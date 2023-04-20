РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12075 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Помощь Украине
1 587 4
пособие (580) Каволи (24) Залужный (531)

Залужный обсудил приоритеты относительно поставок Украине вооружения с командующим ВС НАТО в Европе Каволи

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

залужний,каволі

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обсудил приоритеты в поставках вооружений, техники и боеприпасов с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом Залужный написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне очередного заседания контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" провел телефонный разговор с Каволи... Обсудили приоритетные для Украины направления по вооружению, технике и боеприпасам. Проинформировал генерала Каволи об оперативной обстановке на фронте", - говорится в сообщении.

Сказано также, что Залужный из Каволи договорились и дальше продолжать диалог и активно взаимодействовать.

В конце Залужный поблагодарил за неизменную поддержку и помощь.

Читайте также: Зеленский призвал Столтенберга преодолеть сдержанность партнеров в поставке Украине дальнобойного оружия
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сподіваюся що боневтік , та пика д'єрмака були відсутні!
показать весь комментарий
20.04.2023 17:32 Ответить
Віримо ЗСУ та генералу Залужному 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
20.04.2023 17:47 Ответить
единому Залужному і вірю .. він не так як генштаб ігнат будений і вся інші зелена шваль хавальніки розявлять і киздять
показать весь комментарий
20.04.2023 18:18 Ответить


показать весь комментарий
20.04.2023 19:56 Ответить
 
 