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Испания (783) пособие (580)

Испания объявит о новом пакете помощи для Украины на Рамштайне, - минобороны Испании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

испания

Министр обороны Испании Маргарита Роблес 21 апреля примет участие во встрече Контактной группы по обороне Украины на военно-воздушной базе США в Германии "Рамштайн" и объявит новый пакет военной помощи.

Об этом сообщает министерство обороны Испании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во время завтрашней встречи министр Роблес подтвердит преемственность поддержки со стороны Испании, повторит меры гуманитарной и медицинской помощи, которые продолжает предлагать Министерство обороны, и объявит об отправке в ближайшем будущем новых материальных пожертвований, предназначенных для удовлетворения приоритетных потребностей, озвученных министром Алексеем Резниковым во время его визита в Мадрид 12 апреля", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что новые поставки направлены на усиление мобильности, бронировании и защиты сухопутных войск ВСУ, а также противовоздушной обороны, защиты и проецировании морских и амфибийных сил.

Также отмечается, что к важной гуманитарной, логистической и материальной поддержке, которую оказывает Испания, добавляется работа по обучению украинских военнослужащих.

Обучение проводится в Толедском учебно-координационном центре, количество солдат, прошедших обучение в Вооруженных силах Испании, в настоящее время составляет около 1200 человек.

"Ожидается, что в этом году их будет не менее 2000. Помимо увеличения числа обучаемых кадров, следует выделить постоянное расширение специализированных областей обучения", - подчеркивают в пресс-службе.

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Щиро дякуємо, друзі.
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20.04.2023 20:16 Ответить
Dzienki !!!
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20.04.2023 20:18 Ответить
Величезна подяка іспанським друзям за підтримку та допомогу у важкі часи.
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20.04.2023 21:22 Ответить
Viva España !
Слава Украине ! 🇺🇦🇪🇸❤️
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21.04.2023 10:54 Ответить
Muchas gracias!
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21.04.2023 11:47 Ответить
 
 