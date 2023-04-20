Испания объявит о новом пакете помощи для Украины на Рамштайне, - минобороны Испании

Министр обороны Испании Маргарита Роблес 21 апреля примет участие во встрече Контактной группы по обороне Украины на военно-воздушной базе США в Германии "Рамштайн" и объявит новый пакет военной помощи.

Об этом сообщает министерство обороны Испании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во время завтрашней встречи министр Роблес подтвердит преемственность поддержки со стороны Испании, повторит меры гуманитарной и медицинской помощи, которые продолжает предлагать Министерство обороны, и объявит об отправке в ближайшем будущем новых материальных пожертвований, предназначенных для удовлетворения приоритетных потребностей, озвученных министром Алексеем Резниковым во время его визита в Мадрид 12 апреля", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что новые поставки направлены на усиление мобильности, бронировании и защиты сухопутных войск ВСУ, а также противовоздушной обороны, защиты и проецировании морских и амфибийных сил.

Также отмечается, что к важной гуманитарной, логистической и материальной поддержке, которую оказывает Испания, добавляется работа по обучению украинских военнослужащих.

Обучение проводится в Толедском учебно-координационном центре, количество солдат, прошедших обучение в Вооруженных силах Испании, в настоящее время составляет около 1200 человек.

"Ожидается, что в этом году их будет не менее 2000. Помимо увеличения числа обучаемых кадров, следует выделить постоянное расширение специализированных областей обучения", - подчеркивают в пресс-службе.

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