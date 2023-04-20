Спецпредставитель Нидерландов по Украине ван Дартел после пророссийских заявлений уходит в отставку
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Спецпредставитель Нидерландов по Украине Рон ван Дартел подал в отставку после заявления, что "украинцы - это тоже россияне".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NOS.
Издание отмечает, что в книге Герарда Дилессена "Если вы снизите планку, вы не подскочите выше" есть слова ван Дартела о том, что украинцы тоже россияне: "Мы не должны этого забывать. Это реальность". Он также считает, что "поддержка президента РФ Владимира Путина больше, чем люди думают".
Ван Дартел в конце марта был назначен специальным представителем по Украине для налаживания связей между бизнесом и различными институтами по реконструкции и восстановлению Украины.
Ранее Рон ван Дартел был послом Нидерландов в России, Сербии, Польше, а также представлял страну в ОБСЕ.
Пожалуйста, подождите...
не робити операцію по видаленню - буде як з меркель.
нема сечі терпіти ці пекельні борошна
пока-пока
а перуанці це іспанці, бо були колонією і їх там багато
а гаїтянці це французи, бо були колонією і їх там багато
а українці це росіянє, бо деякий час були колонією і їх там багато ??
я правильно вас зрозумів чи ви не будете змішувати громадянство і національність?
Гуморометр інколи вмикайте.
може це він теж фашист, він же там недалеко від німеччини,
за його логікою все правильно
О дЕрмаках в Киеве, Дмитро Чекалкін...
«В Європі існує нарід, забутий істориками - нарід Русинів (le ****** Ruthene) 12, 5 млн. під російським царем і 2, 5 млн. під Австро-Угорською монархією. Нарід цей такий же численний, як нарід Іспанії, втричі більший за чехів і рівний по кількосте всім підданим корони св.Стефана. Цей нарід існує, має свою історію, відмінну від історії Польщі і ще БІЛЬШЕ відмінну від історії Московщини. Він має свої традиції, свою мову, окрему від московської й польської, має виразну індивідуальність, за яку бореться. Історія не повинна забувати, що до Петра І той нарід, який ми нині називаємо рутенами, звався РУСЬКИМ або русинами і його земля звалася Руссю і Рутенією, а той нарід, який ми НИНІ звемо руським, звався МОСКВИНАМИ, а їх земля - МОСКОВІЄЮ.