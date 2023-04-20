РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11387 посетителей онлайн
Новости За рубежом Помощь Украине
550 1
Евросоюз (15875) гуманитарная помощь (1202)

ЕС выделит еще 55 млн евро на гуманитарную помощь Украине, - еврокомиссар Ленарчич

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

євро

Еврокомиссар по кризисному урегулированию Янез Ленарчич в четверг, находясь в Киеве, объявил о выделении дополнительных 55 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине на фоне полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщили в Генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам гражданской защиты и операций по гуманитарной помощи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как уточнил Ленарчич, новое финансирование гуманитарной помощи Украине будет направлено на подготовку к следующей зиме.

"Мы увеличиваем гуманитарную помощь ЕС Украине еще на 55 миллионов евро, чтобы убедиться, что мы готовы к дополнительным вызовам, связанным с суровыми и холодными зимними месяцами", – объявил еврокомиссар.

Смотрите также: На складах в Киеве было заблокировано 350 тонн гумпомощи. Полиция передала часть ее ВСУ и Нацгвардии. ФОТО

С начала этого года Евросоюз уже выделил Украине 145 миллионов евро, а всего с начала полномасштабного вторжения России эта сумма составляет 685 миллионов евро.

Гуманитарная помощь, финансируемая ЕС, оказывается через гуманитарные агентства ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И закипит работа в стране Дураков.
показать весь комментарий
20.04.2023 23:45 Ответить
 
 