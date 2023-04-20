Вблизи временно оккупированной Кирилловки российский вертолет упал в Азовское море, - Федоров
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Вблизи временно оккупированной Кирилловки российский вертолет упал в Азовское море. Тело пилота вынесло на берег.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Пляжи здесь так привлекательны, что не устоял даже рашистский вертолет - и с разгона так приземлился, что и частей не соберешь", - написал Федоров.
По его данным и по данным местных жителей, пилот погиб.
Оккупационные власти пока никак не комментировали инцидент.
Пока неизвестно, из-за чего вертолет упал в море, тип вертолета не назван.
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какая красота
****** кацапи засрали все…
от дурень !
- Яку?
- Кацапи розробляють підводний авіаносець Назвали "Акула"
- А навіщо?
- Щоб обдурить американців - щоб ті зрозуміть не могли: літаки на нього сідають чи просто топляться? (Анекдоту вже 9 років)
А тут були випробування "підводного вертольотоносця" - "Містралі" ж їм так і не дісталися!