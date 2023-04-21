Глава МИД Турции Чавушоглу объяснил, почему Анкара не вводит санкции против РФ: Как тогда торговать и приедут ли туристы?
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг объяснил, что в вопросе введения санкций против России Анкара будет руководствуваться только национальными интересами.
Об этом он заявил на церемонии открытия нового помещения сельскохозяйственной палаты в городе Алания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Чавушоглу комментировал утверждение некоторых политиков о том, что Турция, как член Североатлантического Альянса, должна присоединиться к санкциям против России.
"Мы являемся одной из пяти сильнейших стран НАТО в каждом вопросе, но я должен ставить интересы моей нации и моей страны превыше всего. Вот вы наложили санкции на Россию, а как жители Алании будут продавать свою продукцию?" – отметил он.
Глава турецкого МИД подчеркнул, что Анкара будет выполнять санкции, введенные в рамках ООН, но "если я буду выполнять санкции, которые каждый накладывает на кого-то оправданно или неоправданно на свою голову, если я откажусь от своей принципиальной политики в пользу кого-то, я рискую интересами моей страны".
"Приедут ли туристы в Турцию в такой ситуации? Мы не поступаемся своими принципами ради того, чтобы привлечь туристов и продать товары", – пояснил Чавушоглу.
Он одновременно подчеркнул, что Турция называет полномасштабное вторжение России в Украину войной, выполняет положения конвенции Монтре о режиме судоходства в Черном море и поддерживает территориальную целостность Украины.
"Мы поддерживаем Украину и не признаем незаконную аннексию Крыма. Разве это не принципиальная позиция?" – заключил он.
Как известно, Анкара пытается сбалансировать свои хорошие связи как с Москвой, так и с Киевом в условиях войны. Она принципиально выступает против санкций, но заявила, что не позволит их обходить в Турции, и что российские военные не смогут использовать ни одну поставленную продукцию в военных целях.
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Ну виходить все правильно вони не перебірливі,свинособаки так свинособаки ,а українці ?Українці хочуть бути в компанії свинособак?
"На момент початку бойових дій Швеція вже понад століття трималася нейтральної позиції у міжнародних відносинах, починаючи з кінця наполеонівських воєн у 1815 року.[2] Станом на вересень 1939 р., політику нейтралітету проводили двадцять країн, але, крім Швеції, тільки вісім інших європейських країн виявилися спроможними офіційно витримати цю позицію протягом усієї війни: Ірландія, Португалія, Іспанія,[3] Андорра, Ватикан, Ліхтенштейн, Сан-Марино[4] і Швейцарія.
Між тим, уряд Швеції іноді припускався поступок як на користь Німеччини, так і західних союзників, тим самим порушуючи свій нейтралітет. Під час німецького вторгнення в Радянський Союз Швеція дозволила Вермахту скористатися шведськими залізницями для перевезення (червень-липень 1941) німецької 163-ї піхотної дивізії вкупі з гаубицями, танками і зенітною зброєю та потрібними для них ************ з Норвегії у Фінляндію. Німецьким воякам, які їздили у відпустку з Норвегії в Німеччину, було дозволено проїзд через Швецію - так званий «пермітентрафік» (permittenttrafik). Німеччині протягом усієї війни продавалася залізна руда. А з країнами антигітлерівської коаліції Швеція ділилася даними військової розвідки та допомагала готувати солдатів із числа біженців з Данії та Норвегії з метою залучення до майбутнього визволення їхніх рідних країн.[5] Вона також дозволила західним союзникам використовувати шведські авіабази в 1944 і 1945 роках".
Так що ти дарма нахамив" своєму опоненту
"- Слушай! А давай съездим в Грецию! На пирамиды пасмотрим, на Сфинкса?
- Да мне проще тебе и твоему учителю по географии по башке съездить - за бестолковство!"
Неужели тебе не видно разницы?
їм аби пахлаву на пляжі продати
Краще, ніж в фільмі "Midnight Express" про турків вже і не скажеш.
Они болтаются как яйца Европой и Заливом и такую же политику ведут.
В Европе их чумазенькими дурачками считают, а среди своих отступниками от ислама .
По каким параметрам они 5 в НАТО, может только по количеству солдат.
Да и сейчас их коктейль из ньюисламизма с Эрдоганом- вполне авторитарная модель.
Наверное у них по другому и не может быть, их если не бить то они считают власть слабой. Вся Азия такая.
Pamjataju , kolys´ v Bodrumi u 5 * oteli ondna kazaps´ka svynja vsjallasja prjamo u bari bilja basejnu, sydja4i za stojkoi 🤣.
I 6o ? vono prodovzylo zalyvaty u gorlo, bo " all inklusive". In6i gosti ta staff byv u 6ozi
Останнею краплею дій смердячих стала петиція руЗької зграї (общини) до Ердогана з вимогою заборонити транслювання денних молитв у курортних місцях з використанням гучномовців. Ердоган вирішив, що за межами Туреччини смердячі не будуть чути молитви по гучномовцям.
Зараз смердячі тут сидять тихше води ....
Можуть приїхати "туристки", але на роботу.