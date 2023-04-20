Военные под Бахмутом получили два БПЛА Poseidon, а также автомобили, шины и генераторы. ФОТО

Петр Порошенко привез бойцам 24-й ОМБр, которая сейчас удерживает позиции в Донецкой области, два БПЛА Poseidon, а также автомобили, шины и генераторы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

У этой модели БПЛА более мощная батарея, более новое и качественное программное обеспечение, это мощное, современное оружие. "Эта "птичка" очень далеко летает, очень далеко видит, имеет уникальные системы относительно ночного видения. И ее так просто не собьешь, как "квадрик", – объяснил Порошенко.

В бригаду также передадут пункт управления на базе грузовика DAF, для того чтобы оператор, пилот, артиллерист, разведчик, все были внутри и имели возможность эффективно выполнять боевые задания.

Генераторы сейчас нужны на переднем крае, потому что есть серьезные перебои с электроснабжением. А колеса – расходный материал для автомобилей, потому что на земле много обломков. Военные говорят, что можно поехать и сразу пробить четыре колеса.

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Фактически "расходниками" стали на фронте и сами автомобили, особенно пикапы. Сергей Костинский, воюющий под Бахмутом, рассказывает, что за месяц его батальон потерял 45 пикапов. 8 из них вообще невозможно восстановить. Поэтому два пикапа и грузовик, которые привез Порошенко, сразу отправляют в подразделение на боевое задание.