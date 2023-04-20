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Израиль разработал для Украины новую систему оповещения о воздушной тревоге, - израильские СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

тривога

Израиль разработал для Украины новую систему оповещения о воздушной тревоге. Тестирование пройдет в мае, в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Walla.

В мае израильская Служба тыла проведет в Киеве испытание системы оповещения о воздушных атаках и ракетных обстрелах, разработанной специально для Украины.

Если испытания пройдут успешно, система может быть готова к применению уже этим летом.

Издание пишет, что благодаря этой системе граждане будут раньше получать уведомления о воздушной тревоге на свои телефоны и, соответственно, будут иметь больше времени, чтобы добраться до укрытия.

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Топ комментарии
+4
А, можна, просто - ракети? Ми по телефону оповістим.
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20.04.2023 20:27
+3
Надавати ракети Україні, їм не дозволяє кремлівська ставка
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20.04.2023 20:38
+2
Щоб вважалося, що сильно допомогли. Ну без цього нам би був звіздец. Ну, а в основному, як завжди- багато галасу з нічого.
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20.04.2023 20:44
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А, можна, просто - ракети? Ми по телефону оповістим.
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20.04.2023 20:27 Ответить
Надавати ракети Україні, їм не дозволяє кремлівська ставка
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20.04.2023 20:38 Ответить
80% і так получають сповіщення на телефон, чи я неправий
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20.04.2023 20:40 Ответить
Там фишка в том что система рассчитывает примерное направление полета ракеты, то есть тревога объявляется не по всей Украине, а в тех регионах куда летят ракеты. Хотя, я сомневаюсь что она будет действенна, ведь ракета меняет направления часто при полете.
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20.04.2023 20:53 Ответить
в ізгаілі 99% запускають дішманськи саморобні болванки, то ж їх сповіщальна система спроможна діяти проти шахедів а не проти більшості раіських ракет... все одно дякуємо....
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20.04.2023 21:15 Ответить
если бы я по каждой тревоге бегал в подвал, у меня бы ноги уже были как у культуриста )
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20.04.2023 20:42 Ответить
прокачані ноги це добре) тільки якщо не страждаєш варикозом чи артритом..
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20.04.2023 21:11 Ответить
Щоб вважалося, що сильно допомогли. Ну без цього нам би був звіздец. Ну, а в основному, як завжди- багато галасу з нічого.
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20.04.2023 20:44 Ответить
А вы начните петицию к Бонэвтику, пусть откажется.
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20.04.2023 23:49 Ответить
Була інфа, що це небезкоштовно, але ціну не називають. Якось не хочеться отримати шофар по захмарній ціні.
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20.04.2023 20:52 Ответить
Тепер оголошення :" Увага , повітряна тривога ! " буде на івриті ? ))
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20.04.2023 20:59 Ответить
Мало того, еще будет актуальная цена на яйца, скумбрию, тарифы на электроэнергию
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20.04.2023 21:07 Ответить
най буде,тільки будь ласка не голосом арестовича
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20.04.2023 21:14 Ответить
Лікарю, я глохнути почав - вже не чую навіть свого кашлю.
- ось пігулки - пийте три рази на день;
- і я буду краще чути?
- ні - ви будете голосніше кашляти.
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20.04.2023 20:59 Ответить
Цей анекдот я знаю з дитинства. Але там не про кашель.
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20.04.2023 22:41 Ответить
Я знаю, що "з бородою", але в тему?
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20.04.2023 22:46 Ответить
Добре. "Спокойно, спускаю!".
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20.04.2023 21:08 Ответить
Сирену замінять музикою "7-40"?
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20.04.2023 21:18 Ответить
 
 