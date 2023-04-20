Зеленский поговорил с премьером Нидерландов Рютте: "Работаем над привлечением агрессора к ответственности"

Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютта за переданную систему Patriot и совместное с Данией решение предоставить 14 танков Leopard.

Об этом глава Украинского государства написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел плодотворный разговор с Марком Рютте. Обсудили ситуацию на фронте. Поблагодарил за переданную систему Patriot и совместное с Данией решение предоставить 14 Leopard 2. А также за выделение €274 млн из пакета поддержки Украины на €2,5 млрд. Работаем дальше с Нидерландами над привлечением агрессора к ответственности", - написал Президент.

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