Данилов о помощи ВСУ: Нужен переход от баланса на поле боя к преимуществу Украины

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине нужно преимущество над россиянами на поле боя, а не баланс.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Следующий необходимый этап в наших отношениях с союзниками и партнерами – переход от стадии обеспечения военного баланса на поле боя к уровню достижения военного превосходства Украины над оккупационной армией Московии. Процесс тяжелый, но мы уверенно двигаемся в нужном направлении", - заявил Данилов.

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