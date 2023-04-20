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Проверка не выявила проблем с качеством у продовольствия из Украины, поэтому запрещать импорт не надо, - министр сельского хозяйства Чехии Некула

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

зерно

В Чехии была проведена проверка импортированных из Украины зерна, мяса и яиц. Проблем с качеством не было выявлено.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Чехии Зденек Некула, а также директора Государственной сельскохозяйственной и продовольственной инспекции (SZPI), Государственной ветеринарной администрации (SVS) и Центрального института сельскохозяйственной инспекции и испытаний, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на České noviny.

Издание отмечает, что также проверяется импорт из Польши, Словакии и Венгрии. Каждый образец исследуют на наличие более 400 остатков активных веществ, среди которых пестициды и тяжелые металлы. Директор ветеринарной инспекции Збинек Семерад рассказал, что столовые яйца из Украины в Чехию в 2023 году импортировали впервые.

Некула отметил, что пшеницы в страну завезли всего 4 тысячи тонн: это менее 0,1% от внутреннего производства. Предложения о введении запрета на импорт из Украины он назвал популистскими.

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По словам Министра, на следующей неделе состоится встреча с коллегами из других стран Евросоюза, где будет обсуждаться импорт из Украины.

Он отметил, что украинское зерно привлекает спекулянтов низкой ценой, но важно сохранить "маршруты солидарности" с Украиной – Чехия поддерживает их продление еще на год. Эти маршруты имели целью обеспечить экспорт зерна преимущественно в страны за пределами ЕС, например в Северную Африку.

По данным Чешского статистического управления, в марте цена на пшеницу упала практически до уровня перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину.

Напомним, 15 апреля правительство Польши запретило ввоз зерна и другой продовольствия из Украины. Там считают, что украинская продукция "не должна вредить польским фермерам, польским производителям и вызвать кризис, связанный с продовольственной безопасностью". Впоследствии чиновники уточнили, что речь идет и о транзите зерна.

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Ранее Министерство сельского хозяйства Словакии решило запретить обработку и продажу импортированного из Украины зерна, а также изготовленной из него муки.

Вслед за Польшей Венгрия также объявила о временном запрете на импорт украинского зерна.
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Топ комментарии
+3
столові яйця з України до Чехії у 2023 році імпортували вперше Джерело: https://censor.net/ua/n3413431
Благаю, не кажіть рєзнікову!!!
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20.04.2023 19:48
+3
Я, чесно кажучи, вважаю заборону ввозу харчів з України позитивом для наших громадян. Це зменшить ціни на внутрішньому ринку.
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20.04.2023 19:57
+3
якщо багато виробників збанкрутують через відсутність експорту, ціни на внутрішньому ринку зростуть
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20.04.2023 20:04
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(мовою оригіналу) "Ложечкі-то нашлісь, но осадочєк остался..."
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20.04.2023 19:47 Ответить
столові яйця з України до Чехії у 2023 році імпортували вперше Джерело: https://censor.net/ua/n3413431
Благаю, не кажіть рєзнікову!!!
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20.04.2023 19:48 Ответить
Я, чесно кажучи, вважаю заборону ввозу харчів з України позитивом для наших громадян. Це зменшить ціни на внутрішньому ринку.
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20.04.2023 19:57 Ответить
якщо багато виробників збанкрутують через відсутність експорту, ціни на внутрішньому ринку зростуть
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20.04.2023 20:04 Ответить
Яким чином може збанкрутувати виробник який продає продукцію за ціною практично як в ЄС, а платить робітникам 5 євро в день, а не за годину?
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20.04.2023 20:10 Ответить
Нікуди буде дівати продукцію. Самі ми стільки не з"їмо.
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20.04.2023 20:18 Ответить
вірно
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20.04.2023 21:06 Ответить
на відкатах хоча б
легко рахувати чужі гроші
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20.04.2023 20:19 Ответить
Таким чином, що Україна виробляю продовольства в 5-7 разів більше, ніж їй потрібно. Україна це регіональна агрогосподарська наддержава. Дуже багато агрокомпаній і фермерськи господарств від самого початку були зроблені на експорт.

По-друге це несправедливо. Польска ковбаса, молочка, сири, яблука. консерви у нас продаються, а вони нашу забороняють.
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20.04.2023 21:04 Ответить
не буде цього,крім того влада готує збільшення вартості енергоресурсів тому навпаки все буде дорожчати.
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20.04.2023 20:05 Ответить
Дай хоч помріяти.
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20.04.2023 20:12 Ответить
Взагалі ціна продуктів, складається з цін на насіння, добрива, ПММ, електроенергію, засоби захисту рослин і тварин, вартість техніки та інші витрати від нещасного фермера незалежні. А ось для конкурентоспроможності своєї продукції він може лише знизити свою зарплату.
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20.04.2023 21:09 Ответить
Тому "нещасні "українські фермери регулярно утворюють практично бойні в своїх районах за можливість використання арендованої землі. Мабуть хочуть якомога більше впадати в економічну яму тому що використання кожного гектара потребує величезних коштів.
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20.04.2023 21:24 Ответить
Добрива, ПММ, теплову енергію для комбікормового заводу, пластмасові та металеві частини сівалки, комбайна, труби, кабелі, поліетилен, роблять із газу та нафти. Україна має з цими речами дефіцит. Ось від цього дисбалансу виробник i продає продукцію за ціною практично як в ЄС, а платить робітникам 5 євро в день, а не за годину. Добре, що хоч так виживає нещасний фермер.
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20.04.2023 23:13 Ответить
Та невже? А хіба в Бельгії чи Австрії труби, кабелі, поліетилен для фермерів ,роблять не з газу якого в цих країнах також немає?
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20.04.2023 23:18 Ответить
І у Бельгії з Австрією не свято. Ціни на продукти протягом року зросли відсотків на тридцять. І це все від того, що світ з дурниці взяв і зробив путіну шикарний подарунок. Взяли та подарували йому за безкоштовно нафту та газ. А він тепер із нього ракети та снаряди робить, бо вибухові речовини теж із газу. І що характерно, на заході, з цієї ж причини снаряд 155-го калібру за рік виріс у ціні майже вдвічі. Це є факти. Постарайся їх зрозуміти і сам собі їх пояснити.
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20.04.2023 23:51 Ответить
Коли пересічний громадянин якоїсь країни витрачає на їжу 15 відсотків свого місячного доходу, то зріст цін на продукти на тридцять відсотків приводять до того , шо витрачати потрібно вже 20 відсотків. Тобто п'яту частину заробітку. Тільки на поїсти. Прикро.Але не фатально. Але якщо в Україні здебільшого витрати на їжу це половина статистичного доходу, то приріст цін на харчі на третину викидає суспільство в злидні.
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21.04.2023 00:12 Ответить
Згоден. У частині, що стосується наповнення шлунка, +30% не фатально. Однак це симптом спаду економіки, зростання соціальної напруженості, втечі капіталу, зростання безробіття. Тому що вуглеводні, це не якісь адвокати чи айтішники постраждали, це основа, фундамент промисловості. Це означає, що Бразилія, Індія, Китай отримують додаткову фору. То кому від цього користь?
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21.04.2023 00:28 Ответить
Враження що ви не в захваті від того що підсанкційні вуглеводи з росії почали задешево скуповувати країни БРІКС. А колективний Захід має наразі економічні проблеми з цього приводу. Тобто business as usual мав би тривати й донині, бо так каже економіка. А глузд?
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21.04.2023 00:37 Ответить
А ще, тільки зараз побачив, ви не з тих нещасних в лапках? Бо дуже вже шифруєтесь під різними прапорцями.
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20.04.2023 23:23 Ответить
Ой як невдобно вийшло. А чехам респект. Хтось тут писав, що чехи не приєднались до заборони, бо в них типу нема кордону з Україною, а тут опа підтримочка від чехів зачотна.
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20.04.2023 21:20 Ответить
 
 