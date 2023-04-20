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Азовское море (1577) вертолёт (1037) Федоров Иван (388)

Вблизи временно оккупированной Кирилловки российский вертолет упал в Азовское море, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гелікоптер,мі-24

Вблизи временно оккупированной Кирилловки российский вертолет упал в Азовское море. Тело пилота вынесло на берег.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Пляжи здесь так привлекательны, что не устоял даже рашистский вертолет - и с разгона так приземлился, что и частей не соберешь", - написал Федоров.

По его данным и по данным местных жителей, пилот погиб.

Оккупационные власти пока никак не комментировали инцидент.

Пока неизвестно, из-за чего вертолет упал в море, тип вертолета не назван.

Читайте также: Россияне готовятся к эвакуации с оккупированных территорий, - Федоров
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Топ комментарии
+16
Оце добра новина.Щоб вони падали так кожну хвилину.
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20.04.2023 22:03
+13
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20.04.2023 22:15
+9
Так зворушливо. Всім солодких снів.
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20.04.2023 22:02
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Здох за штурвалом чи уявив себе на підводному човні?
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20.04.2023 22:01 Ответить
Долітався гагарін!
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20.04.2023 22:01 Ответить
Так зворушливо. Всім солодких снів.
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20.04.2023 22:02 Ответить
пілот був або п'яний або шмаркач...але у будь якому разі вип'ємо за його здоров'я
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20.04.2023 22:02 Ответить
Оце добра новина.Щоб вони падали так кожну хвилину.
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20.04.2023 22:03 Ответить
Не хотел домой, хотел остаться в Украине любой ценой где все так па дамашнему
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20.04.2023 22:04 Ответить
Тіло пілота винесло на берег
какая красота
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20.04.2023 22:04 Ответить
Гарні місця… відповичав безпосередньо там декілька раз… відразу за «Золотим берегом» - заповідник вже…
****** кацапи засрали все…
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20.04.2023 22:18 Ответить
а мог бы утонуть, от алкоголизма, в Турции

от дурень !
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21.04.2023 00:15 Ответить
ніби саме мі-24 впав
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20.04.2023 22:05 Ответить
Ой, як гарно. Там водичка така прохолодна, що через 10 хвилин - лапті.
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20.04.2023 22:07 Ответить
Якщо вертоліт - військовий то екіпаж - мінімум двоє Не чув про вертольоти з одним пілотом (крім Ка-50 Але вони начебто зняті з озброєння)
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20.04.2023 22:10 Ответить
Значить - одного краби з бичками жеруть Бо на Ка-52 - 2 пілоти Один управляє ЛА, а другий (оператор) - озброєнням
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21.04.2023 06:12 Ответить
Ето билі іспитанія падводнаво вєртольота!
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20.04.2023 22:12 Ответить
анало-говнетнава
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20.04.2023 22:26 Ответить
Земне тяжіння спрацювало! Та й хрін з ним,на одного хробака менше!
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20.04.2023 22:14 Ответить
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20.04.2023 22:15 Ответить
Тю, а шо случилася?
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20.04.2023 22:16 Ответить
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20.04.2023 22:16 Ответить
А хто?? невістка? Оно її стінгер висить!
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20.04.2023 22:17 Ответить
давно вже вони нас не радували "жестокими посадками".
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20.04.2023 22:18 Ответить
И сея пучина поглотила его в один момент. В общем, он сдох.
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20.04.2023 22:22 Ответить
- Куме! Чули новину?
- Яку?
- Кацапи розробляють підводний авіаносець Назвали "Акула"
- А навіщо?
- Щоб обдурить американців - щоб ті зрозуміть не могли: літаки на нього сідають чи просто топляться? (Анекдоту вже 9 років)

А тут були випробування "підводного вертольотоносця" - "Містралі" ж їм так і не дісталися!
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21.04.2023 11:23 Ответить
просто он на вынужденную шёл, а там удобно было - деревьев нету.
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21.04.2023 14:18 Ответить
Так гвинтокрил ( гелікоптер ) чи куйтоліт впав? Бо це різні речі.
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20.04.2023 22:24 Ответить
пропелеромах
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20.04.2023 22:27 Ответить
Вейтоліт пернатий.
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21.04.2023 09:22 Ответить
махокрил
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21.04.2023 11:48 Ответить
Повітрогвинт.
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22.04.2023 09:27 Ответить
до речі, гвинтомах
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22.04.2023 09:44 Ответить
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22.04.2023 10:42 Ответить
сфєріческій конь тяжелеє воздуха
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20.04.2023 22:30 Ответить
Підводний дерижабль.
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21.04.2023 09:23 Ответить
Який нахрін гелікоптер - крутиліт а не гелікоптер .
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20.04.2023 22:37 Ответить
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20.04.2023 22:52 Ответить
Падлюки мокшанські загадять нам море.
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20.04.2023 22:53 Ответить
Дружеский огонь ПВО крейсера Москва
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20.04.2023 22:57 Ответить
Чем больше этих стрекоз нырнут в море, тем быстрей придёт к нам ПОБЕДА!!!
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20.04.2023 23:07 Ответить
З двійником на борту?
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20.04.2023 23:23 Ответить
Добре, але мало.
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21.04.2023 00:11 Ответить
От вміють кацапи падати, за це поважаю - тільки за це, хай падають і надалі тисячами у море.
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21.04.2023 01:01 Ответить
таки гівно не тоне...
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21.04.2023 01:23 Ответить
Пятница. 21 апреля. 2. 50. Только что прочитала новость. Помянула - съела булочку. Надеюсь не потолстею.
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21.04.2023 02:53 Ответить
Чекаємо,коли труп нашого ворога пропливе.
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21.04.2023 07:34 Ответить
 
 