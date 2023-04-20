Судьи Верховного Суда Фомин, Булейко и Иваненко приняли решение, которое может привести к закрытию дела "Роттердам+" на 18,9 млрд грн. Следы ведут к ОП, - Шабунин

Судьи Верховного Суда Сергей Фомин, Ольга Булейко и Игорь Иваненко приняли решение, которым решили засчитывать в сроки досудебного расследования время, пока дело было закрыто, даже из-за незаконности закрытия. Таким образом, очень много резонансных дел, в частности по "Роттердам+", которое закрывали и возобновляли 4 раза, будут закрыты задним числом по истечении сроков досудебного расследования.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"На фото - судьи Кассационного уголовного суда ВС Сергей Фомин, Ольга Булейко и Игорь Иваненко.

И они успешно помогают Ахметову в попытках похоронить первый эпизод дела "Роттердам+" на 18,9 млрд грн.

И, похоже, делают они это вместе с частью ОП (см. ниже).

Решение судей касается обычного дела о нарушении дорожного движения (ч. 1 ст. 286 УКУ).

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Однако в нем судьи фактически фиксируют следующее: если прокуроры дело закрывают, а затем руководитель возобновляет (например, из-за незаконности закрытия), то время, пока это дело лежало без дела, учитывается в сроки досудебного расследования.

Хотя в УПК такие нормы просто отсутствуют.

Что в результате? Теперь у нас будет еще больше дел, которые будут закрываться по стечению сроков расследования. И во многих делах эти сроки истекут задним числом просто из-за учета такой позиции ВС.

"Роттердам+", напомню, закрывали 4 раза! Каждый раз мы буквально выгрызали отмену незаконных решений. И вот теперь из-за судей Верховного Суда первый эпизод дела могут просто закрыть. Теперь навсегда.

Также под угрозой оказались десятки других кейсов с подобной историей.

Я уверен, что это решение судьи приняли не без согласования сверху. Произошло это при согласовании с руководством ВС или выше – мы еще выясним.

Но есть немаловажная деталь. Менеджеров ДТЭК представляют "Креденс", одним из основателей которых является Олег Татаров. Тот же Татаров был адвокатом Ахметова и даже ходил с ним в НАБУ.

Поэтому следы этого решения уже как-то уверенно ведут к ОП", - рассказал Шабунин.