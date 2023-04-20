Вблизи временно оккупированной Кирилловки российский вертолет упал в Азовское море, - Федоров

Вблизи временно оккупированной Кирилловки российский вертолет упал в Азовское море. Тело пилота вынесло на берег.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Пляжи здесь так привлекательны, что не устоял даже рашистский вертолет - и с разгона так приземлился, что и частей не соберешь", - написал Федоров.

По его данным и по данным местных жителей, пилот погиб.

Оккупационные власти пока никак не комментировали инцидент.

Пока неизвестно, из-за чего вертолет упал в море, тип вертолета не назван.

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