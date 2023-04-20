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Нидерланды (1384) Украина (44298)

Спецпредставитель Нидерландов по Украине ван Дартел после пророссийских заявлений уходит в отставку

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нідерланди,дартел

Спецпредставитель Нидерландов по Украине Рон ван Дартел подал в отставку после заявления, что "украинцы - это тоже россияне".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NOS.

Издание отмечает, что в книге Герарда Дилессена "Если вы снизите планку, вы не подскочите выше" есть слова ван Дартела о том, что украинцы тоже россияне: "Мы не должны этого забывать. Это реальность". Он также считает, что "поддержка президента РФ Владимира Путина больше, чем люди думают".

Ван Дартел в конце марта был назначен специальным представителем по Украине для налаживания связей между бизнесом и различными институтами по реконструкции и восстановлению Украины.

Ранее Рон ван Дартел был послом Нидерландов в России, Сербии, Польше, а также представлял страну в ОБСЕ.

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Топ комментарии
+17
А нідерландці то теж бельгійці? Чи хранцузи?
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20.04.2023 21:41
+14
А в наших ще більші ''зашквари'' і дрином з посади не виженеш!
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20.04.2023 21:39
+14
руцьке метастази в европі.

не робити операцію по видаленню - буде як з меркель.
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20.04.2023 21:40
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20.04.2023 21:37 Ответить
А в наших ще більші ''зашквари'' і дрином з посади не виженеш!
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20.04.2023 21:39 Ответить
руцьке метастази в европі.

не робити операцію по видаленню - буде як з меркель.
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20.04.2023 21:40 Ответить
А нідерландці то теж бельгійці? Чи хранцузи?
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20.04.2023 21:41 Ответить
Нет, южноафриканцы и прошу это не забывать!
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20.04.2023 22:04 Ответить
ви в січні реєстровані якіь тупі
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20.04.2023 22:10 Ответить
Ну раз оскорбления пошли, ищи кацапскі роги.
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20.04.2023 22:23 Ответить
вуха, а не роги
нема сечі терпіти ці пекельні борошна
пока-пока
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20.04.2023 22:26 Ответить
Січень чи не січень, людина мала на увазі, що Південна Африка с початку була колонією Нідерландів, що нащадки їх ще там живуть, и саме тому, по аналогії, "нідерландці є південноафриканцямі", бо "адиннарот". Якщо ви не знаєте історії, ще не варто ображатися"тупими" на тих, хто її вчив.
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21.04.2023 09:37 Ответить
а бразильці це португальці, бо були колонією і їх там багато
а перуанці це іспанці, бо були колонією і їх там багато
а гаїтянці це французи, бо були колонією і їх там багато
а українці це росіянє, бо деякий час були колонією і їх там багато ??
я правильно вас зрозумів чи ви не будете змішувати громадянство і національність?
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21.04.2023 09:57 Ответить
Ніт! Французи є Гаітянцями, и далі😄
Гуморометр інколи вмикайте.
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21.04.2023 10:37 Ответить
ніт, бельгійці це громадянство, вони валлонці ( майже французи, але не французи) та фламандці, нідерландці це національність і найбільш близькі їм фламандці. хоча всі вони у минулому германці. порівняння приблизно як у нас в плані Польщі, Литви та України (кращого порівняння на нашій территорії не знайшов)
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20.04.2023 22:25 Ответить
по вашому питанню - нідерландці не французи зовсім, половина бельгійців наче схожі, але вони валлонці
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20.04.2023 22:28 Ответить
Не, они немцы.
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20.04.2023 23:28 Ответить
консерва вздулась
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20.04.2023 21:41 Ответить
Після слів був послом зрозуміло що за хєр.
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20.04.2023 21:41 Ответить
Тут головне, де був послом. Сербія, росія.
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20.04.2023 21:43 Ответить
А якби я сказав що голландці це німці,тільки мова трохи інша?Образив би напевно?А бельгійці то французи.
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20.04.2023 21:41 Ответить
Примерно так, если бы сказали, что ирландцы это англичане, так как говорят на одном языке.
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20.04.2023 22:24 Ответить
тільки половина Бельгії розмовляє голландською
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20.04.2023 22:40 Ответить
Так це правда! Та друга половина розмовляє французською і маленький клаптик німецькою. В країні офіційні три мови.
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20.04.2023 23:04 Ответить
офіційно за голландським 60%
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21.04.2023 00:13 Ответить
Шо це за йолоп? Ну прибрали це добре
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20.04.2023 21:41 Ответить
Підрило тупе... так образити українців міг тільки повний кретин.
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20.04.2023 21:43 Ответить
Значит голандцы те же немцы ,и ***** что германия захватывала голандцев,***** *****
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20.04.2023 21:43 Ответить
"Раніше Рон ван Дартел був послом Нідерландів у Росії, Сербіï" ясно
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20.04.2023 21:44 Ответить
Іноді , хоче це погано й не правельно, але виникає бажання щоб деяким довелося послухати сирену повітряної тривоги та провести ніч у підвалі на підлозі..... хтось же надрукував ту книгу , а це "міна" закладена не потім.
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20.04.2023 21:44 Ответить
Кондом...
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20.04.2023 21:48 Ответить
Посол буває трьох видів - тимчасовий, надзвичайний, та посол нах.
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20.04.2023 21:55 Ответить
Ще буває "Почётный"... а по нечётным най си рибу ловить!
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20.04.2023 22:15 Ответить
Дружба з руzzкими фашистами і опасна і трудна. Финал однаковий, забуття та позор
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20.04.2023 21:56 Ответить
ну вообще-то, украинцы - это потомки жителей Киевской Руси. А жители Киевской Руси - это русские. Правильно? то есть украинцы - это истинные русские. если посмотреть на рожи нынешних россиян, то там уже ничего русского не видно. та даже достаточно их фамилии почитать. поэтому считаю, что термин "русские" вроде как украден россиянами и в данный момент не отображает современной реальности. а проблема западных языков в том, что у них нет разделения русский/россиянин, там одно слово
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20.04.2023 21:58 Ответить
Свинособак визначають насамперед за свинособачею.
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20.04.2023 22:15 Ответить
а що, вони самі її придумали? чи їм хтось подарував?
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20.04.2023 22:31 Ответить
Запопадливо копирсатися у свинособачому лайні - ознака меншовартості.
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20.04.2023 23:14 Ответить
Етнонім словян в Русі- русин, в 15-16 століттях стало русини у множині. Мова наша руська але ми ніколи не були руські. Афанасій Нікітич, купець з Тули був русином, з його слів, це 15 століття. А русские появились в 1922 році, як народ. Так що тут вони в нас нічого не украли. Просто русский це той що належить Русі але не є русином.
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20.04.2023 22:25 Ответить
А ще у середньовічної Литві офіційною мовою права була "руська", прямим нащадком якої є ******* білоруська.
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21.04.2023 09:44 Ответить
А той, хто казав "Какая разніца" досі на посаді
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20.04.2023 22:01 Ответить
Ван Дятел!
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20.04.2023 22:04 Ответить
Хай хтось ще спробує мені сказати щось накшталт "АтУкраиныНичигоНиЗависетАтВасВсеУсталиВыНикамуНиНужныВасНиктоНиЖдьотУкраинуСливают"!
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20.04.2023 22:13 Ответить
мудак херов,
може це він теж фашист, він же там недалеко від німеччини,
за його логікою все правильно
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20.04.2023 22:14 Ответить
его лавров покусал, а вакцины от этого не существует. Только в отставку.
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20.04.2023 22:25 Ответить
https://youtu.be/rCz7JD-u54g...

О дЕрмаках в Киеве, Дмитро Чекалкін...
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20.04.2023 22:29 Ответить
на минулих виборах ми також викинули з політики ****** на подсосе у кремля, що організували реферндум 💥
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20.04.2023 22:37 Ответить
Воно каже: "адинарод": «Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов. А современная Россия есть не что иное, как преображённая Московия. ‹…› Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином.» -- К. Маркс. Разоблачения дипломатической истории XVIII века (июнь 1856 г.- март 1857 г.)
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20.04.2023 22:55 Ответить
Ти не плануєш написати своє ім'я українською?
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21.04.2023 00:21 Ответить
Это именно то, что назывется "до3.14зделся".
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20.04.2023 23:09 Ответить
Нашим потрібно повчитися, і я про другий вчинок (відставку), бо перше (ляпати необдумано) вони теж вміють.
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20.04.2023 23:23 Ответить
Стесняюсь спросить... А що гірше "українці - це теж росіяни".... чи яйця по 17 грв. ????????????????
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20.04.2023 23:36 Ответить
Цьоцю, якщо не зрозуміло - пішла у подку!
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20.04.2023 23:49 Ответить
YU ST.... А ти вже мабуть там?
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22.04.2023 04:09 Ответить
Лишень мрію, але щось не щастить )))
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22.04.2023 10:02 Ответить
То нє фуй шастать... чумайдан, вокзал і на підорашку
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23.04.2023 04:28 Ответить
Я про гарну подку. А ти про що?
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23.04.2023 09:36 Ответить
"Кожному - своє"... на смак і колір товаришів немає
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23.04.2023 22:45 Ответить
Голландці це теж папуаси. Ми не повинні цього забувати. Це реальність.
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20.04.2023 23:51 Ответить
не зелебобику або кацапському холую п%зд€ть
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21.04.2023 00:19 Ответить
Ну так и не п%зди, мразь.
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21.04.2023 00:25 Ответить
Нова Гвінея чиєю колонією була? За тією же логікою нідерландці є и південними африканцями, и американцями, и індонезійцями.
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21.04.2023 09:51 Ответить
А Ван Дартел - це теж ***** і ми не повинні цього забувати.
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20.04.2023 23:58 Ответить
Козьол.
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21.04.2023 06:39 Ответить
К. Делямар (Delamarre, 1797-1870), французький політик, сенатор, редактор впливового часопису «La Patrie», праця «15-ти мільйоновий європейський нарід, забутий в історії» 1869 рік

«В Європі існує нарід, забутий істориками - нарід Русинів (le ****** Ruthene) 12, 5 млн. під російським царем і 2, 5 млн. під Австро-Угорською монархією. Нарід цей такий же численний, як нарід Іспанії, втричі більший за чехів і рівний по кількосте всім підданим корони св.Стефана. Цей нарід існує, має свою історію, відмінну від історії Польщі і ще БІЛЬШЕ відмінну від історії Московщини. Він має свої традиції, свою мову, окрему від московської й польської, має виразну індивідуальність, за яку бореться. Історія не повинна забувати, що до Петра І той нарід, який ми нині називаємо рутенами, звався РУСЬКИМ або русинами і його земля звалася Руссю і Рутенією, а той нарід, який ми НИНІ звемо руським, звався МОСКВИНАМИ, а їх земля - МОСКОВІЄЮ.
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21.04.2023 06:40 Ответить
Ага, а голландці - це теж французи.
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21.04.2023 07:16 Ответить
 
 