Сложности ввоза украинского зерна через Польшу, Венгрию и Словакию никак не влияют на зерновой коридор – Литошко

Временные сложности с ввозом и транзитом украинских зерновых через некоторые страны Европейского Союза никак не влияют на процесс "зернового коридора" и на выполнение Украиной взятых на себя международных обязательств.

Об этом сообщил Цензор.нет главный госинспектор Одесской области, первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Одесской области Святослав Владимирович Литошко.

"Хочу всех успокоить. Решение Польши, Венгрии, Словакии не касается никак "зернового коридора". Необходимо разграничить экспорт землей и экспорт морем. "Зерновой коридор" касается моря, и здесь Украина выполняет все взятые на себя обязательства", - отметил Святослав Литошко.

По его словам, Украина эффективно контролирует качество экспортируемого в мир зерна. В этом направлении, как отметил чиновник, сотрудники Госпродпотребслужбы работают в сверхурочных режимах, ведь объемы поставок через Одесскую область намного больше, чем в довоенное время из-за оккупации россиянами портов акватории Азовского моря. Он добавил, что в вопросах скорости поставок через "зерновой коридор" если и есть какие-то задержки, то, по имеющейся информации, это исключительно вина России.

Святослав Литошко выразил надежду, что Украина найдет понимание с правительствами стран ЕС для решения вопросов поставки зерновых. В то же время, по его мнению, для ускорения процесса экспорта из Украины можно перенять европейский опыт открытых лицензированных лабораторий: "Так работает цивилизованный мир. Это минимизирует контакты бизнеса с государством, делает сервис более удобным и приятным. Помните, как стало удобно, когда в Украине появились частные медицинские лаборатории? Это значительно повысит и качество и скорость услуг", - добавил он.

____

"Зерновой коридор" – это условное название логистической инициативы по транспортировке зерна и пищевых продуктов из украинских портов. Соглашение по безопасной транспортировке работает между Россией и Украиной с участием Турции и Организации Объединенных Наций (ООН).

Из-за оккупации Россией портов акватории Азовского моря, Одесский регион стал хабом для экспорта морем зерна со всей Украины. Госпродпотребслужба является уполномоченным государством органом, осуществляющим контроль качества экспортируемых и импортируемых товаров.

Польша запретила ввоз и транзит украинского зерна и других видов сельскохозяйственной продукции. Этот запрет будет отменен в ночь с 20 на 21 апреля. О введении временного запрета на импорт зерна, масличных культур и другой аграрной продукции из Украины объявили также Венгрия и Словакия, однако транзит они не запрещали.

Ранее для решения проблемы с затоварением польского рынка и протестами польских аграриев Украина временно отказалась от экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в эту страну до нового сезона. Обе страны в течение недели совместно должны были наработать новые правила транзита. В этот период украинским экспортерам рекомендовано воспользоваться другими маршрутами.