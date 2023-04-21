Глава МИД Турции Чавушоглу объяснил, почему Анкара не вводит санкции против РФ: Как тогда торговать и приедут ли туристы?

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг объяснил, что в вопросе введения санкций против России Анкара будет руководствуваться только национальными интересами.

Об этом он заявил на церемонии открытия нового помещения сельскохозяйственной палаты в городе Алания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Чавушоглу комментировал утверждение некоторых политиков о том, что Турция, как член Североатлантического Альянса, должна присоединиться к санкциям против России.

"Мы являемся одной из пяти сильнейших стран НАТО в каждом вопросе, но я должен ставить интересы моей нации и моей страны превыше всего. Вот вы наложили санкции на Россию, а как жители Алании будут продавать свою продукцию?" – отметил он.

Глава турецкого МИД подчеркнул, что Анкара будет выполнять санкции, введенные в рамках ООН, но "если я буду выполнять санкции, которые каждый накладывает на кого-то оправданно или неоправданно на свою голову, если я откажусь от своей принципиальной политики в пользу кого-то, я рискую интересами моей страны".

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"Приедут ли туристы в Турцию в такой ситуации? Мы не поступаемся своими принципами ради того, чтобы привлечь туристов и продать товары", – пояснил Чавушоглу.

Он одновременно подчеркнул, что Турция называет полномасштабное вторжение России в Украину войной, выполняет положения конвенции Монтре о режиме судоходства в Черном море и поддерживает территориальную целостность Украины.

"Мы поддерживаем Украину и не признаем незаконную аннексию Крыма. Разве это не принципиальная позиция?" – заключил он.

Как известно, Анкара пытается сбалансировать свои хорошие связи как с Москвой, так и с Киевом в условиях войны. Она принципиально выступает против санкций, но заявила, что не позволит их обходить в Турции, и что российские военные не смогут использовать ни одну поставленную продукцию в военных целях.