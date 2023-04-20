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Новости Политика Украины
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Шабунин (464) Роттердам+ (165)

Судьи Верховного Суда Фомин, Булейко и Иваненко приняли решение, которое может привести к закрытию дела "Роттердам+" на 18,9 млрд грн. Следы ведут к ОП, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ольга,ігор,сергій,фомін,іваненко,булейко

Судьи Верховного Суда Сергей Фомин, Ольга Булейко и Игорь Иваненко приняли решение, которым решили засчитывать в сроки досудебного расследования время, пока дело было закрыто, даже из-за незаконности закрытия. Таким образом, очень много резонансных дел, в частности по "Роттердам+", которое закрывали и возобновляли 4 раза, будут закрыты задним числом по истечении сроков досудебного расследования.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"На фото - судьи Кассационного уголовного суда ВС Сергей Фомин, Ольга Булейко и Игорь Иваненко.

И они успешно помогают Ахметову в попытках похоронить первый эпизод дела "Роттердам+" на 18,9 млрд грн.

И, похоже, делают они это вместе с частью ОП (см. ниже).

Решение судей касается обычного дела о нарушении дорожного движения (ч. 1 ст. 286 УКУ).

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Однако в нем судьи фактически фиксируют следующее: если прокуроры дело закрывают, а затем руководитель возобновляет (например, из-за незаконности закрытия), то время, пока это дело лежало без дела, учитывается в сроки досудебного расследования.

Хотя в УПК такие нормы просто отсутствуют.

Что в результате? Теперь у нас будет еще больше дел, которые будут закрываться по стечению сроков расследования. И во многих делах эти сроки истекут задним числом просто из-за учета такой позиции ВС.

"Роттердам+", напомню, закрывали 4 раза! Каждый раз мы буквально выгрызали отмену незаконных решений. И вот теперь из-за судей Верховного Суда первый эпизод дела могут просто закрыть. Теперь навсегда.

Также под угрозой оказались десятки других кейсов с подобной историей.

Я уверен, что это решение судьи приняли не без согласования сверху. Произошло это при согласовании с руководством ВС или выше – мы еще выясним.

Но есть немаловажная деталь. Менеджеров ДТЭК представляют "Креденс", одним из основателей которых является Олег Татаров. Тот же Татаров был адвокатом Ахметова и даже ходил с ним в НАБУ.

Поэтому следы этого решения уже как-то уверенно ведут к ОП", - рассказал Шабунин.
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Топ комментарии
+25
Агов, довпойопи73%, що там ваш роттердам+ і барига на крові чому не сидить? Чи знову вас ****** парєніь із народа?
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20.04.2023 18:44
+25
Всі дороги ведуть в Рим ОПу, до Найзеленішого блазня.
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20.04.2023 18:45
+23
Барига на крові десятків тищ невинно убієнних обов"язково сяде.
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20.04.2023 18:49
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от таке кривосуддя
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20.04.2023 18:40 Ответить
та може то Шабуніну треба хоч раз в житті прочитати підручник з економіки ?

бо воно далі може навіть за відновлення статті СРСР про спекуляцію пердіти
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20.04.2023 19:46 Ответить
жабуня етнічний кацап, в його біографії, що у відкритому доступі чомусь сцикливо замовчується його походження і інформація про батьків. але жабунін це 100500% не українське прізвище, більш за все що його батько понавезена кацапська худоба з військових чи спецслужб ще при сисисирі. воно ж і дня ніде не працювало, а пристороїлось вчити як треба жити.
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20.04.2023 21:57 Ответить
хтось здивований? хоч один здивований є ?
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20.04.2023 18:42 Ответить
Я здивований, що розслідування ще повністю не поховане.
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20.04.2023 19:20 Ответить
в ротер дам, через попенгаген
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20.04.2023 18:43 Ответить
Агов, довпойопи73%, що там ваш роттердам+ і барига на крові чому не сидить? Чи знову вас ****** парєніь із народа?
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20.04.2023 18:44 Ответить
Барига на крові десятків тищ невинно убієнних обов"язково сяде.
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20.04.2023 18:49 Ответить
Всі дороги ведуть в Рим ОПу, до Найзеленішого блазня.
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20.04.2023 18:45 Ответить
даже самые тупые в оп поняли, что ущерб нужно минимизировать и заканчивать, иначе издержки репутации от теребения этого ротердама будут катастрофические
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20.04.2023 18:47 Ответить
вам не нравятся судьи "украинского" пещерного суда? - просто вы не умеете их готовить
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20.04.2023 18:50 Ответить
порядні люди такого не вживають.. їх треба маскалям скормити
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20.04.2023 20:50 Ответить
хто б сумнівався що там вуха татарова, цим рішенням він і свою сраку прикриє щодо розслідування що у НАБУ забрали.. скільки вже можна його там тримати? ну токсичні вони, єрмак, татаров, тимошенко, хто там ще? зеленський ще поки продається, не такий токсік, ну цих то треба знімати, а краще показово посадити..
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20.04.2023 18:56 Ответить
Цей персонаж іпанутий на всю голову.
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20.04.2023 18:56 Ответить
І шо ми нє в НАТО???
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20.04.2023 18:57 Ответить
Лайки все подолають
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20.04.2023 18:58 Ответить
майже всі інстанції і даже Верховний суд, згідні, що справа надумана й неадекватна по своїй суті... лише один шабунін випробовує роги на міцність
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20.04.2023 18:59 Ответить
Не, тут до багатьох сільських теж не дійшло.
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20.04.2023 19:01 Ответить
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20.04.2023 19:01 Ответить
тут одна помилка в тексті - сліди ведуть не в ОП, а до ОПГ...
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20.04.2023 19:04 Ответить
"Важко знайти чорну кішку в чорній кімнаті, особливо коли її там не має..."
Може не варто вже 5й раз відкривати цю 'затаскану' справу, чи шабунін все ж таки хоче знайти нового суддю "кірєєва"?
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20.04.2023 19:15 Ответить
А хтось підкаже, коли з'явилась схема ротердам+?
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20.04.2023 19:17 Ответить
Разом з переходом до капіталізму.
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20.04.2023 19:20 Ответить
Перше, що доведеться зробити наступним депутатам, скасувати всі терміни давності на всі кримінальні справи навіть заднім числом починаючи десь з 2009 року. Друге це обов'язкове притягнення до відповідальності отаких суддів, прокурорів і посадовців, як співучасників злочину. Похорони корупції мають бути пишними і масовими.
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20.04.2023 19:18 Ответить
Строки давності заднім числом не можуть бути скасовані. Це буде грубим порушенням Конституції, Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і ще мільйона документів. Закон і революційна доцільність - як правило, не одне і те саме.
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20.04.2023 20:02 Ответить
ти адвокат діявола
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20.04.2023 20:52 Ответить
Ви помиляєтеся.
Але, якби не помилялися, то я б відповів так : "Навіть диявол має право на адвоката !"
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21.04.2023 01:12 Ответить
я б таких зібрав на острові всіх і там тримав -сперечайтесь поки не здохнете
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21.04.2023 05:41 Ответить
Сподіваюсь європейські інституції зрозуміють і підтримають, як необхідну міру, бо це гуманніше ніж розстрілювати. А злочинці ще й дякувати будуть.
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20.04.2023 20:56 Ответить
Не зрозуміють і не підтримають, повірте.
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21.04.2023 01:24 Ответить
В принципі я теж так думаю. Вони скажуть - краще порозстрілюйте і не затягуйте
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21.04.2023 18:47 Ответить
А потім ще скажуть : "Якщо хочете в ЄС, то посадіть тих, хто розстрілював, бо у нас верховенство права. Або видайте нам в Гаагу, ми самі посадимо. А вас тоді в ЄС візьмемо без перших, але і без других."

І ті, хто у нас будуть вже "треті" других видадуть . . .
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21.04.2023 21:28 Ответить
Розумно. Треба трохи рашистських ********* десь, типу Гуантанамо, заникати. Їх і видамо, хоч якась користь буде з непотребу.
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22.04.2023 00:11 Ответить
радного ахмєтича не дадуть в обіду
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20.04.2023 19:28 Ответить
У Коломойського є замок у Франції та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі - "Схеми"
https://www.pravda.com.ua/news/2023/04/20/7398715/
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20.04.2023 19:35 Ответить
Юлєфани! Впірод!
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20.04.2023 19:56 Ответить
Схеми закупівлі з 2019 року набагато шкідливіші для України за той Ротердам +,тому хлопці хочуть не надати приводу для розслідувань в подальшому своїх витівок.
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20.04.2023 19:36 Ответить
Шабунін, та поступи вже на юридичний факультет, задовбав ти своїми постійними воплями. Є ДВА ВИКЛЮЧНИХ ВИПАДКИ, ЩО НЕ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ У СТРОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ : ЗУПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ І ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ СПРАВИ - ч. 5 ст. 219 КПК України. Більше винятків немає !!!! Суд повинен діяти суворо на підставі закону (ст. 6, 19 Конституції України). Він НЕ МАЄ ПРАВА розширювально тлумачити процесуальний кодекс з мотивів революційної доцільності !!!

Я би хотів на тебе, Шабунін, подивитися, якби ти був під слідством, а слідчі і прокурори мутили із "закриттям - відновленням" провадження і таким чином безкінечно роками тримали тобі топор над головою . . . Як би ти тоді орав з усіх рупорів телебачення / інтернету / преси / радіо про "бєзпрєдєл".

Я не готовий коментувати економічну - політичну і будь-яку іншу доцільність і мотиви суддів. Але по кодексу судді ЗРОБИЛИ ПРАВИЛЬНО !!!
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20.04.2023 19:58 Ответить
"Пане президенте, скільки особисто вам занесли за Роттердам+?" - запитував кандидат у президенти Володимир Зеленський у свого опонента на виборах Петра Порошенка під час дебатів на заповненому "Олімпійському" у квітні 2019 року.
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20.04.2023 21:24 Ответить
 
 