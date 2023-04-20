Членство Украины в НАТО будет на повестке дня саммита в Вильнюсе, - Столтенберг

Членство Украины в НАТО будет на повестке дня саммита в Вильнюсе, однако сейчас главное для Альянса – обеспечить победу Украины.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что не сомневается, что Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе поднимет вопросы членства Украины и гарантий безопасности для Украины, поэтому это будет среди приоритетов повестки дня саммита.

"Однако сейчас главной целью НАТО должно быть обеспечение того, чтобы Украина победила, поскольку это единственный путь к тому, чтобы вести осмысленную дискуссию по поводу будущего членства Украины", - подчеркнул Столтенберг.

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Он также добавил, что место Украины в НАТО и что совместными усилиями союзников этой цели будет достигнуто.

Столтенберг отметил, что в ходе встречи стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки, которая поможет Украине перейти к стандартам НАТО и обеспечить полную оперативную совместимость украинской армии с силами Альянса.

"Это свидетельство долгосрочной преданности НАТО Украине. Альянс стоит с вами сегодня, завтра и будет стоять так долго, как потребуется", – заверил он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

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