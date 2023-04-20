4 097 2
Вследствие вражеских обстрелов на Запорожье на собственном дворе погибла семья, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Запорожской области вследствие вражеских обстрелов погибли мужчина и женщина.
Об этом сообщил глава ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
"Российский снаряд унес жизни семьи в Малой Токмачке: 54-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли на собственном подворье.
Во время артиллерийского обстрела в Каменском травмирована 62-летняя женщина, которая возвращалась домой с полученным хлебом для себя и своих соседей", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий20.04.2023 19:37 Ответить Мне нравится 7
Евгений Яковенко
показать весь комментарий20.04.2023 19:45 Ответить Мне нравится 6
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...