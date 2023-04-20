Проверка не выявила проблем с качеством у продовольствия из Украины, поэтому запрещать импорт не надо, - министр сельского хозяйства Чехии Некула

В Чехии была проведена проверка импортированных из Украины зерна, мяса и яиц. Проблем с качеством не было выявлено.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Чехии Зденек Некула, а также директора Государственной сельскохозяйственной и продовольственной инспекции (SZPI), Государственной ветеринарной администрации (SVS) и Центрального института сельскохозяйственной инспекции и испытаний, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на České noviny.

Издание отмечает, что также проверяется импорт из Польши, Словакии и Венгрии. Каждый образец исследуют на наличие более 400 остатков активных веществ, среди которых пестициды и тяжелые металлы. Директор ветеринарной инспекции Збинек Семерад рассказал, что столовые яйца из Украины в Чехию в 2023 году импортировали впервые.

Некула отметил, что пшеницы в страну завезли всего 4 тысячи тонн: это менее 0,1% от внутреннего производства. Предложения о введении запрета на импорт из Украины он назвал популистскими.

Читайте также: Сложности ввоза украинского зерна через Польшу, Венгрию и Словакию никак не влияют на зерновой коридор – Литошко

По словам Министра, на следующей неделе состоится встреча с коллегами из других стран Евросоюза, где будет обсуждаться импорт из Украины.

Он отметил, что украинское зерно привлекает спекулянтов низкой ценой, но важно сохранить "маршруты солидарности" с Украиной – Чехия поддерживает их продление еще на год. Эти маршруты имели целью обеспечить экспорт зерна преимущественно в страны за пределами ЕС, например в Северную Африку.

По данным Чешского статистического управления, в марте цена на пшеницу упала практически до уровня перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину.

Напомним, 15 апреля правительство Польши запретило ввоз зерна и другой продовольствия из Украины. Там считают, что украинская продукция "не должна вредить польским фермерам, польским производителям и вызвать кризис, связанный с продовольственной безопасностью". Впоследствии чиновники уточнили, что речь идет и о транзите зерна.

Читайте также: Евросоюз готовит экстренные ограничения на импорт зерна из Украины, - Financial Times

Ранее Министерство сельского хозяйства Словакии решило запретить обработку и продажу импортированного из Украины зерна, а также изготовленной из него муки.

Вслед за Польшей Венгрия также объявила о временном запрете на импорт украинского зерна.