Залужный обсудил приоритеты относительно поставок Украине вооружения с командующим ВС НАТО в Европе Каволи
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обсудил приоритеты в поставках вооружений, техники и боеприпасов с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.
Об этом Залужный написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Накануне очередного заседания контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" провел телефонный разговор с Каволи... Обсудили приоритетные для Украины направления по вооружению, технике и боеприпасам. Проинформировал генерала Каволи об оперативной обстановке на фронте", - говорится в сообщении.
Сказано также, что Залужный из Каволи договорились и дальше продолжать диалог и активно взаимодействовать.
В конце Залужный поблагодарил за неизменную поддержку и помощь.
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