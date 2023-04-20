Данилов о помощи ВСУ: Нужен переход от баланса на поле боя к преимуществу Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине нужно преимущество над россиянами на поле боя, а не баланс.
Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Следующий необходимый этап в наших отношениях с союзниками и партнерами – переход от стадии обеспечения военного баланса на поле боя к уровню достижения военного превосходства Украины над оккупационной армией Московии. Процесс тяжелый, но мы уверенно двигаемся в нужном направлении", - заявил Данилов.
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Вохєншау рундшау..., мля
І мівіну їсть
- "не на часі";
- "взято під особистий контроль";
- "союзники не надали".
та йди в сраку до прохожої бабусі - нам і яйценосного ******а вистачить