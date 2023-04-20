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Данилов (1057) оружие (9383)

Данилов о помощи ВСУ: Нужен переход от баланса на поле боя к преимуществу Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине нужно преимущество над россиянами на поле боя, а не баланс.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Следующий необходимый этап в наших отношениях с союзниками и партнерами – переход от стадии обеспечения военного баланса на поле боя к уровню достижения военного превосходства Украины над оккупационной армией Московии. Процесс тяжелый, но мы уверенно двигаемся в нужном направлении", - заявил Данилов.

Читайте также: Никто не начнет контрнаступление неподготовленным, - Данилов
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Топ комментарии
+5
Розумний,аж страшно!
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20.04.2023 22:09
+5
Дружбану Резнікову розкажи про баланс яєць і кілограмів у масштабах країни.
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20.04.2023 22:21
+5
про те чому на портнова рнбо не наклало санкції ветеринар знову не пояснив?
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20.04.2023 22:39
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Потрібен, але ніхто не дасть
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20.04.2023 22:07 Ответить
Розумний,аж страшно!
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20.04.2023 22:09 Ответить
Страшно
Не засну від страху!
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20.04.2023 22:10 Ответить
Фолькишер беобахтер,
Вохєншау рундшау..., мля
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20.04.2023 22:20 Ответить
Борода.....
І мівіну їсть
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20.04.2023 22:11 Ответить
І мівіну їсть, і мівіну на вуха вішає
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20.04.2023 22:56 Ответить
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20.04.2023 22:17 Ответить
Олексі́й Мячесла́вович Дані́лов (нар. 7 вересня 1962, Красний Луч, Луганська область)
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20.04.2023 22:22 Ответить
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20.04.2023 22:17 Ответить
Дружбану Резнікову розкажи про баланс яєць і кілограмів у масштабах країни.
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20.04.2023 22:21 Ответить
В часи царювання зеленського забезпечення ЗСУ має три етапи:
- "не на часі";
- "взято під особистий контроль";
- "союзники не надали".
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20.04.2023 22:22 Ответить
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20.04.2023 22:32 Ответить
про те чому на портнова рнбо не наклало санкції ветеринар знову не пояснив?
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20.04.2023 22:39 Ответить
Портнов-ляпший друг Зелі !
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21.04.2023 08:30 Ответить
Какую мудрую мысль выдал... Никто бы до такого не додумался. Голова!
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20.04.2023 22:44 Ответить
А може спочатку прокладку замінити між пртнерами і ЗСУ?
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21.04.2023 00:10 Ответить
ви ***** автотранспортом з прицілами і "весільними дронами" забезпечити не можете,****** про перевагу заговорив,перевагу ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ЗАХІД,а не ви.
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21.04.2023 00:59 Ответить
Да кто ты такой что постоянно пиз-шь про войну? Ты даже не военный.. Мнение ветеринара, юриста и педагога на военные тему нах не нужно....
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21.04.2023 01:40 Ответить
Україна має використовувати територію п е д е р а ц і ї для "хлопків" і "задимлень"!!! на раковій п е д е р а ц і ї має ВСЕ ГОРІТИ І ПАЛАТИ!!!!
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21.04.2023 02:37 Ответить
Дуже правильна ідея в заголовку цієї статті. Повністю підтримую її.
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21.04.2023 03:08 Ответить
Когда умные люди говорили,что США регулирует войну, поставляя оружие сдерживания, то все кричали что это руснявое ипсо и клеймили путинским агентом.Время сказок и очарования проходит Наративы зе-марафону всё труднее втюхивать людям и всё труднее скрывать реальность. Разочарованния будет всё больше и больше. Власть сама себя загнала в угол, вешая лапшу на уши.
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21.04.2023 07:32 Ответить
...ще один веселий ******.

та йди в сраку до прохожої бабусі - нам і яйценосного ******а вистачить
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21.04.2023 08:02 Ответить
Данілова слухати -себене поважати !
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21.04.2023 08:27 Ответить
 
 