Возьмите меня, возьмите меня.. хоть уткой!)
Тільки народ України без керманичей, Зе владу треба департувати до рідного краю в Малоросию
НАТО единственная гарантия для Украины, на страну-члена НАТО она не будет нападать.
«У меня есть один совет - готовьтесь к войне»
Литовцы перестали переводить тексты на русский и вообще закрыли русскоязычную версию издания. Но интервью вышло и в Латвии. Вот вам обратный гугл-транслейт с латышского через литовский.
Журналиста Аркадия Бабченко, шесть лет назад покинувшего Россию, за высказывания об этой стране часто называют русофобом. В интервью 15min он заверил, что после начала российского вторжения в Украину мир наконец-то понял то, о чем он говорил на протяжении 15 лет: Россия - фашистское государство, которое вызовет большую войну. Он также советует Литве не расслабляться, даже если Москва не сможет добиться своих целей в Украине. «Готовьтесь к войне», - сказал А. Бабченко.
«Я не был шокирован, потому что знал, что будет война. Но я думал, что не хочу умирать», - ответил А.Бабченко на вопрос, как он воспринял известие о вторжении России в Украину более года назад.
«В первый день вторжения я, как и многие, думал, что Украина не устоит», - вспоминает журналист и говорит, что понял, что этого не произойдет, когда российские десантники не смогли приземлиться в аэропорту Гостомель после нескольких дней широкомасштабное вторжение.
А.Бабченко пытался поехать на Украину и сам защищать эту страну. Правда, его не пустили, потому что единственный паспорт у него остался российский, а русских в Украину больше не пускают.
С тех пор он пополнил ряды волонтеров и возит помощь украинским военным в виде автомобилей, дронов и другого необходимого оборудования.
«Поверьте, лучше бы я сидел где-нибудь на яхте и наслаждался жизнью, но началась война, и надо что-то делать», - сказал А.Бабченко.
Во время визита в Вильнюс вместе с украинским журналистом Айдером Маздбаевым он также организовал благотворительный вечер, в ходе которого были собраны средства для солдат воюющей страны.
«Теперь я понимаю, что пользы от меня как волонтера больше, чем от моей журналистской деятельности. Всего за год мы собрали миллион евро - в Литве мы как раз достигли этого предела», - сказал он.
- Когда началось полномасштабное вторжение, многие говорили, что мир никогда не будет прежним. С того дня прошло больше года. Как вы думаете, мир сильно изменился?
- Я недавно писал о том, что теперь чувствую себя 100-летним японским дедушкой, который может утром взять стул на улице, сесть и целый день смотреть на солнце. 15 лет я ездил по миру и повторял, что в восточной части Европы образовалось фашистское государство. Не просто с проявлениями фашизма, а чистейшего фашистского государства. Я предупреждал, что будет большая война, что надо понимать и готовиться к ней.
Однако меня перестали приглашать на различные мероприятия, я стал для них маргиналом. Например, в 2018 году на Франкфуртскую книжную ярмарку не меня пригласили, а пригласили Захара Прилепина (сторонник Владимира Путина, воевавший на стороне сепаратистов на Донбассе, писатель - прим. ред.). Там он говорил о «судьбе Родины».
В то время мир был совершенно инфантилен. Но теперь, к счастью, все всё поняли. Поэтому, конечно, мир изменился.
Поэтому я и говорю, что теперь мне больше ничего не нужно делать - я уже сделал свое дело и все все поняли. Мир оказался на грани полной катастрофы. То, что произошло в Украине, - это чудо, которого не должно было случиться.
Этого не должно было произойти из-за нынешней украинской власти, которая три года закрывала глаза и повторяла, что президент США Джо Байден угрожает войной, и войны не будет. Поэтому большое чудо, что Россия не оккупировала Украину за три дня, и произошло это благодаря героизму украинской армии и всего народа.
Русские много лет говорили о героизме своих дедов, а теперь сами превратились в фашистов, против танков которых шли вооруженные вилами украинцы. Украинский народ стоял на своем. Надеюсь, он будет защищать свою свободу и независимость.
Если бы Украина не выжила, Россия стояла бы сейчас на границе с Польшей, а на Украине вырезали бы миллионы людей. Я даже в этом не сомневаюсь.
И последовала бы еще одна война - в Балтии, Польше, других странах.
Если русские не сломали себе позвоночник на Украине, надеюсь, они хотя бы сломали себе руки. Если Европа не поможет Украине победить, через какое-то время нас ждет еще одна большая война.
- Другой вопрос - как за это время изменились Украина и Россия? Изменилось ли вообще что-нибудь в России с начала масштабного вторжения?
- Россия не изменилась. Оно изменилас в 1991 году. Тогда был определенный поворот в сторону демократии в России, который длился два, может три года. В 1995 году, когда уже шла первая чеченская война, ни о какой демократии в России не приходилось уже говорить.
А сейчас Россия вернулась к своему нормальному состоянию, а нормальное состояние России - это империализм, шовинизм и узурпация. Нет Российской Федерации, есть Российская Империя. И она может существовать только тогда, когда захватывает новые территории.
Так будет еще долго и надо понимать - чем бы эта война не закончилась, Россия еще не рухнет. Её экономическое положение не так уж и плохо. Поэтому нам придется жить с фашистским государством на границе ближайшие десятилетия. Вы должны подготовиться к этому.
После Путина не будет Навального, не будет «великой будущей России». После Путина будут такие люди, как Кадыров, Пригожин, им подобные.
А что касается Украины, то да, она изменилась.
Насколько бы это ни звучало цинично, но Украина нуждалась в этой войне. Два года назад, год назад были памятники Пушкину, музей Булгакова, проспекты маршала Жукова. Какая разница, какой язык используется - русский или украинский.
Все кончено. Попробуйте сейчас выйти на улицу в Киеве и предложить поставить памятник Пушкину, боюсь, вам тут же на месте оторвут голову.
Украинская нация сформировалась в 2014 году, девять лет ведет открытую войну за свое выживание, но до 24 февраля 2022 года многие люди не понимали, что происходит на самом деле. Теперь всем всё понятно.
Польше понадобилось три войны, чтобы обрести независимость. Судя по всему, Украине тоже нужно было три, а это как раз третья.
- Уже как минимум несколько месяцев иностранные лидеры и эксперты твердят, что Путин уже проиграл войну, и теперь только продолжается его агония. Но вы, кажется, не так оптимистичны?
- Россия проиграла стратегически. Но мы с тобой не знаем, каков реальный баланс сил.Теперь кажется, что паритет вооружений достигнут. Но остается самый главный вопрос, кто первым сможет мобилизовать больше ресурсов для следующего удара.
Я надеюсь, что Украина собирает ресурсы и контрнаступление будет. Я также надеюсь, что в Украину будет поступать оружие в таких количествах, которые помогли бы освободить ее территории.
Но конец этой войне еще не наступил. 140 миллионов орков с автоматами, хоть и ржавыми, но все же это 140 миллионов орков с автоматами. У них много «мяса». Так что не знаю, как все будет. Да, я надеюсь, что Украина очистит свою территорию, но я также не исключаю, что в какой-то момент обе стороны уже не смогут продолжать боевые действия и линия фронта остановится там, где она сейчас.
Также возможно, что Россия сначала мобилизует больше ресурсов и оккупирует еще больше областей Украины, скажем, Запорожье.
Все эти варианты в настоящее время доступны, но никто не может сказать, как получится.
- Как вы думаете, какова реальная цель Путина в этой войне?
- Украина оказалась в ловушке, потому что прожила «более-менее» как независимая страна тридцать лет. Оно имело огромное русское влияние. Экономика Украины была ориентирована на Россию. Однако в стране по-прежнему были демократия, выборы и свобода печати. Вот так и оказались в ловушке, когда, живя рационально, пытаешься оценивать Россию и Путина через призму рациональности. А ни Путин, ни Россия не рациональны.
Путин живет в своей реальности. Кстати, в данный момент он живет не так уж и плохо. Да, он не выиграл эту войну. Но он создал свой собственный мир. Как все это выглядит? Путин 20 лет говорил русским, что НАТО нападет на Россию, а теперь просто объясняет, что НАТО напало. Где? в Украине. Но русские даже не задумаются о том, что Украина - это другая страна.
Поэтому Путин будет смело говорить, что НАТО напало на Россию в Украине и русские теперь должны идти защищать свою страну.
Русские живут в мире, где не их страна напала на Украину, на них напало НАТО.
- С началом вторжения было много надежд на то, что русские поднимутся и выступят против войны. Особенно когда началась мобилизация. Но шли месяцы, а мы не видим никакого восстания. Может, не стоит надеяться, что русские взбунтуются?
- Почему не встают? Уже встали, взяли в руки оружие и пошли убивать украинцев. Это их национальная идея.
Мне трудно ответить на ваш вопрос, потому что он не имеет смысла. Вы опять пытаетесь посмотреть на русских с позиции рациональности, говорите «русская нация», а такой нации нет. Нация - политический субъект, а в России люди - не политические субъекты, от них ничего не зависит.
Кто-то также пытается сказать, что российские олигархи восстанут против Путина. В России нет такого образования, как российские олигархи. Те российские олигархи, которым что-то не нравится, «вываливаются» в окно десятками.
Если российскому олигарху что-то не нравится, оно выпадает из окна, и его место занимает другой. Россия - это империя с единственным политическим субъектом - Путиным. Как он думает, так и будет.
- Помимо России, на нашей стороне есть еще одна «боль», которую все сложнее назвать независимым государством, - Беларусь. Как с ней быть и что ее ждет
Беларусь сейчас не может рассматриваться как отдельное образование. Все зависит от России. Если Россия будет демилитаризована и на ее месте возникнет ряд независимых государств, то будет решен и белорусский вопрос. Однако пока существует Российская империя, белорусский вопрос не решить.
- Помимо Белоруссии у России есть планы и на другие страны, особенно те, чью территорию она оккупировала - Молдова, Сакартвелл. Но пойдет ли Москва на какие-либо военные действия в этих странах, если она сейчас терпит неудачу на Украине? Или хотя бы сделают все, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в этих странах?
- Они попытаются дестабилизировать ситуацию, но, к счастью, русские глупы. Нам очень повезло с противником, они тупые и ничего дестабилизировать не смогут. Пока Россия воюет в Украине, у нее нет возможности напасть на Молдавию, Сакартвелло или любую другую страну.
Однако сейчас русские строят два завода, на которых предполагается производить танки. Они также построят новые заводы по производству дронов. Они будут изготавливать и изготавливать свои собственные металлические детали.
Путин, конечно, тоже дурак, но дурак, способный учиться. Он ехал не оккупировать Украину, а «освободить ее от фашистского господства». Они действительно думали, что в Украине россиян встретят с цветами. Но этого не произошло и Путин сделал выводы. Поэтому они будут наращивать свои военные мускулы, чтобы потом попытаться занять Киев не 25 тысячами солдат, а 250 тыс.
Смогут ли они это сделать, у меня нет ответа на этот вопрос. Умные люди говорят, что России нужно около пяти лет, чтобы восстановить свою армию и технику, с которой она может снова попытаться взять Киев. Я думаю, что это может быть основным сценарием, который рассматривает Россия.
- Ваш совет Литве - что нам делать? Да, Литва - страна НАТО, но соседство России и Белоруссии не особо добавляет ощущения безопасности на данный момент.
- Готовьтесь к войне. Укреплять сотрудничество в рамках НАТО и с другими странами. Самое главное понять, что проблема здесь именно в орках. Мы можем сколько угодно смеяться над ними в социальных сетях, и иногда на то есть причины, но напомню, что Россия - это 140 миллионов орков с автоматами.
К тому же не надо позволять «розовым пони» всему миру заново навязывать мысль о том, что с Россией можно договориться, снимать санкции.
Россия в настоящее время ослаблена, и этим следует воспользоваться и всеми средствами не допустить повторного наращивания своей мощи. Россия должна жить как Иран. Ему не дают вырастить свою мощь и поэтому они кипят в своем котле, но не могут пересечь границы своей страны. Россия тоже должна вариться в собственном котле и не иметь возможности пересекать границы другого государства.
Об этом необходимо говорить на международном пространстве, во всех парламентах и организациях. Россия понимает только язык силы, поэтому должна понимать, что если попытается напасть на кого-то, то получит по зубам.
- Как вы думаете, много ли в Литве «розовых пони»?
- Прибалтийские страны наиболее адекватны и занимают самую жесткую позицию по отношению к России на международной арене.
Например, Эстония с полуторамиллионным населением важнее в плане борьбы с Россией, чем Франция с населением в десятки миллионов.
Страны Балтии пережили оккупацию, все помнят и прекрасно понимают, что такое Россия.
Я не знаю, сколько в Литве «розовых пони», но могу сказать, что мы возим машины из Эстонии в Украину, ездим по Европе и видим, что если война в Западной Европе почти исчезла, то украинские флаги еще везде в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.
Поэтому, я думаю, в Литве мало «розовых пони».
Ana Daukševic
15min.lt
https://site.ua/arkadiy.babchenko/u-menya-est-odin-sovet-gotovtes-k-voine-iy2qw1o
Які ж кордони на сході мав на увазі путін : кордони ссср чи кордони російської імперії ?
Як відомо, російська імперія мала кордони і в Польщі, і в Фінляндії, і в Норвегії, і в інших країнах НАТО, лізла і в іран, і в Туреччину, і в Болгарію, і в Сербію, і в Румунію, і в Італію, і у Францію. А ссср оккуповував угорщину, Австрію, Чехію, Словаччину, Німеччину врешті.
А може полізти і в Данію - батьківщину Столтенберга, або в Саксонію - батьківщину єкатерини другої чи імператриці-дружини ніколая другого.
Але НАТО закриває на все це очі, бо втратило моральні орієнтири.
По- перше засцють а по-друге не беруть, наче, країни в яких є війна на території..... хоча перша причина основна.