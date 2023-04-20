Израиль разработал для Украины новую систему оповещения о воздушной тревоге, - израильские СМИ
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Израиль разработал для Украины новую систему оповещения о воздушной тревоге. Тестирование пройдет в мае, в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Walla.
В мае израильская Служба тыла проведет в Киеве испытание системы оповещения о воздушных атаках и ракетных обстрелах, разработанной специально для Украины.
Если испытания пройдут успешно, система может быть готова к применению уже этим летом.
Издание пишет, что благодаря этой системе граждане будут раньше получать уведомления о воздушной тревоге на свои телефоны и, соответственно, будут иметь больше времени, чтобы добраться до укрытия.
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