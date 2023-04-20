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Военные под Бахмутом получили два БПЛА Poseidon, а также автомобили, шины и генераторы. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Петр Порошенко привез бойцам 24-й ОМБр, которая сейчас удерживает позиции в Донецкой области, два БПЛА Poseidon, а также автомобили, шины и генераторы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Военные под Бахмутом получили два БПЛА Poseidon, а также автомобили, шины и генераторы 01

У этой модели БПЛА более мощная батарея, более новое и качественное программное обеспечение, это мощное, современное оружие. "Эта "птичка" очень далеко летает, очень далеко видит, имеет уникальные системы относительно ночного видения. И ее так просто не собьешь, как "квадрик", – объяснил Порошенко.

В бригаду также передадут пункт управления на базе грузовика DAF, для того чтобы оператор, пилот, артиллерист, разведчик, все были внутри и имели возможность эффективно выполнять боевые задания.

Генераторы сейчас нужны на переднем крае, потому что есть серьезные перебои с электроснабжением. А колеса – расходный материал для автомобилей, потому что на земле много обломков. Военные говорят, что можно поехать и сразу пробить четыре колеса.

Военные под Бахмутом получили два БПЛА Poseidon, а также автомобили, шины и генераторы 02

Смотрите также: Одной из бригад, которая проводит боевое слаживание на Юге, передали 5 грузовиков с мобильными банями, генераторы и радиостанции.. ФОТОрепортаж

Фактически "расходниками" стали на фронте и сами автомобили, особенно пикапы. Сергей Костинский, воюющий под Бахмутом, рассказывает, что за месяц его батальон потерял 45 пикапов. 8 из них вообще невозможно восстановить. Поэтому два пикапа и грузовик, которые привез Порошенко, сразу отправляют в подразделение на боевое задание.
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Топ комментарии
+25
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20.04.2023 20:16
+23
Ждем. Зараз Коломойський щось привезе на фронт.
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20.04.2023 20:04
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Ждем. Зараз Коломойський щось привезе на фронт.
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20.04.2023 20:04 Ответить
А слідом і бубачка підтягнеться
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20.04.2023 20:13 Ответить
Таваріщь! Прєкратітє антісємітізьм!
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20.04.2023 20:20 Ответить
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20.04.2023 20:05 Ответить
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20.04.2023 20:18 Ответить
ні разу не чув щоб риже чмо ахметов хоч копійку дав на армію ... а тут ще дурікам поржать можна про колеса
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20.04.2023 20:07 Ответить
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20.04.2023 20:16 Ответить
А от що з власних коштів передав армії зеленський? Чи він «нікому нічєво нє должєн»?
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20.04.2023 20:16 Ответить
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20.04.2023 20:32 Ответить
Пики явних дегенератів!
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20.04.2023 20:42 Ответить
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20.04.2023 20:44 Ответить
I'm Italian
if half the world is helping ukraine it is mainly thanks to Zelensky
when Russia invaded Chechnya nobody helped Chechnya
when russia invaded Georgia no one helped Georgia
and when Russia invaded Crimea (at the time Poroshenko was president) no one helped Ukraine.......
I say this as a foreigner, (I'am Italian) if today everyone helps Ukraine it is also thanks to the strength of your leader Zelensky
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20.04.2023 23:43 Ответить
Hi there,

Poroshenko was not president at the time of Crimea was invaded. Elections took place later.

And Ukraine helped Chechnya and Georgia during russian agression on those countries. But not officialy.

thanks for support, bro! Europe will win!
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21.04.2023 04:41 Ответить
Ще не відкривши новину подумав про ''Пороха'')
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20.04.2023 20:27 Ответить
бутусов боїться писати в заголовку від кого допомога!
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20.04.2023 20:48 Ответить
І це не вперше. Мабуть бубачку тіпає "нєпадєццкі"
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20.04.2023 21:20 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
Хлопці, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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20.04.2023 20:34 Ответить
І це дійсно так!

Захід чекає, коли зелене лайно зіллється в унітаз, і можна буде будувати Україну з адекватним п'ятим, тобто сьомим, Президентом. Бо сприймати всерйоз це шапіто неможливо. Тому і підтримують нас, а не забили.
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20.04.2023 20:49 Ответить
що тут сказати? це відео більше схоже на "передові" позиції,як деякі!
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20.04.2023 20:49 Ответить
Чому і для чого робить це Порошенко, може він хоче стати наступним президентом України? Бубочка хоче набити кишені з друзяками зрадниками як сам і в Ізраїль де своїх не видають.
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20.04.2023 20:49 Ответить
зелеботы на гамно в телеге изойдут..
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20.04.2023 20:53 Ответить
В телезі вони вчергове напишуть шо то піар і після зйомок Петро особисто все назад спакував і повіз у інший підрозділ піаритися...
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20.04.2023 20:58 Ответить

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20.04.2023 22:38 Ответить
Чого тільки не вигадає зелена погань для того , щоби хоть якось принизити Порошенка !
Мерзенні зевиродки 😠
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21.04.2023 00:59 Ответить
Щира подяка Петру Олексійовичу та його команді за допомогу
Нашим воінам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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21.04.2023 00:56 Ответить
 
 