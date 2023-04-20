Спецпредставитель Нидерландов по Украине ван Дартел после пророссийских заявлений уходит в отставку

Спецпредставитель Нидерландов по Украине Рон ван Дартел подал в отставку после заявления, что "украинцы - это тоже россияне".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NOS.

Издание отмечает, что в книге Герарда Дилессена "Если вы снизите планку, вы не подскочите выше" есть слова ван Дартела о том, что украинцы тоже россияне: "Мы не должны этого забывать. Это реальность". Он также считает, что "поддержка президента РФ Владимира Путина больше, чем люди думают".

Ван Дартел в конце марта был назначен специальным представителем по Украине для налаживания связей между бизнесом и различными институтами по реконструкции и восстановлению Украины.

Ранее Рон ван Дартел был послом Нидерландов в России, Сербии, Польше, а также представлял страну в ОБСЕ.

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