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Зеленский поговорил с премьером Нидерландов Рютте: "Работаем над привлечением агрессора к ответственности"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютта за переданную систему Patriot и совместное с Данией решение предоставить 14 танков Leopard.

Об этом глава Украинского государства написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел плодотворный разговор с Марком Рютте. Обсудили ситуацию на фронте. Поблагодарил за переданную систему Patriot и совместное с Данией решение предоставить 14 Leopard 2. А также за выделение €274 млн из пакета поддержки Украины на €2,5 млрд. Работаем дальше с Нидерландами над привлечением агрессора к ответственности", - написал Президент.

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Воно розуміє що Оманський зговір це агресія, чи знову кроликів розводить?
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20.04.2023 20:09 Ответить
щас мівіни поїсть зніме 3 відосіка і притягне
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20.04.2023 20:53 Ответить
Агресора, щоб притягати, треба ще добратись до нього, а співучасники тута. Цих негідників давно пора притягнути.
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20.04.2023 21:09 Ответить
А можна було поговорити з ним про рецепт шашличної заправки…
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20.04.2023 21:09 Ответить
 
 