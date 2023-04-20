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Вследствие вражеских обстрелов на Запорожье на собственном дворе погибла семья, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

область,запорізька

В Запорожской области вследствие вражеских обстрелов погибли мужчина и женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"Российский снаряд унес жизни семьи в Малой Токмачке: 54-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли на собственном подворье.

Во время артиллерийского обстрела в Каменском травмирована 62-летняя женщина, которая возвращалась домой с полученным хлебом для себя и своих соседей", - говорится в сообщении.

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