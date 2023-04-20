Военные под Бахмутом получили два БПЛА Poseidon, а также автомобили, шины и генераторы. ФОТО
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Петр Порошенко привез бойцам 24-й ОМБр, которая сейчас удерживает позиции в Донецкой области, два БПЛА Poseidon, а также автомобили, шины и генераторы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
У этой модели БПЛА более мощная батарея, более новое и качественное программное обеспечение, это мощное, современное оружие. "Эта "птичка" очень далеко летает, очень далеко видит, имеет уникальные системы относительно ночного видения. И ее так просто не собьешь, как "квадрик", – объяснил Порошенко.
В бригаду также передадут пункт управления на базе грузовика DAF, для того чтобы оператор, пилот, артиллерист, разведчик, все были внутри и имели возможность эффективно выполнять боевые задания.
Генераторы сейчас нужны на переднем крае, потому что есть серьезные перебои с электроснабжением. А колеса – расходный материал для автомобилей, потому что на земле много обломков. Военные говорят, что можно поехать и сразу пробить четыре колеса.
Фактически "расходниками" стали на фронте и сами автомобили, особенно пикапы. Сергей Костинский, воюющий под Бахмутом, рассказывает, что за месяц его батальон потерял 45 пикапов. 8 из них вообще невозможно восстановить. Поэтому два пикапа и грузовик, которые привез Порошенко, сразу отправляют в подразделение на боевое задание.
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if half the world is helping ukraine it is mainly thanks to Zelensky
when Russia invaded Chechnya nobody helped Chechnya
when russia invaded Georgia no one helped Georgia
and when Russia invaded Crimea (at the time Poroshenko was president) no one helped Ukraine.......
I say this as a foreigner, (I'am Italian) if today everyone helps Ukraine it is also thanks to the strength of your leader Zelensky
Poroshenko was not president at the time of Crimea was invaded. Elections took place later.
And Ukraine helped Chechnya and Georgia during russian agression on those countries. But not officialy.
thanks for support, bro! Europe will win!
Хлопці, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
Захід чекає, коли зелене лайно зіллється в унітаз, і можна буде будувати Україну з адекватним п'ятим, тобто сьомим, Президентом. Бо сприймати всерйоз це шапіто неможливо. Тому і підтримують нас, а не забили.
Мерзенні зевиродки 😠
Нашим воінам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️