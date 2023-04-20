Судьи Верховного Суда Фомин, Булейко и Иваненко приняли решение, которое может привести к закрытию дела "Роттердам+" на 18,9 млрд грн. Следы ведут к ОП, - Шабунин
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Судьи Верховного Суда Сергей Фомин, Ольга Булейко и Игорь Иваненко приняли решение, которым решили засчитывать в сроки досудебного расследования время, пока дело было закрыто, даже из-за незаконности закрытия. Таким образом, очень много резонансных дел, в частности по "Роттердам+", которое закрывали и возобновляли 4 раза, будут закрыты задним числом по истечении сроков досудебного расследования.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"На фото - судьи Кассационного уголовного суда ВС Сергей Фомин, Ольга Булейко и Игорь Иваненко.
И они успешно помогают Ахметову в попытках похоронить первый эпизод дела "Роттердам+" на 18,9 млрд грн.
И, похоже, делают они это вместе с частью ОП (см. ниже).
Решение судей касается обычного дела о нарушении дорожного движения (ч. 1 ст. 286 УКУ).
Однако в нем судьи фактически фиксируют следующее: если прокуроры дело закрывают, а затем руководитель возобновляет (например, из-за незаконности закрытия), то время, пока это дело лежало без дела, учитывается в сроки досудебного расследования.
Хотя в УПК такие нормы просто отсутствуют.
Что в результате? Теперь у нас будет еще больше дел, которые будут закрываться по стечению сроков расследования. И во многих делах эти сроки истекут задним числом просто из-за учета такой позиции ВС.
"Роттердам+", напомню, закрывали 4 раза! Каждый раз мы буквально выгрызали отмену незаконных решений. И вот теперь из-за судей Верховного Суда первый эпизод дела могут просто закрыть. Теперь навсегда.
Также под угрозой оказались десятки других кейсов с подобной историей.
Я уверен, что это решение судьи приняли не без согласования сверху. Произошло это при согласовании с руководством ВС или выше – мы еще выясним.
Но есть немаловажная деталь. Менеджеров ДТЭК представляют "Креденс", одним из основателей которых является Олег Татаров. Тот же Татаров был адвокатом Ахметова и даже ходил с ним в НАБУ.
Поэтому следы этого решения уже как-то уверенно ведут к ОП", - рассказал Шабунин.
Пожалуйста, подождите...
бо воно далі може навіть за відновлення статті СРСР про спекуляцію пердіти
РимОПу, до Найзеленішого блазня.
Може не варто вже 5й раз відкривати цю 'затаскану' справу, чи шабунін все ж таки хоче знайти нового суддю "кірєєва"?
Але, якби не помилялися, то я б відповів так : "Навіть диявол має право на адвоката !"
І ті, хто у нас будуть вже "треті" других видадуть . . .
https://www.pravda.com.ua/news/2023/04/20/7398715/
Я би хотів на тебе, Шабунін, подивитися, якби ти був під слідством, а слідчі і прокурори мутили із "закриттям - відновленням" провадження і таким чином безкінечно роками тримали тобі топор над головою . . . Як би ти тоді орав з усіх рупорів телебачення / інтернету / преси / радіо про "бєзпрєдєл".
Я не готовий коментувати економічну - політичну і будь-яку іншу доцільність і мотиви суддів. Але по кодексу судді ЗРОБИЛИ ПРАВИЛЬНО !!!