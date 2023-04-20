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Мы с Украиной до конца, она, вероятно, вернет все территории, – начальник Генштаба Италии Драгоне

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

джузеппе,драгоне

Начальник штаба обороны Италии Джузеппе Драгоне утверждает, что союзники будут с Украиной "до конца", и она сможет отвоевать у оккупантов всю территорию. В то же время адмирал не верит, что в захватнической войне России против Украины будет победитель и проигравший.

Об этом он сказал в интервью Атлантическому совету в рамках визита в Вашингтон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Начальник итальянского Генштаба надеется, что после контрнаступления Сил обороны сразу же начнется поиск политико-дипломатического решения. По его словам, если контрнаступления не будет "и мы сразу сядем за стол переговоров, так тому и быть".

"Лично я надеюсь, что до этого дело не дойдет и стороны сядут за стол переговоров, чтобы обсудить итоговый мир", – сказал он.

По словам Драгоне, сейчас на фронте стагнация. Он считает, что "они (вероятно, судя по контексту, подразумевают обе стороны. – Ред.) убивают себя, вероятно, ни за что".

"Вероятно, будет контрнаступление, да. Будет победитель или проигравший? Мое личное мнение: я так не думаю. Приветствуется все, что поменяет этот плохой баланс: мы должны все это рассмотреть, неважно, кто это предлагает", – сказал военачальник о "мирных" предложениях.

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Он отметил, что официальная позиция Италии такова, что одна страна не может пойти на другую войной, но добавил, "в какой-то момент, надеюсь, они (страна-террорист и ее жертва. – Ред.) найдут способ сесть и все обсудить".

Драгоне уверен, что Россия не достигнет своей стратегической цели – взять Киев и поставить там "правительство вроде Лукашенко".

"Но украинцам будет сложно вернуть все территории... Я имею в виду, они, вероятно, могут, но, вероятно, наступит момент, когда им нужно будет начать переговоры", – считает военачальник.

В то же время он подчеркнул, что "мы должны поддерживать Украину до конца, это факт".

Относительно роли Китая как "миротворца" начальник Генштаба Италии сказал, что "в нынешней точке я бы рассматривал все", и если Пекин предложил свой "мирный план" на дюжину пунктов, "возможно, несколько из них будут неплохими".

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Драгоне признал, что союзники за последние десятилетия "не привыкли к звукам танков, обстрелов и ракет" и потому сейчас "подстраиваются" под новые реалии, в том числе к тому, что ядерное сдерживание, на которое надеялись люди его поколения, "работает не так, как мы ожидали". Поэтому, сказал адмирал, нужно технологическое военное преимущество.
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Топ комментарии
+2
Що у дипломата на умі, у військового на язиці...
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20.04.2023 18:22
+1
якась країна була, записалася у антигітлеровську коаліцію десь 30 квітня 1945 року .Але як кажуть, і на том спасибі.
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20.04.2023 18:17
+1
..подяка геройському адміралу за підтримку.., бо міг би просто розплакатися од бєзнадьОги, кинути службу і втікти на ферму
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20.04.2023 18:29
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якась країна була, записалася у антигітлеровську коаліцію десь 30 квітня 1945 року .Але як кажуть, і на том спасибі.
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20.04.2023 18:17 Ответить
Болгарія?
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20.04.2023 18:23 Ответить
кажись єто була Турция в феврале 1945...
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20.04.2023 18:35 Ответить
Що у дипломата на умі, у військового на язиці...
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20.04.2023 18:22 Ответить
Ну да, Берлусконя - не боец уже, остался один содержанец х-ла , Сальвентий, его бы еще скрутило.
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20.04.2023 18:28 Ответить
..подяка геройському адміралу за підтримку.., бо міг би просто розплакатися од бєзнадьОги, кинути службу і втікти на ферму
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20.04.2023 18:29 Ответить
ймовірно??????????????
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20.04.2023 18:35 Ответить
'Зброя стримування' - це як "горілка отверезіння". Жодна країна в світі не має "міністерства нападу". Тільки "міністерства оборони".
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20.04.2023 18:44 Ответить
Дракон діло каже 👏👍
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20.04.2023 21:15 Ответить
 
 