ЕС выделит еще 55 млн евро на гуманитарную помощь Украине, - еврокомиссар Ленарчич
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Еврокомиссар по кризисному урегулированию Янез Ленарчич в четверг, находясь в Киеве, объявил о выделении дополнительных 55 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине на фоне полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщили в Генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам гражданской защиты и операций по гуманитарной помощи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Как уточнил Ленарчич, новое финансирование гуманитарной помощи Украине будет направлено на подготовку к следующей зиме.
"Мы увеличиваем гуманитарную помощь ЕС Украине еще на 55 миллионов евро, чтобы убедиться, что мы готовы к дополнительным вызовам, связанным с суровыми и холодными зимними месяцами", – объявил еврокомиссар.
С начала этого года Евросоюз уже выделил Украине 145 миллионов евро, а всего с начала полномасштабного вторжения России эта сумма составляет 685 миллионов евро.
Гуманитарная помощь, финансируемая ЕС, оказывается через гуманитарные агентства ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста.
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